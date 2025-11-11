A legmeghittebb karácsonyi vásárok 2025-ben Budapesten és környékén

Szokás szerint idén is már novemberben megkezdődik a karácsonyi hangolódás és megnyitják kapuikat a szebbnél szebb adventi vásárok. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat a fővárosban és környékén, amelyek gondoskodnak az ünnepi hangulatról és a meghitt pillanatokról.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Karácsonyi vásárok Budapesten 2025-ben:
- Adventi Ünnep a Bazilikánál – 2025. november 14. – 2026. január 1. – Szent István tér (V. kerület)
- Vörösmarty Classic Xmas – 2025. november 14. – december 31. – Vörösmarty tér
- Advent Óbudán – 2025. november 28. – december 23. – Óbuda, Fő tér
- Advent a Hegyvidéken – 2025. november 28. – december 23. – Városháza tér (XII. kerület)
- Continental Group Karácsonyi Vásár – 2025. november 30. – Continental Citygolf Club
- GREEN MARKET Karácsonyi Vásár – 2025. november 30., december 7., 14. – Klauzál téri Vásárcsarnok
- Varázsliget – 2025. december 5. – 2026. január 1. – Városliget, Vajdahunyad vára
- FIKSZ VIII. Adventi Iparművészeti Vásár – 2025. december 6-7., 13-14. – Petőfi Irodalmi Múzeum
Adventi vásárok Budapest környékén 2025-ben:
- Piliscsabai Adventi Vásár – 2025. november 22. – Nyárfa fasor
- Esztergomi Adventi Vásár – 2025. november 28. – december 21. – Széchenyi tér
- Téli Hütte & Adventi Vásár – Téli varázslat Dorogon – 2025. december 6. – Iskola utca
- Advent a kastélyban – 2025. december 6-7., 13-14. – Gödöllői Királyi Kastély
- Dunavarsányi Adventi Vásár – 2025. december 14. – Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
- Adventi vásár az Esztergomi Piacon – 2025. december 20. – Esztergomi Piac