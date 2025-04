6 családias étterem Budapesten, ami ünnepivé varázsolja az összejöveteleket

Nagyszerű fővárosi éttermeket válogattunk nektek egy csokorba, melyek nemcsak remek ételekkel, minden igényt kielégítő kínálattal, de bármely hétköznapot ünnepivé varázsoló hangulattal is várnak benneteket.

Gundel

A Gundel nemcsak a hétköznapok tökéletes helyszíne, hanem a családi összejöveteleké is. Az étterem minden nap házias ízekkel, kiváló vendégszeretettel és barátságos légkörrel várja vendégeit. Az à la carte kínálat mellett a legkisebbekre is gondoltak: gyerekmenüvel és kedves meglepetéssel készülnek. Legyen szó ünnepivé varázsolt vasárnapi ebédről – ahol a klasszikus magyar ízek sorakoznak fel -, meghitt vacsoráról vagy spontán családi összejövetelről, a Gundelben mindig különleges élmény vár rátok. Húsvét alkalmából ráadásul ünnepi menüvel készülnek: töltsétek hát együtt a Gundelben a tavasz legszebb napjait!

1146 Budapest, Gundel Károly út 4. | Weboldal

SIMALIBA Belvárosi Csárda

A Tripadvisor értékelések alapján a SIMALIBA az 4. legjobb étterem a fővárosban, nem véletlenül. Az Erzsébet híd közelében tavaly megnyitott családias hely hagyományos magyar fogásokat és tisztességes vendéglátást kínál. A fesztelen hangulat itt szinte elvárás, senki sem fog minket szúrós szemekkel vizslatni, ha a társaságunk hangosan nevet vagy beszélget a vacsora alatt. A klasszikusok mellett az étterem specialitásaként jegyzik a libából készült fogásokat, ebből mindig többet is találunk az étlapon, ami hazai bor- és pálinkakínálattal egészül ki. Az étteremben akár húszfős társaságok is gond nélkül elférnek, hétvégente pedig élőzene fokozza a hangulatot.

1052 Budapest, Piarista u. 6. | Weboldal

Náncsi Néni Vendéglője

Az egykor élt Náncsi mama és felejthetetlen konyhájának emléket állító Náncsi Néni Vendéglője a legfinomabb békebeli ízekkel varázsol ünnepivé bármely napot. Mind a szezonális, mind pedig az állandó étlapon olyan ételek sorakoznak egymás után, melyek a nagymamánál töltött nyarak legszebb emlékeit idézik. A főváros II. kerületében otthonra lelt családias vendéglőben vasárnapi tyúkhúsleves, túrós csuszával kínált tejfölös harcsapaprikás, tunkolnivaló pörkölt és ropogósra sült malaccsülök verseng a vendégek kegyeiért, akik mindezt a legfinomabb házias desszertekkel koronázhatják meg.

1029 Budapest, Ördögárok utca 80. | Weboldal

Porcellino Grasso Ristorante

Az olasz vidéki stílust és vendégszeretetet képviselő Porcellino Grasso Ristorantéban frissen készített házi tésztákkal, tradicionális receptek alapján készülő fogásokkal és estéket megédesítő nedűkkel kecsegtetik az ínyenceket. A veronai piacról érkező antipastival, ropogós, mégis puha focacciával, livornói pikáns hallevessel kényeztethetitek magatokat, de a spagetti, a lasagne, az arancini és a rizottó szerelmesei sem maradnak majd éhesek. Kínálatukból természetesen a tradicionális pizzák sem hiányoznak, akárcsak a náluk elköltött ebéd vagy vacsora i-jére a pontot feltevő mennyei tiramisu sem.

1024 Budapest, Ady Endre utca 19. | Weboldal

ODA

A Czakó Kertben otthonra lelt ODA nemcsak amiatt remek választás, mert a hét minden napján, reggeltől estig mennyei ételeket kínál, hanem amiatt is, mert itt a család és a baráti társaság minden tagja talál kedvére való gasztronómiai élményt. Az ODA kínálta római pizzaszeletek, a Buja Disznók legfinomabb rántott fogásai, valamint a 101 Bistro ázsiai levesei és ételei mellett sem a tiramisu, sem pedig a holdsütemények rajongói nem fognak csalódni. A nagyszerű ételek emellett reggelifronton is kimondottan erősek, hogy a prosecco és a natúr borok kínálatáról már ne is beszéljünk.

1016 Budapest, Czakó utca 15. | Weboldal

Miamor Rómaim

A Római-part első és egyetlen étel- és szabadidőudvarában minden ide látogató tartalmas kikapcsolódásra, élményekre és nem utolsósorban gasztronómiai felfrissülésre számíthat. A sportolásban, játszótéren vagy akár a légvárban megfáradtakat hamburger és hekk, míg az ázsiai ízek kedvelőit pho leves és tavaszi tekercs várja. A Las Vegan’s kínálta burgerek, tálak és rapid rollok között vegánok és nem vegánok is egyaránt találnak nagyszerű fogásokat. A napot méltóképp indítókat tartalmas tojásos ételek szólítják meg, de a fagyizó kínálatának hála az édesszájúak is megtalálják itt számításaikat.

1031 Budapest, Római part 47/A | Weboldal

