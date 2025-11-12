Ünnepi hangulat és Mikulás-napi meglepetések töltik meg varázslattal az Őrség szeretett vendégházát az adventi időszakban

Őriszentpéteren, az erdő szélén igazi téli mesevilágba csöppenhetünk: a családbarát reBORONA Vendégház**** a természet simogató csendjével, a kandalló melegével és három luxuslakosztály meghitt nyugalmával teszi igazán különlegessé az ünnepi hangolódást.

Az adventi készülődés közepette mindannyiunkra ráfér egy kis szusszanás, a téli kiruccanáshoz pedig hazánk nyugati szegleténél, az Őrségnél ideálisabb úti célt elképzelni sem tudnánk. Őriszentpéter határában bújik meg a reBORONA Vendégház****, mely teljes karácsonyi pompába öltözve várja feltöltődésre szomjazó vendégeit az adventi időszakban.

Már a megérkezés pillanatában elkap az ünnep varázsa: az ünnepi textíliákkal, dekortárgyakkal, girlandokkal gondosan feldíszített 65 m²-es apartmanok, és a csodás karácsonyfa láttán kicsik és nagyok is elámulnak, a nappaliban pedig pihe-pihe takarók, üveges kandalló és karácsonyi bögrékben gőzölgő italok lobbantják be a karácsonylázat.

Kívül-belül vár a téli mesevilág

A pihentető pillanatok a lakosztályok falain túl is folytatódnak, hiszen a reBORONA még a csillagos ég alatt is gondoskodik a testi-lelki feltöltődésről! Az erdőtől egy karnyújtásnyira sós vizű dézsafürdő teszi feledhetetlenné az adventi estéket, melyet a vendégek díjmentesen vehetnek igénybe. Mivel a vendégház mellett nincs szomszéd, háborítatlanul fürdőzhetünk a csend és a nyugalom tökéletes harmóniájában – akár digitális detox-szal egybekötve, hiszen a két hálószobás apartmanokban végre tévézés-mentesen pihenhet meg a család.

A reBORONA háza táján természetesen gasztrokalandokból sincs hiány: minden lakosztályhoz jár egy privát, erdőszéli grillterasz, de ha fakanalat ragadnánk, a kertben bográcsozó és szalonnasütő segítségével is hódolhatunk a kulináris élvezeteknek. A tökéletes napindításhoz minden földi jóval megpakolt, kézműves reggelikosarat is rendelhetünk – ennél már csak a kandalló melege esik jobban egy kis kirándulás után.

Emlékezetes meglepetés a reBORONA télapójától

Nem mehetünk el szó nélkül a reBORONA fantasztikus Mikulás-hétvégéje mellett sem, mely december 5. és 7. között gyerekkacagással pezsdíti fel az Őrség vidékét! Az apróságok mesés erdei sétán, izgalmas nyomok mentén eredhetnek a Mikulás nyomába, akivel aztán személyesen is találkozhatnak sötétedés után, hogy átvehessék jól megérdemelt ajándékaikat és meghallgassanak egy mesét a nagyszakállútól. Decemberben a családok egy-egy mesekönyvvel és egy különleges alkotódobozzal lesznek gazdagabbak – na meg persze felejthetetlen közös emlékekkel.

A reBORONA varázslatos pillanatokat, természetközeli élményeket és hamisítatlan téli hangulatot biztosít a lelassuláshoz. Az adventi nyugalom hétköznapokon még közelebb kerül – a szálláshely ilyenkor kedvezőbb áron kínál igazi feltöltődést.

Elérhetőség 9941 Őriszentpéter, Gombászó út 3. Weboldal| Facebook| Instagram

