Idén újra a vidéki élet csodás ízeivel pezsdül fel az őszi Budapest

Szeptember 18. és 21. között ismét fergeteges agrárszakmai programok és családi élmények költöznek a Hungexpóra: 82. alkalommal nyitja meg kapuit az OMÉK! Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár idén ősszel nem kisebb dologra vállalkozik, mint hogy az agrárszektor legégetőbb kihívásait vitassa meg, miközben bepillantást enged a vidéki élet nyüzsgő mindennapjaiba kicsiknek és nagyoknak egyaránt. (x)

Hagyomány, innováció, edukáció és szórakozás kéz a kézben… az OMÉK ezúttal a Hungexpo teljes területét meghódítja, csak győzzetek válogatni a jobbnál jobb programok közül!

Érkezik a szakma krémje

Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár soha vissza nem térő alkalmat nyújt arra, hogy a fogyasztók közvetlenül találkozhassanak és beszélgethessenek gazdálkodókkal, na meg persze a szakma meghatározó szereplőivel. Ott lesz mindenki, aki számít: hazai termelők, forgalmazók, élelmiszergyártók, sőt még a legmodernebb agrárgépek is képviseltetik magukat!

A hagyományokhoz híven idén is felépül az akvárium a MAHOP standjánál, hogy Magyarországon honos édesvízi halakban gyönyörködhessetek, de a Vidékfejlesztési Program és a KAP helyszíne is garantáltan tartogat meglepetéseket.

Hungarian Food Sumit: idén még nagyobb, mint valaha

A szervezők álmaikban sem gondolták volna, hogy a Hungarian Food Summit 2023-ban ilyen hangos sikerrel debütál. Idén pedig emelik a tétet, az egyedülálló B2B esemény még nagyobb volumenben tér vissza! Közel 200 külföldi élelmiszeripari beszerző érkezésére számítanak, akik élénken érdeklődnek a magyar termékek iránt – a rendezvény így segíti hazánk élelmiszeripari cégeinek külpiacra lépését.

Közép-Európa legnagyobb termelői vására

Természetesen idén is visszatér az OMÉK közönségkedvenc eseménye: a Kárpát-medence kincsei vásáron négy napon át csemegézhettek a legfinomabb kézműves élelmiszerek és helyi termelők különlegességei közül.

A programkavalkádot kultúrprogramok is színesítik: zenekarok, tánccsoportok szórakoztatják a nagyérdeműt, sőt még divatbemutatóra is sor kerül. A Hungarikum standnál betekintést nyerhettek a Nemzeti Értéktár kincseibe: reflektorfényben Hévíz, a tokaji aszú, az akácméz, a pálinka, a gyulai kolbász, a halasi csipke, a busók, a cifraszűr és a karikás ostor!

Persze most sem maradhat el a nagy sikerű állatbemutató. Ki ne hagyjátok a Kárpát-medence régi mesterségeinek feltérképezését sem!

Ha két program között megéheznétek, a Passzázs gasztroutcája felé vegyétek az irányt – mennyei étkekből, street foodból és frissítőkből nem lesz hiány. Az OMÉK-on azok is megtalálják a számításaikat, akik mentes finomságokra vadásznának: ők a MentesFeszten találnak isteni harapnivalókat.

Kicsiket és nagyokat, laikusokat és szakmabelieket egyaránt nagy szeretettel vár az OMÉK – rendkívül kedvező, változatlan áron. Bővebb információért és az online jegyekért látogassatok el a rendezvény weboldalára, mely ide kattintva érhető el.

Nyáron pedig még mártózzatok meg a szőke Tisza kincseiben: