5 természetközeli szálláshely, ahol garantált a tavaszi kikapcsolódás

Ahogy a természet újraéled, egyre csábítóbb gondolat kiszakadni a városból és pár napra a virágos természetben töltődni. Mutatunk öt különleges szálláshelyet, ahol garantált a kikapcsolódás.

Zichy Családi Élménybirtok

A Tolna megyei Bikács közelében, a Kistápé-liget tavaszi zöldjében bújik meg a Zichy Családi Élménybirtok, ahol a természet és a családi kikapcsolódás találkozik. A 12 hektáros birtokon játszóházak, kalandpark, tanösvények és vízparti élmények várják a gyerekeket, miközben a felnőttek is feltöltődhetnek a csendes, madárdalos környezetben. A kicsiket Bori Bari, a kíváncsi kisbárány vezeti végig a felfedezés útján, így a játék tanulássá, a közös idő pedig felejthetetlen emlékké válik az egész család számára. Jó azonban, ha tudjátok, hogy a szállás felújítva, teljesen új külsővel július elejétől fogad vendégeket, érdemes tehát hamar lecsapni a foglalásra!

7043 Bikács-Kistápé Liget | Weboldal

Treehouses Noszvaj

A Treehouses itthon az elsők között nyitotta meg lombkoronaszintben kialakított szálláshelyeit a Bükkben megbúvó, mesés Noszvajon. Tavasszal különösen ideális úti cél, hisz a zöldbe boruló erdő, a kellemes időjárás és a virágzó táj tökéletes hátteret biztosít egy nyugodt kikapcsolódáshoz. A varázslatos szálláshelyen három különböző, modern lombház közül választhattok, amelyek mindegyike panorámás jakuzzival felszerelt, illetve kizárólag párok meghitt kikapcsolódására lett kialakítva. Mindemellett izgalmas élmények szerzésére is van lehetőség, legyen szó borvacsoráról, siklóernyőzésről vagy vadászatról.

3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22. | Weboldal

Black Pine Cabin

A Black Pine Cabin Szentendre és Leányfalu határán, ősfás környezetben várja azokat, akik kiszakadnának a városi pörgésből. Nevét a kertet őrző két hatalmas feketefenyőről kapta, melyek gyantaillata és árnyéka különleges hangulatot kölcsönöz. A nyers fenyőburkolatú, letisztult kabin tökéletes összhangban van a természettel, miközben a lokációnak köszönhetően ideális kiindulópont Duna-parti sétákhoz, pilisi túrákhoz vagy egy szentendrei kiruccanáshoz. Egy tartalmas nap után pedig visszavár az eldugott terasz és mesés környezet. Most a FUNZINE10 kuponkóddal 10% kedvezményt kaphattok a foglalásotok árából.

2000 Szentendre, Irtás utca 34. | Weboldal

Taviv Ház

Etyek csendes dombjai között, egy magán halastó ívén nyílt meg a Hello Wood Resorts legújabb, különleges szálláshelye. A domborzatba simuló ház szinte észrevétlenül olvad bele a tájba, mintha mindig is a természet része lett volna. A tudatos rejtőzködés egyszerre szolgálja a környezet tiszteletét és a teljes privát szféra megteremtését. A vízpart, a csend és az épület visszafogott jelenléte együtt olyan elvonulást kínál, ahol a lelassulás mellett a pillanat intenzív, figyelmes megélése kerül a középpontba. A Taviv Ház szolgáltatásai között a helyszínen privát finn szauna, a nyári konyha használata, reggeli kosár és vacsorarendelési lehetőség kaptak helyet. A különleges, a világ elől elzárt szálláshelyre elsősorban romantikázni és elvonulni vágyó párokat, baráti párokat, 4 fős baráti társaságokat és családokat várnak.

2091 Etyek | Weboldal

Casa Christa

Egy csepp Toszkána Balatonszőlősön: a Casa Christába már csak a mediterrán hangulat miatt is érdemes ellátogatnotok. A présházak, a szaunák és merülőmedencék, a kertben virágba boruló mandulafák, valamint a Balaton-felvidék friss, tavaszi színekben pompázó panorámája egytől egyig belopja majd magát a szívetekbe. A Casa Christa éttermében sokszorosan díjazott, neves séfek szezonális ételkölteményeit élvezhetitek, amelyek tavasszal a friss alapanyagokra épülnek. A finom falatok különösen jólesnek majd egy kellemes tavaszi kirándulás, biciklizés vagy akár lovas túra után.

8233 Balatonszőlős, Izabella út | Weboldal

