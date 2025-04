35+ kihagyhatatlan program a május 1-jei hosszú hétvégére Budapesten és környékén

Megannyi izgalmas program vár ránk Budapesten a május 1-jei hosszú hétvégén 2025-ben, legyen szó sétáról, moziról, anyák napi programról vagy majálisról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos programok a május 1-jei hosszú hétvégén Budapesten

Cinco de Mayo week // Tereza (2025. április 30 – május 4.)

Április 30. és május 4. között különleges programra invitál a főváros urbánus kertje, a Tereza. A Cinco de Mayo héten élő zenével kísérve kóstolhattok remek ételeket és italokat, pénteken pedig az édesanyáké lesz a főszerep, akik margaritaworkshop keretében töltődhetnek fel, míg a kicsik a gyereksarokban játszanak.

Édes Napok Budapest // Szent István tér (2025. május 1-4.)

Májusban ismét édesebbnél is édesebb napok várnak rátok Budapesten, a Bazilika előtti Szent István téren. Május 1. és 4. között, az év legédesebbnek ígérkező hétvégéjén a legjobb csokoládék és ínyencségek mellett neves cukrászdák finomságait egyaránt megkóstolhatjátok.

Majális Kürtős Napok // Édes Mackó (2025. május 1-4.)

Május 1. és 4. között ínycsiklandó tematikákkal várnak az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdában. Május 1-re és 3-ra Kürtős Fondü Pikniket hirdettek, kóstoljátok meg a fondüvariációk egyikét és piknikezzetek a ligetben. Május 2-án ,,Mentes” Kürtőskalács Nap lesz, hiszen minden pénteken glutén-, tej- és tojásmentes alapanyagból készítik a finomságokat. Május 4-én pedig az édesanyák köszöntésére anyák napi menüvel és meglepetésekkel készülnek.

Buborékok hétvégéje // Etyeki Kúria Pezsgőbirtok (2025. május 1-4.)

Május első, ráadásul hosszú hétvégéjét töltsétek Budapest szőlőskertjében: május 1. és 4. között, az Etyeki Kúria Pezsgőbirtokon, négy napon át a buborékoknak hódolhattok. A különleges pezsgőmustra alatt egész napos brunch, habzó italok, kiváló ízek és gyönyörű táj vár benneteket. Élvezzetek ki minden pillanatot!

Chinatown Terasz (2025. május 1-től)

A május 1-től ismét látogatható Chinatown Budapest éjszakai ételpiaca egészen szeptemberig minden este várja azokat, akik megkóstolnák a főváros legautentikusabb kínai ételeit. A teraszon összesen 11 stand kínálatából válogathatunk, a streetfood-különlegességeket pedig a sátorban fogyaszthatjuk el.

MYS x NOS | Anyák napi virágvásár (2025. május 2., 3.)

A főváros messze az egyik legkülönlegesebb, kincsekkel teli üzletében, a NOS-ban idén sem marad el az anyák napi virágvásár. Május 2-án és 3-án a NOS bazsarózsákkal, violával és boglárkával telik meg a MYS jóvoltából. Az északi minimalizmus ihlette virágüzlet ötvözi az egyszerűséget, a letisztultságot és az otthonosságot. Ha különleges virággal lepnétek meg anyukátokat vagy nagymamátokat, esetleg közös virágbeszerzésre indulnátok, úgy első utatok mindenképp a Kapás utcába vezessen!

Bach24 // Müpa Budapest (2025. május 2-3.)

340 éve, hogy megszületett Johann Sebastian Bach. Ebből az alkalomból, május 2-án este 9-től 3-án este 9-ig neves magyar és külföldi orgonaművészek tizennégy koncerten játsszák el Bach összes orgonaművét a Müpában. A fényfestéssel kísért éjszakai hangversenyeket babzsákokról hallgathatjuk.

Budapesti programok szerdán (2025. április 30.)

ZZZ /// RADIUS // Margitszigeti Víztorony

Sinkó Bori elektronikus zeneszerző, hangművész és sound designer. Három koncertjén a fény háromféle fizikai értelmezése alapján hoz létre improvizatív helyzeteket. A harmadik, egyben zárókoncert a fény sugár tulajdonságait hozza elénk, ahogy a naplemente fényei a Margitszigeti víztorony egyedi, többszintes terében találkoznak.

Európa Kiadó // A38

Az nyolcvanas évek elején alakult Európa Kiadó az idők során úgy tudott újra és újra megújulni, hogy közben sosem lett a mainstream része, egyéni stílusát és működése független szellemiségét, valamint jelenidejűségét fennállása során végig következetesen megőrizte.

Korai Öröm // Dürer Kertnyitó

Április 30-án újra teljes erőbedobással visszatér az Öböl utcai zöld oázis avagy a Dürer kertje kinyitja előttetek kapuit. A hagyományokhoz hűen idén is a Korai Örömmel táncolhattok át a nyári szezonba.

Csütörtöki, május 1-jei programok Budapesten

Vintage piac és majális a Budafokin

Kincsekkel teli udvar, retro, vintage, mid century, népi, ipari tárgyakkal és bútorokkal. Grillezés, sütik, alkoholmentes és alkoholos italok. A gyerekeknek kézműves foglalkozás, ahol elkészíthetik a hétvégi anyák napjára szánt ajándékukat is.

Tavaszi Széll – Modern Majális // Széll Kálmán tér

A Tavaszi Széll idén is modern majálist áraszt a Széll Kálmán tér korzójára, a blokk magját képező éttermek már hagyománnyá váló együttállásában. Koncertek, DJ-k, ételkülönlegességek és vásárok között forgolódhattok a Nemdebár, a 101 Bistro, a Pingrumba, a Sárkány, az Easy és a Zappi közös játszóterén.

Be Massive Horizon Majális // Akvárium Terasznyitó

Piknikhangulattal, babzsákokkal, az Akvárium Teraszon nyitja az open air szezont a Be Massive Horizon.

Vígmajális

Ünnepeljétek együtt a Vígszínház 128. születésnapját! Május 1-én 15 órakor meghirdetik a 2025/26-os évad programját, ezt követően színművészeik részleteket adnak elő többek közt olyan népszerű előadásaikból, mint a Pinokkió, a Rémségek kicsiny boltja, a Pál utcai fiúk, A padlás vagy A dzsungel könyve. Emellett kedvezményes jegyvásárlási lehetőségekkel, dedikálással és vetítéssorozattal várnak minden kedves érdeklődőt, a legkisebbeknek pedig játékos foglalkozásokkal készülnek a gyereksarokban.

További szuper majálisok Budapesten és környékén:

Tabán Fesztivál

A Tabán Fesztivál mára a főváros legnagyobb, hagyományossá vált szezonnyitó zenei eseménye. A „nagy öregek” mellett itt mindig szerepet kap egy-egy fiatalabb zenekar is. A koncertek ingyenesek, így minden érdeklődő részese lehet az igényes magyar élő zenének. Az idei line-up: a Stardust, a Mini, a Dinamit és Charlie.

Tilos a kanyarban // Kertünk Bár és Kilátó, Vác

Család- és kutyabarát adománygyűjtő nappali táncmulatság a kilátónál tilosos dj-kkel 15-től 22 óráig.

Brit Tribute Night: Bowie & Arctic Monkeys // Muzikum

Két brit zenei legenda hazai képviselői egy estén a Muzikumban. Az estét a David Bowie ikonikus dalait akusztikusan előadó Cosmic Maze kezdi, majd az Arctic Monkeys indie dallamait hallhatjátok a Confuse a Koala előadásában.

4bards + Lovas Juci és a Frász // Turbina

A 4bards és Lovas Juci és a Frász zenéjével ünnepeljétek dolgozó népünk végtelen erőfeszítéseit. Ennek megfelelően a dresszkód kinek-kinek a saját mesterségét bemutató öltözet.

LGT Dalok: Csík Zenekar – Presser Gábor – Karácsony János // Budapest Park

Május 1-jén, a Budapest Parkban, az LGT Dalok koncerten örök klasszikusok csendülnek fel, miközben látványos színpadi showban lehet részetek legendás zenészek közreműködésével. A jól ismert slágereket Presser Gábor, Karácsony János „James” és a Csík Zenekar előadásában hallhatja a közönség.

utána: Majálisi táncház a csillagos ég alatt

Majálisi táncház 22 órától hajnalig a Budapest Parkban. A lépésekért és a jó hangulatért Berecz István felel, a talpalávalót a Tarsoly Zenekar húzza.

Budapesti programok pénteken (2025. május 2.)

Áradás // Bem Mozi

Az idei Oscar-díjas lett–francia–belga animációs film a Bem Mozi vásznán.

Fekete Jenő és a Banda // Barlang, Szentendre

Fekete Jenő újra Szentendrén, a Barlang porondjára látogat bandájával. Kedvenc blues balladák feldolgozásai mellett, saját dalok is felcsendülnek a 2019-ben Sárarany címmel megjelent lemezéről hallhattok ízelítőt.

Janis Joplin Tribute Band // BackStage Pub

A Janis Joplin Tribute Band első önálló koncertje, hosszú évek után. Klasszikus Janis Joplin dalok, 60-as évekbeli hippi életérzés, hatalmas tombolás vár mindenkit.

The Acoustic Manual Techno Lite // KAZI

Rendhagyó technobuli, ahol a gépeket hangszerek, a dj-ket pedig jazz-zenészek váltják fel.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. május 3.)

Budafoki Pincejárat (2025. május 3.)

A nagysikerű Budafoki Pincejárat legközelebb május 3-án indul útjára, ezúttal is neves borászatok és pezsgőkészítők részvételével. A több állomásos, gasztronómiai és kulturális élményekkel teletűzdelt rendezvény helyszíneire 6-8 személyes transzferbuszokkal biztosítják az érdeklődők kijutását.

Strázsahegyi piknik // Monori Pincefalu (2025. május 3.)

Május 3-án egy napsütötte piknikre várnak benneteket a monori Strázsa-hegyen. Barangoljátok be a pincefalu bájos tanösvényét, majd a séta végén telepedjetek le egy pokrócra a Czeglédi Pince udvarán, ahol különleges borkóstolóval várnak benneteket. A harapnivalót a Candy Bár és a Ciao Lenu Food Truck biztosítja, 10 órától pedig a Népi Játéktár és a HangolÓra csapata szórakoztatja az érdeklődőket.

Időzített kert anyák napjára // Kassák Múzeum (2025. május 3.)

Az Óbuda Napja programsorozat keretében ingyenes múzeumi családi napra invitál a Kassák Múzeum. A program keretében anyák napi ajándékot készíthettek akár közösen vagy meglepetés gyanánt is. A foglalkozáson egy földdel teli cserépbe, valamint közösen hajtogatott borítékokba rejthetitek időzített kertjeiteket, melyek alig néhány hét után teljes pompában örvendeztetik majd meg a megajándékozottat. A programra regisztrálni a kassakmuzeum@pim.hu e-mailcímen szükséges.

Üljetek ki egy napfényes teraszra:

Anyák napi képeslapkészítés // Dankó Udvar (2025. május 3.)

A józsefvárosi Dankó Udvar közös anyák napi képeslapkészítésre invitál, ahol különleges díszítéssel és saját gondolatokkal díszített ajándékkal lephetitek meg anyukátokat és nagymamátokat. A 14 és 16 óra között megrendezésre kerülő programon különleges és izgalmas anyagokkal kísérletezhettek, préselt virágokkal, metálos filcekkel, neon és csillogó papírokkal az igazán egyedi végeredményért.

A táncház napja // Zeneakadémia (2025. május 3.)

A Táncház Napját hagyományosan az első magyarországi táncház évfordulóján, május 3-án rendezik meg országszerte. A népzenei koncert egy országos rendezvénysorozat része, amelyet 2022 óta közösen rendez meg a Zeneakadémia és a Hagyományok Háza. A műsor koncepciója ezúttal új módszerrel valósul meg: a Népzene Tanszék hallgatói és oktatói pályázat keretében oszthatják meg elképzeléseiket, amelyekből a legjobbak szólalnak meg a színpadon. A kreatív ötleteket 2025-ben a Zeneakadémia alapításának 150. jubileuma és a Hagyományok Házával kialakult szoros szakmai együttműködés keretezi.

Vasárnapi, anyák napi programok Budapesten és környékén (2025. május 4.)

Anyák napja a Szentendrei Skanzen eseménye

Ünnepeljétek az anyák napját régi idők hangulatában! A tematikus tárlatvezetéseken megelevenednek az anyaság történetei, ahogyan dédanyáink élték meg a családi mindennapokat. Próbáljátok ki a kézműves mesterségeket, készítsetek szívből jövő ajándékot édesanyátoknak vagy nagymamátoknak, és merüljetek el a falusi élet vidám játékhelyszínein, ahol a régmúlt gyermekjátékai kelnek újra életre.

Varázskanna asztaldísz workshop // FaBloo Dekor

Egy alkotással teli délelőtt, ahol nemcsak szép emlékek, de egy gyönyörű, lebegő kannás virágdísz is születik a kezetek alatt.

Anyák napi Brunch & Bazsarózsa vásár a Normafa Síházban

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepelhetitek – finom brunch fogásokkal, meglepetéssekkel, friss levegővel és sok-sok bazsarózsával a Normafa csendjében.

Anyák napi pizzázás az Amore di Napoliban

Nem másra, mint anyák napi pizzázásra invitál május 4-én, az Amore di Napoli. Az anyák napi ünnepi ebéddel nem feltétlenül kell bajlódnotok ezen a napon, így egymásra figyelve, mennyei pizzák, jéghideg Aperolok és a kihagyhatatlan tiramisu mellett tölthettek időt együtt ezen a napon. Az étlapon szereplő 30-féle pizza közül nem egyszerű ugyan választani, a bőséges kínálatban azonban mindenki megtalálhatja a szívének kedves kombinációt.

További családias éttermek anyák napi ünnepléshez:

VHS Legendák: Űrgolyhók – hangalámondással // Bem Mozi

Ünnepeljétek május 4-ét (May the Fourth) egy igazán ideillő klasszikussal, arról a videókazettáról, ami már, ugye, a film forgatása előtt megjelent, ezúttal is hiperszuper, sőt elképzelhetetlen magyar hangalámondással.

Calgary 32. szülinapi buli // MANYI

Május 4-én a MANYI-ban a Calgary Antik Drinkbár nyitásának 32. évfordulóját ünnepelhetitek. A koncerten olyan zenészek lépnek majd fel, akik valamilyen módon kötődnek ehhez a különleges helyhez: Járai Márk, Hegedűs Bori & Tempfli Erik, Hangácsi Marci és és lesznek meglepetés vendégek is.

