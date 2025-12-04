Téli romantika: 4+1 varázslatos szálláshely az igazán meghitt pillanatokhoz

Ha szerelmes kiruccanással édesítenétek meg a hideg napokat, jó helyen jártok! Összegyűjtöttünk nektek 4+1 csodás szálláshelyet, ahol minden adott a romantikázáshoz: csodás enteriőr, mesés környezet, és persze háborítatlan nyugalom, hogy nektek már csak egymásra kelljen figyelnetek.

Kapolcsi Sziklák

A Kapolcsi Sziklák dizájn kabinházai évszakról évszakra bebizonyítják, hogy a Balaton-felvidék lankáinál festőibb úti cél aligha akad az országban. Idén télen a díjnyertes kabinok ráadásul minden eddiginél különlegesebb ajánlatokkal teszik felejthetetlenné a romantikázást! A jacuzzi és az infraszauna mellett hütte tál és bor is vár rátok, amennyiben hétvégére foglaltok, ha pedig inkább hétköznap romantikáznátok, pompás borválogatást kaptok ajándékba. A legjobb, hogy ezek az ajánlatok még az ünnepek után is érvényesek, egészen február végéig! És ha már ünnepek: a Kapolcsi Sziklák december 24. és 26. között tökéletes helyszínt biztosítanak a karácsonyi elvonuláshoz. A Grand Sziklákban ezúttal pedig champagne és hütte tál koronázza meg a relaxálást – csak győzzetek választani az ajánlatok közül!

8294 Vigántpetend külterület, hrsz.: 073/1. | Weboldal

Meszes Twins

Páratlan romantika, a természet közelsége, és tökéletes privátszféra, mindez csupán 1 óra 20 perces autóútra Budapesttől… A Meszes Twins a Duna-part ártéri erdejének csendjét és a meghittség luxusát kínálja idén télen a Kalocsára látogatóknak. A két faházban összesen 6+2 vendég elszállásolására van lehetőség, de ha kettesben érkeznétek, kizárólag ti lesztek a mesés helyszínen! A nagyobbik, kandallós ház vár majd rátok, na meg a dézsa, a finn szauna, és a szalonnasütő, hogy szabadtéri sütögetéssel koronázhassátok meg a téli elvonulást. A Meszes Twins faházaiba nyáron is érdemes lesz visszatérni, hiszen a forró hónapok alatt kültéri medence, motorcsónakázás, biciklibérlés, kajak-kenu programok és borkóstoló is gondoskodik a felejthetetlen kalandokról.

6300 Kalocsa-Meszes Dunapart hrsz.: 1090. | Weboldal

reBORONA Vendégház****

Ha romantikáról van szó, az Őrség vidékében sosem csalódhattok. Őriszentpéter határában, az erdő szélén pedig valóságos téli menedékre lelhettek: itt vár a reBORONA Vendégház****, mely gyönyörű lakosztályaival és káprázatos berendezésével garantáltan meghozza a kedvetek a kuckózáshoz. A szálláshely kandallóval és pihe-puha ágyakkal teremti meg bent az idilli hangulatot, a kültéri dézsában pedig testet-lelket feltöltő relaxálásban lesz részetek. Január közepétől ráadásul panorámaszauna és jacuzzi teszi majd még pihentetőbbé a romantikus feltöltődést! Téli séták az erdőben, meghitt összebújások, lassú reggelek, házhoz rendelhető termelői finomságok, csillagfényes esték és közös pillanatok a kandalló előtt – érzitek már, ahogy hevesebben dobog a szívetek?

9941 Őriszentpéter, Gombászó út 3. | Weboldal

Pagony780

A Pagony780 a Felső-Mátrában idézi meg a vidéki élet varázsát – távol a város zajától, terasszal, dézsával, pont, ahogy azt kell. A vendégház bohém, mégis letisztult bútorai, az eklektikus enteriőr egyszerre teremtenek különleges, mégis otthonos hangulatot, gondos kezek munkájának köszönhetően. És hogy mi is vár rátok Mátraszentimre ékszerdobozában? A nap indulhat akár finomságoktól roskadozó reggelikosárral, mely egyenesen az ajtótok elé érkezik, utána pedig számos kirándulási lehetőség közül válogathattok: a közeli Mátraszentistván, a Galyatető, Gyöngyös és Parád is csak arra vár, hogy felfedezzétek téli arcát!

3235 Mátraszentimre – Bagolyirtás, Alkotmány utca 18. | Weboldal

+1 Tisza-kastély és Arany János Vendégház

Ha az idei karácsonyt igazán pompás miliőben töltenétek, akkor a geszti Tisza-kastély és Arany János Vendégház ünnepi csomagját pont nektek találták ki! Az ajánlatnak hála különleges menedékbe húzódva hagyhatjátok hátra az év végi rohanást, és végre átadhatjátok magatokat a békés megpihenésnek – a Karácsony a kastélyban csomag részeként december 25–29. között ünnepi reggeli, különleges tárlatvezetések, egy csodálatos kastélypark, és persze a Vendégház kényelme vár rátok. Lehetne ennél szebb a karácsony?

5734 Geszt, Arany János utca 1. | Weboldal

Ha pedig a családdal pihennétek: