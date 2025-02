Buda régi mozijából körúti kulthely: A Bem Mozi viharos története

Kevés budai művészmozi élte túl a mozirevíziót, a háborúkat, a rendszerváltás okozta változásokat és a multiplexek megjelenését. Mindezek ellenére a közel 120 éves Bem Mozi még ma is lelkes filmrajongó közönséget tudhat magáénak, pedig fennállása óta többször tűnt úgy, végleg be kell zárni a filmszínházat. Ismerjétek meg kalandos történetét!

Egészen 1908-ig kell visszarepülnünk az időben, a boldog békeidők Budapestjére, hogy feltérképezzük a mai Bem Mozi megnyitásának történetét. A körúti mozi első tulajdonosa Szlatényi Béláné volt, aki Helios mozgó néven nyitotta meg a mozizó budapestiek új törzshelyét. Az 1910-es években jött el a fővárosi mozik első aranykora, ekkoriban nyitottak meg az első állandó vetítőhelyek, ahol a hangosfilm 1929-es megjelenéséig némafilmeket láthatott a közönség.

Pár éves leállás után, 1934-ben Admiral néven nyitott újra a felújított mozi, majd öt évre rá magyarosították a fővárosi filmszínházak neveit, így Adriára keresztelték át. Nem tartott sokáig az Adria szárnyalása, az államosítás után megkapta ma is használt nevét, és az új név mellé új repertoár is járt: gyermek- és ifjúsági moziként folytatta mindennapjait. Többek között itt tűzték műsorra a közkedvelt Hahó, Öcsi!-t (1971).

1979-ben teljesen felújították a Bem Mozit: átalakították és kibővítették a nézőteret, kicserélték a szellőzőberendezést és a kazánt, valamint új ülőgarnitúra, padlószőnyegek és hirdetőtáblák feleltek a megújult (kommunista) designért.

A rendszerváltás idején a művészfilmek kerültek fókuszba a Margit körúti moziban, majd egészen 2009-ig művészmoziként működött. Felpezsdült az élet az évezred elején: gyerekprogramokat, kiállításokat, irodalmi esteket szerveztek, sőt, saját filmklubokat is tartottak ekkoriban. 2009 és 2016 között nem vetítettek itt filmeket, de kocsmaként továbbra is várta vendégeit a Margit körút 5/b.

2016-ban, a helyi mozirajongók nagy örömére újranyitott a régi mozi, ahol hétről hétre figyelemreméltó repertoárból válogathatunk: filmklasszikusokat, művészfilmeket, rajzfilmeket és premierfilmeket is műsorra tűznek. Hétfőtől csütörtökig három, péntektől vasárnapig négy vetítési időpont közül választhatunk, 2500 forintos jegyár ellenében. A vetítések mellett kis létszámú koncerteknek is otthont adnak, és filmklubokat is vendégül látnak.

