Tökéletes téli wellnessélmények: 3 szálláshely, ahová elvonulhattok a dermesztő hideg elől

Ahogy szürkülnek a napok és halványodnak az ünnep fényei, egyre jobban vágyunk a gőzölgő víz simogatására és egy kis kikapcsolódásra. Az alábbi 3 szálláshely közül bármelyik remek választás a téli elvonuláshoz – náluk aztán nyoma sincs az év eleji melankóliának!

Hazai Provence

Nem kell messzire utaznunk, ha stílusosan, francia miliőben töltenénk a téli vakációt: a Balaton-felvidék imádott vendégháza Kapolcs szívében idézi meg Provence páratlan vidékét. A négycsillagos szálláshely 11 boutique hangulatú, provence-i stílusú szobája és wellnessrészlege tökéletes egy kis csendes elvonuláshoz, a gourmet falatokról pedig saját étterme, a 84 Bisztró gondoskodik. Legyen szó kisebb csapatépítőről, workshopokról, üzleti vagy családi rendezvényről, a Hazai Provence-ba látogatók egyedülálló kényelemre és felejthetetlen programokra számíthatnak – később pedig még a virágzó levendulamezők festői látványára is.

8294 Kapolcs, Kossuth utca 84. | Weboldal

Bonvital Wellness & Gastro Hotel

Hévíz egyetlen felnőttbarát szállodája a leghidegebb napokból is mesés emlékeket varázsol. A Bonvital Wellness & Gastro Hotel ráadásul kihagyhatatlan ajánlattal is készült a téli időszakra, mely bőséges reggelit, vacsorát, spa kupont és még korlátlan wellnesshasználatot is tartalmaz, hogy igazán pihentető lehessen a látogatás. A havas tájban felsejlő Hévízi-tó látványa, fűszeres forralt bor a kézben, majd relaxálás a jacuzzi habjaiban… Ettől még a legfázósabbak szívét is melegség járja majd át!

8380 Hévíz, Rákóczi utca 16-18. | Weboldal

Nádas Tó Park Hotel

A Nádas Tó Park Hotel a nyugalom, a béke valóságos szigete – és a legjobb benne, hogy Budapesttől csupán 30 kilométert kell utaznunk érte. A vasadi pihenőparadicsom wellnessrészlege, szaunavilága, tóparti miliője és fantasztikus étterme mind-mind felejthetetlen élményekkel kecsegtet a pihenésre áhítozóknak: a családbarát hotel téli csomagjának hála a legkisebbek elszállásolása ráadásul díjtalan! És akkor még nem is beszéltünk a játékokról, melyek ingyenes és szórakoztató kalandokat kínálnak a Nádas Tó Park Hotel vendégei számára.

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

