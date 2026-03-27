6 szezonális és helyi portékákkal teli termelői piac Budapesten tavaszra

Tavaszi hétvégéken nincs is jobb kikapcsolódás, mint ellátogatni egy termelői piacra, és friss, hazai termékekkel megpakolni a vászontáskáitokat. Mutatjuk, merre keressétek a szezonális finomságokat!



Római parti Piac

A Római parti Piacért megéri útnak indulni: a Nánási udvarban szombatonként 8 és 13, szerdánként pedig 15 és 18 óra között várnak titeket többek között a legfinomabb kézműves sajtokkal, szörpökkel és mentes süteményekkel. Akármit is válasszatok, az biztos, hogy kivaló minőségű termékekkel lesztek gazdagabbak, ráadásul a hazai kistermelőket támogatjátok a vásárlásotokkal. Piacozás után feltétlen tegyetek egy kellemes sétát a Duna-parton!

1031 Budapest, Nánási út 47-49. | Facebook

Czakó Termelői Piacz

Szombatonként már 8 órától mehettek a Tabán legidősebb házához piacozni, azonban akkor se aggódjatok, ha aludnátok még egy keveset, hiszen délután fél 2-ig biztosan odaértek a Tigris utcába. A Czakó Piaczon a jól ismert kézműves termékek mellett olyan ritkaságokat is beszerezhettek, mint a vadon termő gombák, 100%-os gyümölcsvelő vagy a jujuba névre hallgató kínai datolya. A helyszín rendszeresen különleges gasztroprogramok otthona – hogy ne maradjatok le, kövessétek a vásár Facebook-oldalát!

1016 Budapest, Tigris utca 62. | Weboldal

Sashalmi Piac

Bár Sashalom nem a város közepe, tavasszal feltétlen tegyétek tiszteleteteket az idén századik évét taposó piacnál! A centenáriumi ünneplés április 4-én veszi kezdetét, ahol számtalan ingyenes programnak lehettek részesei hamisítatlan piaci közegben. Természetesen ezen kívül is érdemes a XVI. kerület felé venni az irányt, hiszen csupa hazai, környezettudatos termék közül tudtok válogatni, havonta egyszer ráadásul kézműves vásárt is tartanak.

1163 Budapest, Sashalmi tér 1. | Weboldal

Pancs – gasztroplacc

A Pancs – gasztroplacc két helyen vár titeket a IX. kerületben: a Ferenc téren és a Tűzoltó utcai Élesztőházban felváltva lehettek részesei a vásári forgatagnak minden vasárnap. Az árusok soraiban az állandó kézműves termékek mellett természetesen beszerezhetitek a szezon kedvelt zöldjeit, a medvehagymát és a ropogós retket is. A családias hangulatú termelői piac többek között a közös főzésektől lesz semmihez sem fogható társasági élmény.

1094 Budapest, Ferenc tér | 1094 Budapest, Tűzoltó utca 22. | Facebook

A Hunyadi

A Hunyadi téri piac a főváros egyik legrégebb óta működő vására, és a felhozatalt látva nem is csoda, hogy ez a budapestiek egyik kedvence. A terézvárosi szabadtéri piacon prémium minőségű, adalékanyag-mentes élelmiszereket és friss, szezonális zöldségeket, gyümölcsöket vásárolhattok, melyekhez foghatót egyik szupermarketben sem találtok. A helyszínen évente tízszer bolhapiacot is tartanak, ahonnan biztosan nem tértek majd haza üres kézzel!

1067 Budapest, Hunyadi tér | Facebook

Biokultúra Ökopiac

Talán meglepő, de Közép-Európa legnagyobb ökopiacát a XII. kerületi Csörsz utcában találjátok, ahol a korán kelők legnagyobb örömére már reggel fél 7-től elveszhettek a friss biozöldségek, kézműves tejtermékek, pékáruk és lekvárok széles kínálatában. A piacon nincs rossz választás, hiszen az élelmiszerek tiszta, ellenőrzött forrásból érkeznek a pultokra, amelynek jelentőségéről szívesen mesélnek a gazdák. A piac szombatonként 13 óráig vár benneteket.

1124 Budapest, Csörsz utca 18. | Facebook

