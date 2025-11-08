Ünnepi hangolódással és erdőszéli nyugalommal vár az Őrség legszerethetőbb, családbarát vendégháza

Az Őrség egyik legszebb pontján, az Őrségi Nemzeti Park erdőszéli csendjében bújik meg a reBORONA Vendégház, ami az év ezen időszakába még varázslatosabb szálláshelynek bizonyul.

A különleges szálláshelyen már érkezéskor átjár a friss, életerővel teli erdei levegő, belépve pedig a kandalló melege és a kuckós részletek teremtik meg azt a biztonságos, lassú ritmust, amit a rohanó hétköznapokban nehéz megtalálni. Az otthonosan megálmodott három, két hálószobás lakosztály tökéletes menedéket nyújt egy őszi kirándulással fűszerezett nap után, a legkisebbek szórakozásáról pedig a kreatív box gondoskodik.

Szezonális varázslat

Az elkövetkezendő időszakban különösen érdemes az irányt a reBORONA felé venni, hiszen advent kezdetétől ünnepi fény tölti meg a lakosztályokat.

A karácsonyfa, a girlandok és a téli dekorációk különleges hangulatot teremtenek, a gyerekkel érkezőket pedig ajándék mesekönyv várja, hogy a kandalló mellett elmesélt esti történetekből közös családi emlék születhessen. Ráadásul december 6-án még a Mikulás is betér az őrségi szálláshelyre, ahol interaktív kincskeresés, tábortűz és ünnepi csomagok teszik felejthetetlenné a napot.

Elérhetőség 9941 Őriszentpéter, Gombászó út 3. Weboldal | Facebook | Instagram

