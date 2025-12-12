Ünnepvárás Szentendrén: 9 meghitt program és mesés látnivaló 2025 decemberében

Ha kicsit eltávolodnátok a főváros nyüzsgésétől, kitűnő úti cél Szentendre, ahol az adventi hangolódás új élményét tapasztalhatjátok meg. Felfedezhetitek az ünnepi fényekben fürdő macskaköves utcákat, gyönyörködhettek az adventi díszekbe öltözött ablakokban, de elmerülhettek a karácsonyi vásár meghitt forgatagában is – mindezt Budapesttől egy karnyújtásnyira!

Advent a Placcon // Angyalos Villa (2025. december 20-ig)

Az Advent a Placcon idén is fantasztikus és szívmelengető élményeket ígér az adventi szombatokon 9 és 18 óra között. Egy rövid sétával a Fő térről a Bükkös-patak partján juthattok el az Angyalos Villa udvarára, ahol egy bensőséges karácsonyi forgatagban tapasztalhatjátok meg az ünnepi varázst. Az élményt iparművészeti vásár, angyali expedíció, jótékonysági sarok, zenés előadások és ingyenes programok teszik teljessé.

Adventi vásár (2026. január 7-ig)

Az ünnepekre való készülődés egyik kihagyhatatlan eleme a szentendrei adventi vásár felkeresése. A vásár keretében a város több pontján – a Dumtsa Jenő utcában, a Barcsay udvarban és a Lázár cár téren -, remek alkotók kínálják csodaszép portékáikat kezdve a házi csokoládéktól, a horgolt figurákon, ékszereken és textileken át egészen a szójaviasz gyertyákig.

Gryllus Vilmos: Nótás Mikulás családi koncert // Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (2025. december 13.)

Gryllus Vilmos december 13-án ezúttal Szentendrén, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban fakad dalra és egy kihagyhatatlan Nótás Mikulás családi koncerttel kedveskedik a zenekedvelő közönségnek. Az előadás középpontjában a tél és a téli ünnepek állnak, de természetesen előkerülnek a Mikulásról szóló dalok is.

Karácsonyra hangolva – ünnepi minikoncertek a Fő téren (2025. december 13., 20.)

Advent harmadik és negyedik szombatján is megtelik Szentendre Fő tere, ahol kezdetét veszi a közös hangolódás. December 13-án a Kossuth Lajos Klub Ezüstfény Együttesének zenés karácsonyi műsora varázsol ünnepi hangulatot, december 20-án pedig Kovalik Ágnes és György-Rózsa Sándor áll színpadra és zenés-verses, gitárral kísért műsorával kápráztatja el a közönséget.

Diótörő klasszikus mese-show újragondolva // Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (2025. december 14.)

Egy klasszikus történet kicsit másképp: december 14-én megelevenedik a Diótörő varázslatos története, amelyben három nevelőintézetben élő lánytestvér – Masa, Mása és Lujza -, kalandjait követhetitek végig a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban. Az előadásban a három kislány ajándékot kap, Masa nem mást, mint egy diótörőt, amely álmában életre kel és felveszi a harcot az Egérkirállyal és hadseregével.

Adventi múzeumi séta a Fő tértől a MűvészetMalomig (2025. december 20.)

Advent harmadik szombatját egy érdekes történetekkel átszőtt vezetett sétával koronázhatjátok meg, amely végigkalauzol Szentendre ikonikus helyszínein, mindezt hangulatos házak és múzeumok között. Az épületek izgalmas múltját megismerve elbarangolhattok egészen a MűvészetMalomig, ahol a Merkúr pereme című kiállítást egy bögre forró csoki vagy forralt bor kíséretében ismerhetitek meg részletesebben.

Hubay Ház Karácsony Kiállítás és Üzlet

A szentendrei Hubay Házban találjátok a minden évben mesés Karácsony Múzeum és Üzletet, ahová a belépés ingyenes, a szemkápráztató díszek okozta öröm pedig garantált. A kiállításon felfedezhetitek többek között azokat a retró karácsonyfadíszeket, amelyek egykor szüleink, nagyszüleink fáit is ékesítették. A teljes élmény érdekében érdemes egy pillantást vetni az üzletre is, ahol szebbnél szebb üveggömbök és karácsonyfadíszek várják, hogy ünnepi otthonaitok legszebb díszei lehessenek.

Titkos átjáró és betlehem a Barlang udvarán

Idén először titkos átjárón keresztül léphetnek be az igazán kíváncsiak a Barlang fényekbe és ünnepi díszekbe borult kertjébe, ahol nemcsak ünnepi programok, de dekorációk számtalanja és egy betlehem is seperc alatt ünnepi hangulatot varázsol. Akár hangolódásképp, akár egy koncert alkalmával látogatnátok meg a remek koncertjeiről híres Barlangot, a fénykertet ki ne hagyjátok!

Világító dventi kalendárium

A már-már hagyománynak számító kezdeményezés idén sem marad el: az adventi időszak alatt minden egyes nap egy újabb helyi ház ablakában gyúlnak ki az ünnepi fények. Szentendre macskaköves utcáin sétálgatva érdemes nyitott szemmel járni tehát, mert az ablakokban kreatívabbnál kreatívabb díszítések hozzák napról napra közelebb az ünnep varázsát.

Maxoljátok ki az élményt és érkezzetek ünnepi hajójárattal:

Kiemelt fotó: Deim Balázs/Advent Szentendrén Facebook