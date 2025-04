Időutazás Budapesten: 7 felejthetetlen hely, ahol megelevenedik a szocializmus

Füstköddel körbevont presszók, tejivók, önkiszolgáló éttermek, utasellátók, hangulatos kerthelyiségek és kisvendéglők: a szocializmus meghatározó helyszínei már nagyrészt csupán emlékeinkben élnek. Viszont ha eléggé szemfülesen járunk Budapesten, akkor még mindig beszippanthat minket az időgép, és a nosztalgiavonattal elsuhanhatunk abba a korba, amely talán örökre rányomta bélyegét a fővárosra. Tartsatok velünk egy időutazásra, és ígérjük, Bambi is lesz az úton!

Körszálló

A hatvanas években épült Körszálló a legnagyobb fővárosi szocialista ingatlanfejlesztési beruházásnak számított a XX. század közepén, s a szovjet blokk felé egyértelmű üzenetet küldött: a szocialista országok is képesek felhőkarcolókat építeni. Így vált a szocializmus egyik jelképévé a szálló, amelyet a Ybl Miklós-díjas Szrogh György álmodott meg.

Az eredetileg Hotel Budapest névre keresztelt épület munkálatainak 1962-ben láttak neki, az építkezéseken több mint 150 munkás dolgozott éjjel-nappal, mígnem végül 1967. december 30-án megnyitották az épületcsodát.

Az ominózus napra pedig minden is kijutott, az egyik szoba felgyulladt, a másikban leszakadt a mosdókagyló, és még Kádár Jánost is körbe kellett vezetni a szállóban. Ám szerencsére a rossz ómen elkerülte a Körszállót, és szilveszterkor már az első vendégek is álomra hajthatták fejüket a hotel szobáiban.

A későbbi években pedig sorra fogadta a hely az illusztris személyeket: Roger Moore, Tony Curtis, Willy Brandt német kancellár és Moammer Kadhafi líbiai elnök is megszállt itt. A hely sorsa pedig mára megpecsételődött, hisz a szálló bezárt, 2025 nyarán pedig megkezdik az épület átfogó felújítását és átalakítását.

Bambi Eszpresszó

Már 64 éve, hogy a Bambi Eszpresszóban megállt az időkerék mutatója, amely ma is 1961. május 1-jét, a hely nyitódátumát mutatja. Az öreg néne őzikéjéről elnevezett hely ugyanis napjainkban is ugyanúgy néz ki, akárcsak a hatvanas években. A különbség csupán annyi, hogy a piros bőrszékeken helyet foglalva már nem húzhatunk le egy konyakot Gobbi Hildával, illetve Bujtor Istvánnal sem elegyedhetünk szóba. Viszont egy pillanatig sem érdemes elkeseredni, hisz Buda egyik legmeghatározóbb helyén a melegszendvics-, sütemény- és kávékínálat, valamint a Dunára nyíló kilátás állandó.

Pántlika

1963 óta, hogy a Városligetben áll a mára kultikus ponttá vált Pántlika, ahol a retró vonalat még véletlenül sem szeretnék letagadni, így rátapostak a gázra a nosztalgiavonaton. Ennélfogva a felújított épületben a ’60-70-es évek hangulatát idéző bárpult áll, a fényt az MSZMP balatonaligai üdülőjéből származó lámpa adja, míg kint a zamárdi kertmozi székei várják a finom falatok után áhítozó vendégeket.

Ám a nosztalgikus hangulat mellett az ételekre is nagy gondot fordítanak, ennélfogva talán nem véletlen, hogy 2013-ban San Pedro hamburgerükkel elnyerték az év legjobb hamburgere címet. A hamburgereken túl pedig Jolán néni 25 éves, erdélyi receptje alapján megalkotott bablevesben és a túrógombócban sem csalódhatunk náluk.

Rigó Jancsi Cukrászda

Ha egy mennyei krémesre, puncsszeletre vagy éppen egy igazi pogácsára vágyunk, akkor a XII. kerület szívében megbújó cukrászdában nem érhet minket csalódás. A Rigó Jancsi Cukrászda már több mint 35 éve, hogy ugyanannak a családnak a gondos kezei alatt üzemel, s ennyi ideje annak is, hogy minőségből nem adnak alá, legyen szó bármely süteményről. A prémium desszertek mellett a retró receptek sem koptak el az évek alatt, így a nosztalgia nem csupán a mozaikpadlóban tükröződik vissza, hanem a pultban felsorakoztatott édes és sós nyalánkságokban is.

Bem Mozi

A Bem Mozi a XX. század lenyomataként működik a Margit körúton már 1908 óta, csupán annyi különbséggel, hogy akkor még Helios mozgó néven tárta ki ajtaját a fővárosi filmrajongók előtt. Azóta a mozi futott Admiral, Adria néven is, míg végül az államosításkor megkapta a ma is használt elnevezését, amelyet azóta is visel. Akárcsak az 1979-es felújítás során magára öltött kommunista designt, amelyért akkoriban az új ülőgarnitúrák, padlószőnyegek és hirdetőtáblák feleltek. A vetítőgép 2009 és 2016 között szabadságra ment, azonban a hely kocsmaként akkoriban is üzemelt, mígnem sokunk örömére 2016 óta újra pörögnek a filmkockák a Bem Moziban.

Budapest Retro Élményközpont

A belváros szívében egy igazi időgép vár ránk, amelybe belépve azonnal a szocializmus hétköznapjaiba csöppenhetünk vissza. A háromszintes élményközpont minden zegzugában retró kincsekre lelhetünk, miközben a tematikus termekben a nosztalgia nem csupán átjár minket, hanem egészen biztosan tapinthatóvá is válik.

Ugyanis a komplexumban a korabeli Híradó, a Szomszédok teleregény vagy éppen a ’70-80-as évek boltjai is megelevenednek előttünk. Ha pedig a látvány nem lenne elég, akkor még bele is haraphatunk a XX. századba, amiről a hely hangulatos bisztrója gondoskodik. S végül elköszönve az élményközponttól konstatálhatjuk, hogy itt még bizony Bambi is kapható.

Batthyány téri Utasellátó

A Batthyány téri Utasellátó modern köntösbe öltöztetve éleszti újjá a szocializmus legemblematikusabb egységeit, az Utasellátó automatákat. A Kádár-korban az Utasellátó Vállalat igencsak szívén viselte az utazók étkeztetését, így intézményesített keretek között biztosított erre lehetőséget az állomásokon. Ennélfogva éttermekkel, restikkel, illetve automatákkal is várták az utasokat.

A pályaudvarokon és a fővárosi aluljárókban– így a Batthyány téren is – kiépített automaták kínálatából általánosságban nem hiányozhatott a szalámis szendvics, a forró csoki, az erőleves vagy éppen a csokis roló. Ezt az örökséget viszi tovább a 2023 februárjában megnyílt Utasellátó, ahol a retró falatok mellé egy-két modern kori fogást is becsempésztek.

