3 lenyűgöző kastély Pest vármegyében, mely a múlt titkait őrzi

Három kastélyt mutatunk be nektek ezúttal Pest vármegyéből, melyek falai a múlt titkait őrzik. Válogatásunkban impozáns épületek történetei elevenednek meg, melyekből kettőt csak kívülről, egyet pedig belülről is van lehetőség megcsodálni.

Ráday-kastély, Pécel

Évszázadokkal ezelőtt tudósok és írók pezsgő találkozóhelye volt a Pécelen található Ráday-kastély. A kastély 2023 áprilisa óta nem látogatható, zárt ajtók őrzik tehát különleges freskókkal díszített termeit. A kastély elődje, egy családi kúria 1722 és 1730 között épült fel, ezt a rezidenciát bővíttette impozáns barokk kastéllyá Ráday Pál fia, Gedeon. Az átalakításra 1755 és 1774 között került sor és szerepe volt benne a gödöllői Grassalkovich-kastély építőmesterének is. A szemfülesek észrevehetik tehát a gödöllői kastély stílusjegyeit ezen az impozáns épületen is. A kastélynak voltak viszontagságos évei is: 1825-ben tűzvész által sérült meg több mennyezeti freskó, mikor az egész tetőszerkezet leégett. Gazdátlan évei után 1998-ig kórházi részleg működött falai között, eredeti berendezéseinek pedig nyoma veszett.

2119 Pécel, Kálvin tér 1.

Gödöllői Királyi Kastély

A gödöllői Grassalkovich-kastély a Grassalkovich család Gödöllő belterületén található kastélya, amely a fővárostól, Budapesttől mintegy 25 kilométerre északkeletre helyezkedik el. A 18. században építették I. Grassalkovich Antal gróf számára, a 19. század második felében pedig az osztrák császár és Erzsébet magyar királynő nyári rezidenciájául szolgált. A második világháború után a kastély Magyarország szocialista kormányzása alatt súlyosan elhanyagolódott, majd 1996 óta szakaszosan restaurálták, és azóta is pezsgő programokat kínál a kíváncsi látogatóknak. Jelenleg különböző kiállításoknak ad otthont, illetve számos izgalmas program helyszínéül is szolgál, hatalmas parkja pedig tökéletes úti cél egy kellemes sétához.

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély | Weboldal

Savoyai kastély, Ráckeve

Ráckeve kihagyhatatlan látnivalóinak egyike a település egyik legimpozánsabb épületének számító Savoyai kastély. Karnyújtásnyira a Ráckevei-Duna-ágtól az 1700-as évek első éveiben keletkező kastély építése Johann Lucas von Hildebrandt építész tervei alapján vette kezdetét. Az épület olyan szempontból is különleges, hogy a világi barokk építészet első hazai emlékeként tartják számon. Falai közt egykor szálloda működött, a kastélyszálló bezárása óta azonban az épület nem látogatható. Kívülről is érdemes azonban megcsodálni a Savoyai Jenő részére épített rezidenciát, homlokzatán ugyanis számos görög mitológiából ismert alak, Jupiter, Hercules, Minerva, Aeneas és Diana istennő szobra is feltűnik.

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 95.

