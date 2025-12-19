15 varázslatos adventi élmény és ünnepi program Budapest agglomerációjában 2025-ben

A főváros környéke idén télen is igazi adventi mesevilággá változott: csak győzzetek válogatni a mesés vásárok és programok közül, melyek Szentendrén, Érden, Gödöllőn, Budakeszin és az agglomeráció többi településén várnak!

Adventi forgatag Érden (2025. december 19-21.)

Idén is felragyogtak az ünnep legszebb fényei Érden, a Szepes Gyula Művelődési Központ pedig advent utolsó hétvégéjére is csodás programokkal készül. Lesz retró koncert, karácsonyi filmvetítés, kézműves foglalkozás, a hétvégét pedig családi musical koronázza meg – hogy kellőképp ráhangolódhassatok a közelgő karácsonyra!

Állatok karácsonya a Budakeszi Vadasparkban (2025. december 20.)

A Budakeszi Vadaspark lakói már december 20-án megkapják karácsonyi ajándékaikat: délelőtt csinos kis doboz üti a mosómacik markát, a rendhagyó látványetetést pedig akár az első sorból is átélhetitek! A kisragadozókon kívül még Romolus, a medve is kap egy jókora dobozt telis-tele finomságokkal, a lakoma után pedig almával és répával díszíthettek fát az Állatok karácsonyán.

Karácsonyi filmvetítés Budaörsön (2025. december 20.)

A budaörsi PostART Kulturális Színtér az ünnepi készülődés jegyében a Kőkemény család című vígjátékot vetíti szombat este, a felejthetetlen Diane Keaton emlékére. A belépés ingyenes!

Adventi vásár Szigetmonostoron (2025. december 20.)

December 20-án ismét kipakolnak a kistermelők, a kézművesek és az őstermelők a Monostori Piacon, hogy ünnepi hangulatban, forralt borral a kezünkben csemegézhessünk a legszebb portékák közül. A különleges adventi vásáron még egy ünnepi díszekbe öltözött tűzoltóautó is tiszteletét teszi – a vásár sztárja címért pedig a jótékonysági tűzoltó burger is bejelentkezett!

Adventi forgatag Maglódon (2025. december 21.)

Advent utolsó vasárnapján is érdemes lesz Maglódra látogatni: a Szent István téren és a Magház előtt kézműves vásár, színes műsorok és gyertyagyújtás várja az érdeklődőket a csodavárás jegyében.

Erzsébet királyné karácsonya // Gödöllői Királyi Kastély (2025. december 28.)

Karácsony után is folytatódik az ünneplés a Gödöllői Királyi Kastélyban, Sisi egykori kedvenc pihenőhelyén: december 28-án egy varázslatos, családi nap keretében megelevenedik Erzsébet királyné kedvelt karácsonyi világa. A Mare Temporis hagyományőrzőivel kipróbálhatjátok, mennyire tudnátok betartani a királyi udvar szokásait, de tanulhattok udvari táncokat, és részt vehettek a királyné fogadásán is. A forgatagot kézműves programok és a Kezes-Lábas Játszóház játékai teszik teljessé, a napot pedig egy különleges előadás zárja.

A mi édes kis falunk, Csömör (2025. december 30-ig)

Remek mézeskalácsházikókkal vár a Budapesttel határos Csömör. Arra figyeljetek, hogy a Betlehemi udvar decemberben változó napokon fogadja az érdeklődőket – indulás előtt mindenképpen nézzétek meg a Csömöri Tót Hagyományaink Háza Facebook-oldalát, nehogy lemaradjatok! A nyitvatartási napokon 16 és 20 óra között megnézhető kiállítás csoportok számára más időpontokban is elérhető, ehhez azonban előzetes bejelentkezés szükséges.

Váci Advent (2025. december 31-ig)

Immár hagyomány, hogy az ünnepekhez közeledve fénybe borul Vác barokk főtere. A váci advent keretein belül még számtalan program gondoskodik a tartalmas kikapcsolódásról 2025-ben: hétvégén közös halászléfőzés, fényfestés, koncert, állatsimogató, adventi kisvonat, a két ünnep között előszilveszteri banzáj vár, az év utolsó napjait pedig forraltbor-főzőverseny, utcabál és megannyi évbúcsúztató mulatság pezsdíti fel Vácon.

Csodás látványosságok csábítanak télen is a Dunakanyarba:

Dunakeszi Advent (2026. január 1-ig)

Dunakeszi adventi programsorozata, azaz Katonadomb imádott ünnepi kínálata – kerti vasúttal, karácsonyi körhintával, forralt borral, kürtőskaláccsal, és persze kézműves vásárral – kihagyhatatlan újdonsággal bővült idén. A hétvégi programok mellett minden nap különleges jégpálya várja a mozogni vágyókat, csaknem 2000 m² jégfelülettel, jégfolyosóval, karácsonyi díszkivilágítással, zenével és jégbüfével – ezt tényleg muszáj lesz letesztelnetek!

Gödi Advent (2026. január 4-ig)

Maratoni adventezésre invitál Göd, a településen január 4-ig meg sem áll az ünnepi mulatság. A Kincsem Udvarban adventi vásár és jégpálya gondoskodik a felhőtlen téli kikapcsolódásról – utóbbin december 20-án még retró party is vár!

Karácsonyi ház, Biatorbágy (2026. január 6-ig)

Mint oly sok hasonló projekt, a biatorbágyi karácsonyi ház is családi tradícióként indult, majd a környékbeliek lelkesedésének hála helyi látványossággá nőtte ki magát több mint 10 éves fennállása során. A karácsonyi ház annyira népszerűvé vált, hogy sokan már októberben érdeklődnek a várva várt nyitási napról – idén egészen január 6-ig tekinthetitek meg a varázslatos házikót mindennap 17 és 22 óra között. A több mint 100.000 izzóval felszerelt fényfüzérek mellett saját készítésű ragyogó csillagokat, karácsonyfákat, rénszarvasokat és a Mikulást is megtalálhatjátok.

Mézeskalácsváros, Törökbálint (2026. január 6-ig)

Idén először közös összefogással épülhetett meg a törökbálinti mézeskalácsváros, amely a város jellegzetes épületeit, tereit idézi meg. A mézeskalácsváros január 6-ig látogatható, a kiállított alkotásokra ráadásul szavazni is lehetett – a legjobban sikerült házikók készítői ajándékot kaptak.

Advent Szentendrén (2026. január 7-ig)

Nem hiába Szentendre sokak kedvenc úti célja telente: az agglomeráció éke ilyenkor valóságos adventi csodavilággá válik. A Fő téri vásáron faházikókból árulják portékáikat a helyi és a környékbeli kézművesek, felcsendülnek a legszebb karácsonyi dalok, minden sarkon újabb szelfiszpot vár, a macskaköves utcácskákat pedig kürtőskalács-illat lengi be. A település hatalmas adventi koszorúja pedig már önmagában is egy ünnepi szenzáció!

Mézeskalácsváros, Zsámbék (2026. január végéig)

Immár ötödik alkalommal rendezik meg a zsámbéki mézeskalács-kiállítást, a piac fogadóépületében idén közel negyven szebbnél szebb, különleges mézeskalács-építményt tudtok szemügyre venni. A süteményváros felfedezése után ráadásul a szomszédos koripályán is tudtok egyet csúszni!

Erzsébet királyné fénykertje // Gödöllő (2026. február 1-ig)

Egész télen várja a vendégeket Erzsébet királyné fénykertje a Gödöllői Királyi Kastélyban a Story of Lights keretében. Az est leszálltával a fénykiállítás idén új témákban – zene, gyermekek, Sisi kertje és barokk – vezeti végig a látogatókat az ikonikus helyszínen. A látványért 130-nál is több fényinstalláció, 370 ezer izzó és több mint 12 kilométernyi fényfüzér, valamint a homlokzatokon futó dinamikus vetítések felelnek, miközben a hangszerformájú fényszobrok gombnyomásra szólalnak meg. A kert különlegessége egy 30 méter magas óriáskerék is, ami madártávlatból enged kilátást a kivilágított kastélyra és parkra.

