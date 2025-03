Art deco kincs a Balaton partján: A Mária György-villa története

Ha nyitott szemmel járunk a Balaton partján, szebbnél szebb épületeket fedezhetünk fel, és míg a legnagyobb figyelmet a századfordulós villák kapják, számos más korszak is képviselteti magát. Nincs ez másként a Balatonalmádiban található, izgalmas kinézetű épület esetében sem, aminek házfelirata romantikus történetet rejt.

A Balaton az 1930-as évekre rendkívül népszerű nyaralóhellyé vált, mivel Trianon után az ország elveszítette tengerpartját és korábbi üdülőhelyeit, a gazdasági világválság pedig tovább csökkentette a külföldi utazások lehetőségét. A belföldi turizmus megváltozása jelentősen megreformálta a nyaralóépítés minőségét, hiszen sokan minél hamarabb akartak saját lakot a magyar tenger partján, így sok esetben képzetlen tervezőkkel, helyi mesteremberekkel és kóklerekkel próbálták elkészíttetni nyaralóikat.

A rendezetlen nyaralóépítési hullám és ezáltal a balatoni táj rongálása olyan méreteket öltött, hogy felállították a Balatoni Intéző Bizottságot, aminek feladata az volt, hogy pozitív példákkal, szakmai meglátásokkal és szemléletformáló kiállításokkal ismertesse a nyaralóépítés helyes menetét és küllemét.

A balatoni modern kincs

Ennek a korszaknak a pozitív példája a Balatonalmádiban, a Dr. Óvári Ferenc utca 53. szám alatt található villa is, aminek nem mindennapi külsejét ifj. Takács János tervezte. Az izgalmas homlokzat, az íves sarok, és a hatalmas ablaksor mind a Bauhaus-mozgalom védjegyeit mutatja, csakúgy, mint a sokat sejtető Mária György felirat betűtípusa és az épület színei is.

Az épület tökéletes példája a streamline modern, magyarul áramvonalas stílusának is: az art deco mozgalom egyik ágát a modernizmus és a gépek által inspirált formák jellemzik, amire a villa játékos vonala tökéletes példa.

Az 1933-ban épült villa építtetője dr. Nyárády György jogász, közgazdász, kormányfőtanácsos, akadémiai rendes tanár és tanszékvezető volt, aki nejével, Mohl Máriával nemcsak nyaralni utazott az épületbe, hanem év közben is sok időt töltött a nagy kerttel is rendelkező házban, majd le is költöztek.

Ezzel le is hull a lepel a ház homlokzatát ékesítő feliratról, hiszen mint sok más balatoni épület esetében, itt is az építtetők nevét viseli a ház, azonban az, hogy két keresztnév szerepeljen, ritkaságnak számít. György később újraházasodott, majd meghalt, az épületet államosították, második felesége és özvegye csupán az első emelet egy részét tarthatta meg.

Az 1970-1980-as években a komáromi Lengyár nyaralója volt, jelenleg pedig magántulajdonban áll, az évek során eszközölt átalakítások ellenére különleges kinézete és jellegzetes felirata a mai napig megidézi egykori pompáját.

