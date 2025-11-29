3 családbarát szálláshely az ország legszebb helyszínen, ahol kipihenhetitek az idei év fáradalmait

Szuper helyek, ahol a gyerekek felszabadultan játszhatnak, a felnőttek végre kikapcsolhatnak, és a közös élményekből mindenki feltöltődve tér haza. Mutatjuk a legjobb családbarát búvóhelyeket, ahová újra és újra visszavágytok majd.

Arany János Vendégház

A geszti Tisza-kastély történelmi kertjében álló Arany János Vendégház különleges, csendes téli menedéket kínál. A modern, letisztult stílusban épült 29 szobás szálláshelytől üvegfolyosón át vezet az út a kastély főépületébe, ahol a látogatók interaktív kiállításon vehetnek részt, az aktív kikapcsolódást keresők pedig számos sportolási lehetőséget találnak a kastélyparkban. A szállás reggelivel és félpanzióval is kérhető, az étterem pedig helyi termelők alapanyagaiból készült gasztronómiai kínálattal várja a vendégeket. A hely meghitt feltöltődést nyújt a téli időszakban is az egész család számára. (x)

5734 Geszt, Arany János utca 1. | Weboldal

Nádas Tó Park Hotel

A mesés Nádas Tó Park Hotel Budapesttől mindössze 35 km-re, Vasadon várja a pihenni vágyókat. Különösen szuper választás lehet a téli hónapokban a családok számára, hiszen a tóparti szálláson ellátás, animációs programok, gyerekfelügyelet, valamint korlátlan wellnesshozzáférés várja a vendégeket. Élménymedence, pezsgőfürdő, jacuzzi, különféle szaunák, Kneipp-taposó és hideg vizes merülőmedence biztosítja a felejthetetlen kikapcsolódást a felnőtteknek, a kicsiket pedig gyerekmedence és csúszdák várják. Mindezek mellett fitneszterem, egy játszóház, illetve társas- és videojátékok teszik színesebbé az itt töltött időt.

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Lámpás az Úton

A Lámpás az Úton a „fapados luxus” csókakői szentélye, amiben természetes anyagok, kézműves részletek és a skandináv–wabi sabi letisztultság találkozik. A lassú dizájn jegyében négy év alatt született meg ez a természetközeli vendégház, ahol a csend, az egyszerűség és a valódi kapcsolódás kerül fókuszba, távol a város zajától. A minden részletében nyugalmat árasztó vendégház tökéletes helyszínt biztosít, hogy kiszakadjatok a hétköznapokból és egy csendes helyen, mennyei falatokkal karöltve merüljetek el a Móri borvidék ízeiben és egyedi hangulatában.

8074 Csókakő, Ezerjó utca 17. | Weboldal

Az Őrségben is mesebeli szálláshely várja, hogy kipróbáljátok: