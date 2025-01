Romantika a Balatonnál: 9 különleges helyszín és program februárban

Legyen szó meseszép éttermekről vagy romantikus programokról, összegyűjtöttük nektek azokat a helyeket a Balatonnál, melyek tökéletes választások a meghitt kikapcsolódáshoz, ha februárban a magyar tenger felé vennétek az irányt.

Brix Bistro, Hévíz

A Bonvital Wellness & Gastro Hotel**** superior, Brix Bistro névre keresztelt á la carte éttermét feltétlenül érdemes kipróbálni, hiszen folyamatosan változó étlappal, modern gasztronómiával, tematikus estekkel és élő élőzenével várják a hozzájuk érkezőket. Az étterem fő specialitása, hogy fogásaik alapját szezonális és hagyományos alapanyagok adják, melyet tökéletesen ötvöznek új gasztronómiai trendeket, kreatív és különleges ízkombinációkkal. A következő program a február 14-16-ai Valentin- napi hétvége, ahol ínycsiklandó fogásokkal, élőzenével, valamint Szekeres Adrien előadásával várják a romantikázni vágyó vendégeket.

8380 Hévíz, Rákóczi utca 16-18. | Facebook

Casa Christa, Balatonszőlős

A Casa Christa bisztrója, amely Michelin Bib Gourmand- és Az Év Szerethető Étterme-díjjal is büszkélkedhet, különleges menüsorával invitálja vendégeit a Balaton-felvidékre a leghidegebb hónapokban is. Az étterem szezonális fogásaihoz és kiváló helyi boraihoz páratlan kilátás társul, a romantikus, toszkán stílusú birtok varázsa pedig garantáltan magával ragad majd. Amennyiben egy vacsoránál hosszabb ideig élveznétek a csodás helyet és a családias vendéglátást, a wellnessrészleggel felszerelt présházak egyikében akár meg is szállhattok.

8233 Balatonszőlős, Izabella út | Weboldal

Szerelmes Tihany (2025. február 4., 12., 14.)

Tihany nemcsak a levendulaszezonban vagy a nyári hőségben szuper úti cél, hiszen az év leghidegebb időszakában sem pihen a város és számos programmal vár, melyek egytől egyig szuperek egy téli randihoz. Február 4-én, a Nutella világnapján nutellás finomságokat kóstolhattok az Apátsági Rege Cukrászdában, 12-én pedig egy Balaton feletti élményben lehet részetek az Echo Étteremben, ahol a Visszhang-domb csodálatos panorámája adja a hátteret az exkluzív vacsorához. Természetesen Valentin-napon sem maradtok program nélkül, hiszen mindkét vendéglátóegység különleges menüvel vár: míg a cukrászdába egy romantikus brunchért, az étterembe egy felejthetetlen vacsora miatt lesz érdemes ellátogatni.

Fényfestés & Holdfénytúra, Badacsonyörs (2025. február 8., március 1.)

A nagy népszerűségnek örvendő Folly Arborétumnak most egy egészen új arcát ismerhetitek meg, hiszen február 8-án és március 1-jén vezetett séta keretében sötétben is felfedezhetitek a kertet. Az utat nemcsak a hold fénye teszi varázslatossá, hanem fényfestés is gondoskodik a páratlan élményről. Emellett természetesen az ismeretterjesztés sem marad el: a túravezető jóvoltából minden titkot megtudhattok a különleges helyszínről.

Balatoni programok Valentin-napra

Szerelem a Kastélyban, Keszthely (2025. február 14-16.)

A keszthelyi Festetics-kastélyban a szerelmesek napján megnyitja kapuit az északi szárny, így többek között a velencei tükörterem és a nagy bálterem is látogatható lesz. Délelőtt 11-kor egy rendhagyó tárlatvezetés is vár a kastély enteriőrkiállításán.

Valentin-nap a kastélyban, Dég (2025. február 14-16.)

A dégi Festetics-kastélyt tematikus tárlatvezetésekkel fedezhetitek fel, részt vehettek egy páros fotózáson a Boldogság kapunál, miközben a büfében páros menüvel várnak titeket egész nap.

Valentin-nap a Fenékpusztai Majorságban (2025. február 24.)

A Fenékpusztai Majorság romantikus hangulatú grófi szobájában egyedülálló történetek elevenednek meg, ahol többek között megismerhetitek Lady Mary Hamilton és Festetics II. Tasziló szerelmi házasságának mesébe illő történetét. A délelőtt során lovaskocsikázhattok is a majorság területén, érintvee a festői Fenyves allét is.

Valentin-nap a Szántódpusztai Majorságban (2025. február 14.)

A Szántódpusztai Majorság is izgalmas programmal várja a szerelmeseket: a Szent Kristóf-kápolnánál és a lakatfalnál egyedi képeket készíthettek, a fotózás után lelkigyakorlatra kerül sor a kápolnában, ahol a szeretet sokfélesége, az emberi kapcsolatok fontossága és a házasság szentsége kerül fókuszba.

Valentin-napi holdfénytúra, Badacsony (2025. február 14.)

Még a romantikus gyertyafényes vacsora előtt beiktathattok egy nem mindennapi programot, ugyanis részt vehettek egy holdfényes túrán, ahol a Badacsony berkeit hódíthatjátok meg romantikus túraútvonalakon! A február 14-én délután induló esti túra során nemcsak a Kisfaludy-kilátó nyújtotta szürkületi panorámát élvezhetitek, hanem a túravezető jóvoltából mindent megtudhattok a borvidék történelméről és kultúrájáról is! A környék felfedezése után pedig számos helyi étteremben zárhatjátok ezt a különleges napot.

