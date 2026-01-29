Szív küldi szívnek: 5 nagyszerű ajándéktipp nem csak Valentin-napra

Jobb, ha időben szólunk: nincs Valentin-nap tökéletes ajándék nélkül! Ha te is azok közé tartozol, akik az utolsó pillanatra hagyják a bevásárlást, ráadásul ötleted sincs, mivel lepd meg a kedvesed, csak olvass tovább!

Szakáll Király

Szakállas a párod? Íme egy Királyi meglepetés! Vége a szúrós érintéseknek: a Szakáll Király országszerte népszerű szettjeivel párod szakálla nemcsak sármos, de ellenállhatatlanul puha és különleges illatú lesz – amit te is imádni fogsz! Míg te a látványt és a selymességet élvezed, ő minden profi eszközt megkap a tökéletes formához. Sőt, nem hagyjuk magára: online Tudástárunkkal „kiképezzük” a szakállnövesztés és ápolás minden titkáról, így profi szintre emelheti a rutinját. Adj neki magabiztosságot, magadnak pedig egy puha, illatos ölelést! Mert az ápolt külső közös öröm!

Budapest Shooting

Ha idén Valentin-napon elszakadnátok a szokásos vacsora–virág kliséktől, a Budapest Shooting izgalmas páros élményt kínál: élmény- és sportlövészetet a Budapest Shooting Commando lőterén, Budapest szívében. Európa egyik legszínvonalasabb fedett lőterén a csúcsminőségű technika, a több mint 430 fegyverből álló választék és a 20+ év tapasztalat garantálja a biztonságos, mégis adrenalindús programot. A Podmaniczky téri helyszínen elérhető páros lövészet során ketten, tíz fegyverrel élhetitek át a közös kihívás örömét a Better2gether csomag keretében.

1051 Budapest, Podmaniczky Frigyes tér 3. | Weboldal

Landventure

A Landventure egy különleges városi nyomozós játék, amely a szabadulószobák izgalmát teremti meg a szabadban már tíz magyar városban. Bármelyik küldetést megvehetitek randi játékmódban, ami kifejezetten randis kihívásokkal színesíti a nyomozást: segítségükkel még jobban megismerhetitek egymást, miközben az együtt töltött idő még szórakoztatóbbá válik. Ha ajándékba adnátok, tudtok Randi Ajándékutalványt is venni, amit egy évig bármelyik küldetésre be lehet váltani. Február 15-ig pedig 10% kedvezményt kaptok a végösszegből a FUNZINE10 kuponkóddal az akciós játékokra is, ne hagyjátok ki ezt a szuper lehetőséget!

LUSH ajándékcsomagok

A LUSH szokásához híven tökéletes Valentin-napi termékeket dobott piacra: a kollekcióban csillám- és ágypermetek, szilárd aromaolajok, testradírok, illatos tusfürdők és harapnivaló fürdőbombák is helyet kaptak, de még pikánsabb ihletésű darabokat is találtok. Ha nem tudod, minek örülne legjobban a párod, válaszd az ajándékcsomagot, amivel biztosan nem nyúlsz majd mellé. A megvásárolt termékeket egyedi, csak erre az alkalomra készített díszcsomagolásban is tudod kérni, ráadásul többféle papír közül választhatsz, így csinos, személyre szabott külsőben adhatod át a csomagot szíved választottjának.

Waterdrop

Fogadunk, hogy nálatok is visszatérő probléma a következő: a párod panaszkodik, hogy fáj a feje, te pedig pontosan tudod, mi az oka – egyértelmű, hogy csak több vizet kellene innia! Újabb felesleges körök lefutása helyett lépj a tettek mezejére, és lepd meg egy olyan kulaccsal, amiből öröm lesz inni, ráadásul több órán át tartja az ital hőmérsékletét: a waterdrop® nemesacél kulacsai pont ilyenek. A kulacs mellé válogass a természetes összetevőkből készült microdrink italkockák közül, tele vitaminokkal, de hozzáadott cukor és mesterséges adalékanyagok nélkül. Tedd élménnyé a vízivást!

