5 karácsonyi képeslapra illő helyszín az adventi fényekben úszó Budapesten

A mindennapi rohanásban természetesnek vesszük gyönyörű fővárosunk legszebb helyszíneit. Összegyűjtöttük kedvenceinket, amik akár egy karácsonyi képeslapon is megállnák a helyüket.

Karácsonyi fotópont a Wenckheim-palotában (2025. december 23-ig)

Nehezen tudunk jobb helyszínt elképzelni, ha karácsonyi fotózásról van szó, mint a Wenckheim-palota ünnepi pontját. Az itt található Karácsonyi fotópontnál minden adott egy jó képhez: kandalló, kényelmes fotelek és persze egy mutatós karácsonyfa is vár titeket. A fotópont használata ingyenes, azonban az épület látogatása olvasójegyhez kötött – ha csak a fotózkodnátok, szerencsére ez is térítésmentesen lehet a tiétek. Mivel a könyvtár a szelfizésen kívüli funkcióját is betölti a nyitvatartási időszakban, figyeljetek, hogy az olvasókat ne zavarjátok! A fotózás után mindenképpen nézzétek meg a többi palotatermet is!

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. | További információk >>

A karácsonyi díszekben ragyogó Magyar Állami Operaház

Budapest egyik legszebb épülete talán az adventi időszakban a legimpozánsabb: az Ybl-palota ragyogó díszkivilágításban úszik, az ünnepi hangulathoz ráadásul egy jókora karácsonyfa is dukál, melyet az Opera műhelyében készült, kézműves díszek borítanak. Az előcsarnokba belépve még tovább fokozódik az amúgy is fantasztikus látvány: egy óriási, Herendi porcelánokkal ékesített karácsonyfa fogadja a látogatókat, ami a mellette lévő két és fél méteres diótörő-bábuval együtt várja a fotózkodni vágyókat.

1061 Budapest, Andrássy út 22.

Városligeti Fénypark (2026. február 28-ig)

December eleji megnyitása óta csak úgy ámulunk a Városligeti Fénypark láttán: az ingyenesen látogatható, egyedülálló fénybirodalomban bizony elég nehéz csak egy helyszínt kiragadni a képzeletbeli képeslapunkhoz. A fénycsóvákat szóró Zsolnay-szökőkút, a ragyogó fényfüzér borította rózsalugas és az imádnivaló miniatűr hőlégballon-fényszobor mind-mind kihagyhatatlan fotószpotot kínál az éppen arra járóknak. Ha minket kérdeztek, aligha találhatnátok ennél romantikusabb téli randihelyszínt és egyben képeslapra illő látnivalót a fővárosban!

Ha kíváncsiak vagytok, milyen látnivalók borultak még fénybe, olvassátok el cikkünket >>

Varázsliget (2026. január 1-ig)

Még maradjatok egy picit a Városligetben, hiszen Budapest egyik legnagyobb parkja kihagyhatatlan programokkal és még több fotózási lehetőséggel vár az ünnepi időszakban. Ilyen például a december 5-én megnyitott mesés Varázsliget is, ahol remek szelfik helyszínéül szolgálhat az Óriás VarázsKerék, a VarázsErdő vagy a Bűvös Körhinta is, háttérben a romantikus Vajdahunyad várával. Itt ráadásul a gyerekek is szuperül fogják érezni magukat: az előbb említett helyszínek mellett a VarázsMűhely, a Varázslatos Vasutacska, sok-sok játék és a vasárnaponként megrendezésre kerülő VarázsMozi is várja az egész családot.

1146 Budapest, Vajdahunyad sétány | Weboldal

Rengeteg Romcafé

A téli Budapest megkerülhetetlen bekuckózós helyén, a Rengeteg Romcaféban több száz plüssmackó társaságában kortyolgathatjátok a főváros legfinomabb forró csokijait, ami együtt tökéletes karácsonyi hangulatot teremt. A teljes élményhez próbáljátok ki a szezon kedvenc ízeit: a fahéjas, rumos-meggyes étcsokit, a marcipános, vagy gyömbéres-narancsos tejcsokit, esetleg a mézeskalácsos fehércsokit. Mivel ez a csodás kis hely rendkívül népszerű, ne felejtsetek el a látogatásotok előtt legalább két nappal hamarabb foglalni!

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 22. | Facebook

Programok és mesés helyszínek várnak rátok Budán is: