Lenyűgöző hotelben tudhatjuk meg a tökéletes alvás titkát, ikonikus látnivalók szomszédságában

A budai Várnegyed igazi kis ékszerdoboz, mely azok számára is kincseket rejt, akik a főváros történelmi szívében keresnek nyugodt, ám könnyen megközelíthető szálláshelyet. A tökéletes választást pedig az ikonikus városrész egyik csendes, hangulatos utcájában találhatjuk meg!

A Carlton Hotel Buda Castle****-nél a modern kényelem klasszikus eleganciával találkozik, az impozáns szálláshely pedig nem kevesebb, mint 95 szobával büszkélkedik.

Díjnyertes miliő, ahol az alvás nem is lehetne pihentetőbb

A Carlton Hotel Buda Castle**** különös figyelmet fordít a pihentető alvásra – mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a tavaly elnyert SleepFriendly – alvásbarát kiválóság díj a Magyar Alvás Szövetség jóvoltából. Nem csoda, hiszen a Duna közelsége friss budai levegőt biztosít, a környék mentes a hangos vendéglátóhelyektől, és még SleepFriendly csomag is rendelkezésünkre áll, hogy még könnyebbé válhasson az elalvás.

A kényelem és a vendégközpontú szemlélet itt kéz a kézben jár, melyet ugyancsak honoráltak a tavalyi év folyamán. A Nők Lapja Travel Awards közönségszavazásán elnyert „Az év legvendégbarátabb személyzete” díjnál jobban mi sem bizonyítaná, hogy a Carlton Hotel Buda Castle****-nél a minőség mindenek felett áll.

A szálloda alatti parkolónak és az elektromos autók számára kialakított töltőpontnak hála a Carlton Hotel Buda Castle****-nél tényleg minden adott a gondtalan kikapcsolódáshoz, a szálláshely 24 órás, Tourist Friendly recepciója pedig még a városnéző programok, jegyek, valamint roller- és kerékpárbérlés megszervezését is készséggel segíti.

A budavári hotelben a gasztronómia is kiemelt szerepet kapott: a nap bőséges büféreggelivel indul, a fogások közt pedig vegetáriánus, vegán, laktóz- és gluténmentes finomságok is helyt kaptak. A „breakfast-to-go” csomagnak hála még a legkorábban útra kelő vendégek sem maradnak éhesek, esténként pedig az elegáns hotelbár kínálata koronázza meg a napot.

Történelmi környezet, nyugalom, kiváló alváskomfort és figyelmes kiszolgálás harmonikus egysége: a Carlton Hotel Buda Castle**** igazán emlékezetessé varázsolja a fővárosban eltöltött napokat és éjszakákat.

Carlton Hotel Buda Castle**** 1011 Budapest, Apor Péter utca 3. Weboldal | Facebook

