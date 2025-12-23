A világ legnagyobb betlehemi jászola várja a családokat a Fertő tó partján fekvő faluban

Soprontól félórányi autóútra, a Fertő tó nyugati partján fekvő Mörbisch (magyarul Fertőmeggyes) falujában a világ legnagyobb betlehemi jászola fényvarázzsal, programokkal és kikapcsolódással várja a családokat.

A lenyűgöző Téli Csoda Mörbischben elnevezésű adventi rendezvény minden eddiginél nagyobb, színesebb és varázslatosabb formában várja a család apraja-nagyját. A közvetlenül a magyar határ mellett, Burgenland tartományban fekvő mörbischi strandfürdő idén fényárban úszó téli faluvá változott, víziszínpadán pedig a világ legnagyobb betlehemi jászola kapott helyet.

A mesés látványosság lenyűgöző multimédiás vetítés keretében, fény- és hanghatásokkal kiegészítve óránként kel életre és hív varázslatos utazásra.

A péntektől vasárnapig, egészen 2026. január 4-ig látogatható monumentális látványosság mellett helyi finomságokat kínáló faházak, interaktív gyerekprogramok, hangulatos színpadi műsorok, bűvészshow-k, koncertek, valamint egy új, varázslatos fényösvény is várja a látogatókat a Fertő tó partján.

Bővebb információt a pontos nyitvatartásról, a programokról és a jegyárakról ide kattintva a rendezvény weboldalán találtok.

Felejthetetlen kiruccanáshoz ajánlunk családi úti célokat: