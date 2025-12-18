9 ragyogó óriáskerék az országban, ahonnan páratlan panorámában gyönyörködhetünk

Szerte az ország legszebb helyszíneiből válogattunk nektek, ahol a magasból, ragyogó óriáskeréken ülve gyönyörködhettek az ünnepi fényekben és egyúttal a páratlan panorámában.

Adventi óriáskerék Szombathelyen (2025. december 23-ig)

Az idei szezonban is az adventi vásár kihagyhatatlan részét képezi a ragyogó óriáskerék Szombathely Fő terén, ahonnan 27 méteres magasságból élvezhetjük a város ünnepi fényeit és meseszép panorámáját. Az adventi forgatagot december 23-ig gazdagító ünnepi attrakciót mindenképpen érdemes kipróbálni, ezt követően ugyanis csak jövőre nyílik erre ismét lehetőség.

Óriáskerék Győrben (2025. december 31-ig)

Győr városa is ragyogó pompába öltözik az ünnepekre és egy eddig még nem látott, fénylő arcát mutatja. A adventi forgatagnak köszönhetően a Dunakapu téren álló fénylő óriáskerék lehetővé teszi, hogy egy másik szemszögből tekinthessük meg a város káprázatos fényeit és elmerülhessünk az ünnepi hangulatban. Az attrakció az év utolsó napjáig lesz Győr ékes dísze.

Nyíregy Eye (2026. január 1-ig)

Idén ismét felállították a nagy népszerűségnek örvendő Nyíregy Eye-t, ami ezúttal új fényekkel, új színekkel és új, bámulatos animációkkal tért vissza Nyíregyháza városának szívébe, a Kossuth térre. Ami azonban nem változott, az a káprázatos kilátás, ami a magasból letekintve elénk tárul. Az óriáskerék előtti adventi forgatag már önmagában is mesés, de nem túlzunk mikor azt mondjuk, fentről még hangulatosabb.

White Star óriáskerék, Budapest (2026. január 4-ig)

Idén is visszatért a téli időszak festői attrakciója a Városligetbe. Az ország egyetlen adventi vidámparkja, a Happy Wonderland White Star óriáskereke ismét büszkén magasodik a korcsolyázók színes kavalkádja fölé. A magasból beláthatjuk az egész Városligeti Műjégpályát és a rajta vidáman csúszkáló embertömeget egészen január 4-ig bezárólag.

Óriáskerék Kecskeméten (2026. január 11-ig)

Kecskemét színes adventi forgatagában járva is lehetőségünk adódik, hogy a magasból tekintsünk le a város tündöklő esti fényeire. A Téli Csodaország és Kecskeméti Advent eseménysorozatának része a mennyei ételeket kínáló gasztrofalu, a mesés kézműves vásár és megannyi ünnepi program, amelyek mellett a január 11-ig üzemelő óriáskerék már csak hab a tortán!

Szeged Eye (2026. január 11-ig)

A szegedi Dóm teret is beragyogja már a várva várt Szeged Eye. Az óriáskerék egészen január 11-ig színesíti Szeged városképét. Ha az adventi vásár kavalkádjából szeretnénk egy kicsit kiszakadni, érdemes felülni az 50 méter magas szerkezetre, ahonnan a látvány önmagáért beszél. Emellett a karácsonyi vásár idén egy új meglepetést is tartogat: a régi vurstlihangulatot megidéző emeletes, nosztalgia körhintát, amit az óriáskerék előtt vagy után szintén érdemes kipróbálni.

Óriáskerék Erzsébet királyné fénykertjében (2026. február 1-ig)

Sisi királyné nyári rezidenciájának udvara idén a varázslatos Story of lights fénykiállítás mellett egy különleges elemmel is bővült. A Gödöllői Királyi Kastély udvarába egy szintén fényárban úszó, hatalmas óriáskerék költözött, amelyről mesés kilátás nyílik a kastélyra és a csillogó fényszobrokra. Az óriáskerék egészen addig vendégeskedik a kertben, amíg a Story of lights be nem zárja kapuit, tehát február 1-ig nyílik lehetőségünk kipróbálni ezt az élményt.

Budapest Óriáskereke (egész évben)

Válogatásunk nem is lehetne teljes a főváros ikonikus óriáskereke nélkül, amelyet sokan még Budapest Eye-ként ismerhetnek. Az Erzsébet tér éke a hatalmas óriáskerék, ahonnan csodálatos budapesti panorámában lehet részünk. A karácsonyi időszakban szenteste kivételével minden nap 11 és éjfél között élvezhetjük a magaslati levegőt, szilveszterkor pedig egészen hajnali 3-ig utazhatunk az óriáskeréken, így akár a város fölé emelkedve léphetünk át az újévbe.

Siófoki Óriáskerék (egész évben)

Kevés szebb látványt ismerünk a balatoni panorámánál. Az egész évben üzemelő Siófoki Óriáskerékről pedig feltétlenül érdemes megcsodálni az ünnepi fényekben fürdő part menti városokat. A siófoki nagystrandon otthonra lelt attrakció után ne hagyjátok ki a korcsolyapályát, a gasztrokorzót, a szalmalabirintust, a gyerekek pedig a körhintát!

