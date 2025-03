Új, panorámás étterem nyílt a Várkert Bazár történelmi miliőjében

A VarjúVár mesés kilátással, valamint a VakVarjú éttermekre jellemző zseniális fogásokkal és utánozhatatlan hangulattal vár mindenkit a Várkert Bazár Öntőház udvarában.

Az eddig hat különböző egységgel büszkélkedő VakVarjú életében új fejezet indult: 2025 februárjában megnyitott legújabb éttermük a város egyik legpompásabb részén, a Várkert Bazárban. A stílusosan VarjúVárra keresztelt hangulatos étterem tökéletesen ötvözi a történelmi hagyományokat a modern hangulattal, mind megjelenésben, mind az ételekben, de persze a már sokak által kedvelt VakVarjús életérzés és vendégszeretet sem marad el.

Modern hangulat történelmi környezetben

A Monkey helyén csupán három hétig tartó felújítás után nyitott meg az étterem, melynek hatalmas üvegfelületeinek köszönhetően tökéletes kilátás nyílik az itt húzódó várfalra és nem utolsósorban a lenyűgöző városi panorámára. Ezt a történelmi hagyományokat megidéző látványt állította harmóniába Szabó Attila, a Goodroom Harmony tulajdonosa, aki egy igazán meleg és otthonos belső dizájnt álmodott meg, ami meghittséget biztosít az itt töltött időhöz.

Míg az étterem egyik falát szőlőtőkéket ábrázoló tapéta borítja a Budai Vár déli lejtőjén egykor virágzó szőlőtermesztésnek emléket állítva, a székek kárpitjait az egykor itt termő zöldségek-gyümölcsök mintái díszítik. Ezen a témán haladva a belső tér mindegyik részén visszaköszön a padlizsán, a sütőtök és a levelek, szárak színe, a tapétán pedig a VakVarjú jellegzetes logóját lehet felfedezni.

A jó idő beköszöntével a hely egyik legkülönlegesebb adottságát, a tetőteraszt is élvezhetitek, ahol a mutatós fogások falatozása közben a lehengerlő panorámában is gyönyörködhettek. Csakúgy fergeteges élményt nyújt az alsó terasz is: az Öntöde udvar egyedi báját testközelben már március második hétvégéjétől élvezhetitek innen.

Zseniális ízek és exkluzív fogások

A VakVarjú éttermektől már megszokott gondossággal és precizitással állt össze a VarjúVár menüje is, Parcsetich Ernő chef kreativitásért nem megy a szomszédba, minden fogása egy merész, ínycsiklandó csavarral varázsolja el az ízlelőbimbókat.

A változatos felhozatalban az alapanyagok egy részét itt is a VarjúGazdák biztosítják, így ahol a piktogram feltűnik, biztosak lehettek benne, hogy magyar gazda 100%-ban hazai terméke került tányérotokra és poharatokba, legyen szó házi szörpről, sajtról vagy tésztáról.

A sokszínű menü elképesztően izgalmas fogásokat tartogat, az előételek között például megtaláljátok a VarjúGazda Csippentést, amiben Gesztelyi mangalicaválogatás, Vászolyi Szent Jakab és Vászolyi félkemény sajt, hagymacsalamádé és friss kovászos kenyér található. A levesek listája sem okoz csalódást, többek között igazi ínyencségnek számít a fácán consommé, amiben fácánhúsos ravioli és zöldségek vesznek majd le mindenkit a lábáról.

A főételek között garantáltan mindenki talál neki tetszőt, hiszen a grillezett kacsamájjal és fondant burgonyával megspékelt bélszínsteaktől kezdve a sótésztában sült, parmezános arancinivel tálalt füstölt zelleren át számos különböző húsos, halas és vegetáriánus fogás közül választhattok.

A közösen eltöltött étkezésre a mennyei desszertek teszik fel a koronát, amikből az ételérzékenységben szenvedők sem maradhatnak ki, hiszen mind a feketeszeder-coulis-val és mandulás morzsával tálalt mandarinos étcsokoládémousse, mind a kókuszfagyival és maracujával ízesített tápiókapuding glutén- és laktózmentes.

A legkülönlegesebb ételeket egy ötfogásos degusztációs menüsor keretében is megkóstolhatjátok, ahol a gasztroélményt a sommelier által összeállított borsor teszi teljessé.

Két menüsor közül is választhattok: míg az Ybl-menüben a húsos finomságok dominálnak, mint például a muflon vadasan színesrépa-brunoise-zal és szarvasgombás kenyérpudinggal, a halas fogásokat összefogó Duna-menü olyan ínyencségeket tartogat, mint a fogasfilé Kárpáti-módra garnéla, shimeji gomba, kapros vajmártás és édesburgonya kíséretében.

Természetesen az italfelhozatal se fog csalódást okozni, hiszen az itallapon többek között helyet kaptak házi szörpök, gin tonic variációk, zamatos borok és kávékülönlegességek is.

Közös élmény az egész család számára

Mint az étteremcsalád többi egységében, a VarjúVárban is egy felejthetetlen közösségi élmény megteremtése a cél, ahol a családok és baráti társaságok együtt élvezhetik az étkezés örömét. A VakVarjúkban hisznek abban, hogy a közös étkezés egy olyan meghatározó pillanat, amely összehozza az embereket, legyen szó családi összejövetelről, baráti találkozóról vagy meghitt vacsoráról.

Amennyiben a számos családi programot kínáló Várnegyed felfedezése után térnétek be egy mennyei ebédre vagy vacsorára, a legkisebbek szórakozásáról egy gyereksarok gondoskodik, ahol hétvégén „óvónénik” biztosítják a szülők maximális kikapcsolódását. A meghitt, ízélményekben gazdag vacsorákat minden este élő zongorazene emeli magasabb szintre.

Ha zártkörű eseményre kerestek idilli helyszínt, a VarjúVár akkor is tökéletes választás, rugalmas kialakításának köszönhetően egy 60 fős elszeparálható teremrész is rendelkezésre áll, amely igény szerint függönnyel két, egyenként 30 fős részre osztható.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 4. | Weboldal | Facebook

