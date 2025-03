9 bakancslistás múzeum és kulturális élmény tavaszi feltöltődéshez Budapest közelében

Nem kell ahhoz órák hosszat utazni, hogy izgalmas kulturális élményekben legyen részünk – a főváros környéke is megannyi látnivalóval kecsegtet! Ezekből válogattunk egy csokorra valót.

Szentendrei Skanzen

Hazánk legismertebb szabadtéri múzeuma 1967-es alapítása óta csalogatja a magyar nyelvterület népi építészete, lakáskultúrája, életmódja és gazdálkodása iránt érdeklődőket. A 75 hektáron mintegy 9 tájegység örökségét több mint 350 épület, valamint kiállítások, előadások, workshopok segítségével hűen megidéző szentendrei Skanzen az egész család számára felejthetetlen élményt ígér. Az áprilisi rendes nyitást megelőző három hétvégén is lehetőség nyílik a terület szabad bejárására, az 1200 Ft-os sétálójegyek révén, a március 15-i hétvégén pedig ünnepi programokkal és kézműves helyszínekkel készülnek.

2000 Szentendre, Sztaravodai út 75. | Weboldal

Retro Design Center, Szentendre

Szentendre másik közkedvelt időkapszulája a 70-80-as évek világát felelevenítő Retro Design Center. Bevallott céljuk hidat képezni múlt és jelen között, továbbörökítve egy letűnt korszak hangulatát és emlékeit a következő generációk számára. A nosztalgiát 1000 négyzetméteren adagoló interaktív kiállítás 30 ikonikus járművet, köztük rózsaszín Wartburg kabriót, Trabant kombit, oldalkocsis Jawa motorkerékpárt és Ikarus buszt vonultat fel, de helyet kapott egy, a kor divatja szerint berendezett lakás, egy komplett KERAVILL-üzlet és egy gyerekrészleg is.

2000 Szentendre, Rév utca 4. | Weboldal

Gödöllői Királyi Kastély

Hasonlóan Szentendréhez, az ország legnagyobb és legfényűzőbb barokk kastélya szintén csak fél órányi hévezésre fekszik Budapesttől. Az 1730-as években felhúzott épület azután vált híressé, hogy koronázási ajándékként Ferenc Józsefhez és Erzsébet királynéhoz került 1867-ben. A 31 termet magába foglaló állandó kiállítás csaknem három évszázadot ölel fel, a Grassalkovich grófok idejétől kezdve Sisi világán át napjainkig, a kastélypark télen-nyáron csodás látványt nyújt, a színes programkínálattal szolgáló Barokk Színház pedig egész Európában párját ritkítja.

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély | Weboldal

Csepel Autó Gyártmánymúzeum, Szigetszentmiklós

A volt Dunai Repülőgépgyár romjain létrehozott Csepel Autógyár 1950-től a 80-as évek végéig meghatározó szerepet játszott a hazai járműiparban, elsősorban teherautók és autóbusz-alkatrészek előállításával. A gyárat a KGST piacának összeomlása után számolták fel, amelynek területén 2014-ben nyitott meg a Gyártmánymúzeum. Az előzetes bejelentkezés alapján ingyenesen, szakszerű vezetéssel látogatható kiállítás a magyar ipartörténet egyedülálló epizódjába ad betekintést ikonikus gépkocsikon, maketteken, fotókon és műszaki leírásokon keresztül.

2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park, 59. épület | Weboldal

Mátyás Király Múzeum, Visegrád

A Dunakanyar ékköveként ismert Visegrád mellett számos érv szól, ha egész napos kirándulásban gondolkozunk. A kulturális feltöltődésben a 65 éve működő Mátyás Király Múzeumra támaszkodhatunk. A Salamon-torony és a Királyi Palota helyreállított termeiben látható kiállítások IV. Béla, I. Róbert, I. Lajos, Zsigmond és Mátyás király korát tárják fel, de a múzeum rendelkezik a település 18. és 19. századi emlékeit őrző gyűjteménnyel is.

2025 Visegrád, Fő utca 29. | Weboldal

Memento Mori, Vác

A macskaköves utcáiról, barokk főteréről és impozáns katedrálisáról híres település valóságos csemege a történelem, de még inkább a makaber kuriózumok rajongói számára. A váci Fehérek temploma alatt felfedezett kripta, és a benne szunnyadó múmiák (férfiak, nők, gyerekek vegyesen) 1994-es felfedezésük óta hirdetik a ma embere számára a középkori kereszténység egyik jelmondatát: emlékezz a halálra! A néhai lakosok mellett kegytárgyaik és koporsóik is bemutatásra kerülnek, megismertetve a látogatókat a korabeli temetkezési, ravatalozási szokásokkal.

2600 Vác, Március 15. tér 19. | Weboldal

Lámpamúzeum, Zsámbék

Az egész úgy kezdődött, hogy Borus Ferenc saját bormúzeumába keresett megfelelő világítási eszközöket. Időközben annyi szebbnél szebb darabra tett szert, hogy észrevétlenül is gyűjtővé vált. 1970-es első lámpakiállítását még a helyi művelődési házban tartotta meg, aztán 1979-ben egy 19. századi, zsámbéki parasztházban megnyitotta saját lámpamúzeumát. A Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült gyűjtemény ezernél is több világítási tárggyal, római olajmécsessel, hercegi gyertyatartóval, ma is használt vasúti, és szecessziós majolika lámpákkal vonzza a látogatókat.

2072 Zsámbék, Magyar utca 18. | Facebook

Beethoven Emlékmúzeum, Martonvásár

A Budapesttől alig félórányi autóútra található Brunszvik-kastély Magyarország egyik legszebb főúri rezidenciája. Romantikus hangulatú angolkertje mellett több kiállítással is büszkélkedhet, közülük is kiemelkedik a Beethoven Emlékmúzeum. A tárlat a kastély falai között számos alkalommal vendégeskedő zeneszerző Brunszvik családhoz fűződő kapcsolataira fókuszál, ezenfelül megismerhetjük Beethoven magyar vonatkozású műveit és egyéb magyarországi kapcsolódásait.

2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. | Weboldal

Ócsai Tájház

Habár Ócsa román kori bazilikája önmagában is megér egy kirándulást, látogatásunk nem lehet teljes a templomot körülölelő műemlék porták felfedezése nélkül. Az Öregfalu szívében található nádfedeles parasztházak igazi időutazásra hívnak minket, kultúr- és vallástörténeti, valamint néprajzi értékeket összefűzve, hogy magunkba szívjuk a régi korok velünk élő hangulatát. A tájházegyüttes után pedig irány az Öreghegyi pincesor, ahol a helyi gazdák kínálatát megízlelve tehetünk pontot barangolásunk végére.

2364 Ócsa, Lőrinc utca 1. | Weboldal

