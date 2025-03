5 rejtőzködő kastély és palota Budapesten, ami régmúlt időkről mesél

Budapest-szerte találni rejtőzködő kincseket, elfeledett épületeket, jelen esetben pedig egykor patinás, régmúlt időkről mesélő palotákat és kastélyokat. Ajánlónkban öt ilyen rezidenciát mutatunk most nektek.

Sacelláry-kastély

Budapest XXII. kerületében, Budafok szívében egy mesebeli és nem kevésbé romantikus kastély bújik meg. Az épületet a XIX. században Sacelláry György építtette lánya, Irén számára. A kastély falai között az elmúlt másfél évszázad alatt működött szanatórium és tüdőgondozó is, mígnem eredeti tervek alapján 1987-ben újították fel. Egy budafoki séta alkalmával mindenképp érdemes útba ejteni és csodájára járni a múlt egyik rejtőzködő kincsének, melyet gesztenyefák öveznek és amely ma rendezvények otthonául szolgál.

1221 Budapest, Anna u 1-3. | Weboldal

Zichy-kastély

Budapest III. kerületében, Óbudán találjuk a Zichy-cscalád egykori kastélyát, melynek falai ma több múzeumnak és közösségi térnek szolgálnak otthonául. A barokk stílust képviselő kastély a XVIII. század derekán épült, falai közt maga Mária Terézia kétszer is vendégeskedett. A Zichy-kastély is tudhat azonban magáénak nehéz éveket, mikor ruharaktárként és szükségszállásként is funkcionált. A főépület 1974-es helyreállítását követően látja el művelődési és kulturális központ szerepét: a Kassák Múzeum, a Vasarely Múzeum, a Térszínház, az Óbudai Múzeum és a Kobuci Kert is itt működik.

1033 Budapest, Szentlélek tér | Weboldal

Törley-kastély

A Sacelláry-kastély szomszédságában egy ugyancsak impozáns, de még rejtőzködőbb kastély bújik meg. A Törley Látogatóközpont fölé magasodó historizáló neogótikus épületet Törley József építtette 1890 és 1904 között. Ahogy a korábban említett két kastély esetében, az államosítást követő években nehéz évek következtek az épület történetében, amikor is jelentős és visszafordíthatatlan károkat szenvedett kívül és belül egyaránt. A kastély falai között mind a mai napig az Országos Onkológiai Intézet sugárbiológiai kutatóintézete működik, melyet 1956-ban költöztettek ide, a kastély közelebbi megtekintésére, bejárására tehát nincs lehetőség.

Festetics vadászkastély

Azok, akik már egyszer is voltak a Füvészkertben, tudják, hogy közepén egy vadszőlővel befuttatott tekintélyt parancsoló épület áll. A vadszőlő alatt a neoklasszicista jegyeket magán viselő épület a Festetics-család egykor birtokában lévő vadászkastély, melyet az 1800-as évek derekától kezdődően ölel körbe a botanikus kert és amely napjainkban is a Füvészkert értékes növénygyűjteményeinek otthonául szolgál. Emeleti terme például rendezvények előtt áll tárva-nyitva, homlokzata pedig nem egyszer adott már helyet varázslatos fényfestésnek.

1083 Budapest, Illés u. 25. | Facebook

Károlyi-Csekonics palota

A belváros szívében, a többnyire egyetemistáktól nyüzsgő Reviczky és Múzeum utcából is nyíló Károlyi-Csekonics palota egy megelevenedett ékszerdoboz. Az 1880-as években született neobarokk épületegyüttes ma különböző korszakokat egyesít, annak megfelelően épp melyik utcafrontról lépünk a falai közé. A klasszikus eleganciát és modernitást ötvöző, az utóbbi években kívül-belül újjászülető épület a Károli Gáspár Református Egyetemnek, rendezvényeknek, forgatásoknak és fotózásoknak szolgál otthonául.

1088 Budapest, Reviczky u. 6. | 1088 Budapest, Múzeum u. 17. | Weboldal

