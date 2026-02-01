4 romantikus úti cél Magyarországon, ha elszöknétek Valentin-napon

Sokszor úgy tűnik, hogy a szerelem ünnepe inkább az ajándékról, mint egymás ünnepléséről szól. Ha a Valentin-nap romantikáját inkább minőségi idővel, csendben elvonulva élnétek meg a párotokkal, utazzatok el az ország legmesésebb tájaira, ahol semmi sem fogja elrontani a tökéletes idillt.

Valentin-napi élmények Miskolcon

A felfedezésre ajánlott európai úti célok toplistáján 4. helyezett Miskolc Valentin-nap hétvégéjén megtelik romantikával. Miskolctapolcán apró bronzszobrok nyomába eredhettek, míg este az Ellipsum Élményfürdőben lazíthattok, ahol a szerelmesek napját éjszakai fürdőzés zárja. Másnap irány Lillafüred, ahol a festői útvonalon kanyargó hangulatos kisvasút, a mesés Hámori-tó, a gyönyörű Zsófia-kilátó, a Palotaszálló lenyűgöző függőkertje és egy romantikus ebéd vár. Ne hagyjátok ki a libegőzést, de akár egy könnyű túrát is tehettek kéz a kézben a Bükk mesés tájain. Ha már itt jártok, feltétlenül látogassátok meg a Miskolci Állatkert imádnivaló lakóit is! Végül, de nem utolsósorban a történelmi belváros az Avasi kilátóból nyíló, lélegzetelállító panorámával és hamisítatlan bükki ízekkel csalogat. A tökéletes romantikus hétvégéhez nem kell más, mint ti ketten és Miskolc, a Bükk városa.

Hévízi hétvége kettesben

Ha mindig olyan szállodai élményre vágytatok, ahol ágyba hozzák a reggelit, és ahol a teljes ellazuláshoz páros masszás és spa járul hozzá, Hévíz lesz a ti helyetek! A szerelem hétvégéjén engedjetek hát kicsit a csábításnak, és próbáljátok ki a fürdőváros fantasztikus felnőttbarát szállásainak egyikét, ahol a kikapcsoló wellness mellett mennyei borok és desszertek színesítik a gyertyafénnyel kísért vacsorátokat. Ha már úgyis a felhők felett jártok a boldogságtól, tegyetek egy kört a hőlégballonnal, ahonnan mesés kilátásban lehet részetek – ezt az élményt egyhamar nem fogjátok elfelejteni!

Romantikus kikapcs Debrecenben

Magyarország második legnagyobb városa csak úgy bővelkedik programokban: az Aquaticum SPA fürdőközpontban gyógyító termálvízben relaxálhattok, fedett élményfürdőjében pedig trópusi klímában csobbanhattok a tél közepén is. Ha aktívan töltenétek a hétvégét, irány a belváros, ahol felfedezhetitek a város jelképének számító Református Nagytemplomot vagy a Nagyerdei Víztornyot. Kulturális eseményekből sem lesz hiány: a város megannyi lebilincselő múzeummal és kiállítással vár, amik mély beszélgetések elindítói lehetnek. Debrecen hangulatos utcáin andalogva garantáltan közelebb kerültök majd egymáshoz!

Páros pihenés Párkányban

A szerelem nem ismer határokat – libbenjetek hát át Párkányba, ahol a Vadas Thermal Resort február 13. és 15. között szuper Valentin-napi ajánlattal vár titeket. A csomag félpanziós ellátást, késő esti wellnesst, masszás- és forrócsokoládé-kupont, illetve gyertyafényes, zenével kísért vacsorát tartalmaz, melyhez egy üveg remek bor is jár a Karkó pince jóvoltából. Érdemes lesz azért a szállás környékén is szétnézni, hiszen a közelben található a Párkányi múzeum és galéria, a Château Bela kastély, illetve még túrázásra is lehetőségetek nyílik a nagyszerű kirándulóhelyeknek hála.

