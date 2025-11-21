15+ klassz korcsolyapálya Budapesten 2025-ben, ahol felejthetetlen téli élmények várnak

Tél van, és ez csak egyet jelenthet: indul a korcsolyaszezon! Budapest ilyenkor igazi jégparadicsommá változik, ahol mindenki megtalálja a hozzá illő pályát. Cikkünkben összegyűjtöttük nektek a legfontosabb infókat – kerületre és nyitási napra bontva.

II. kerület

Budai Jégpálya

Új, fedett téli kerthelyiséggel és nagyszerű büfével nyitott meg október végén a Budai Jégpálya a Széna téren, ahol a gondosan karbantartott, szintén fedett pálya garantálja, hogy az időjárás ne szóljon közbe, így a korcsolyázás élménye mindig adott. A sima korizás mellett részt vehettek akár szakszerű oktatáson, de van lehetőség kölcsönzésre és élezésre is. Akár céges és születésnapi bulit is szervezhettek a helyszínre, továbbá egy igazi különlegességet, a curlinget is kipróbálhatjátok előzetes időpontfoglalást és regisztrációt követően.

1027 Budapest, Bakfark Bálint utca 2. | Weboldal

Hello Buda Winterland

A Hello Budában november 29-től tudtok a budai hegyek ölelésében korcsolyázni minden nap 11 és 22 óra között. Két csúszás között, a pihenések alkalmával mi nem hagynánk ki az itt található szuper éttermeket és bárokat sem!

1025 Budapest, Törökvész út 93/A | Weboldal

III. kerület

Békásmegyeri piac

Óbuda idén két helyen vár jégpályával november 28-tól egészen január 15-ig: a békásmegyeri piacon és a Fő téren. Külön jó hír, hogy mindkét hely ingyenes, ráadásul öltözővel, illetve korcsolya- és pingvinbérléssel is készülnek.

1039 Békásmegyer, Heltai Jenő tér | Weboldal

Óbuda, Fő tér

Óbudára nem csak a jégpálya miatt éri meg bevállalni a hosszabb eljutást – kétségkívül Budapest egyik legotthonosabb karácsonyi vásárának látványa tárul elénk a macskaköves Fő téren. Aki nem szereti a zsúfolt helyeket, valószínűleg azt is örömmel veszi, hogy az itteni pályán általában kevesebben vannak, mint a belvárosban.

1033 Óbuda, Fő tér | Weboldal

IV. kerület

Vasas Jégcentrum

A Vasas Jégcentrum két, egyenként 1800 négyzetméteres, fedett jégpályát kínál, amivel így Budapest egyik legnagyobb kiterjedésű korcsolyapályájának számít.

1048 Budapest, Homoktövis utca 1. | Weboldal

Újpesti Jégterasz

Ha a műjégpálya helyett mégis inkább a szabadtéri csúszást választanátok Újpesten, van egy jó hírünk számotokra: november 30. és január 5. között a Városháza mellett, az adventi vásár kavalkádjában is élvezhetitek a siklást – ráadásul ingyenesen! A kicsiket december 6-án a Mikulás, a nagyokat a programsorozat alatt pedig koncertek szórakoztatják. Ha jótékonykodnátok, azt az ajándéksátorban tehetitek meg.

1043 Budapest, Szent István tér | Weboldal

V. kerület

Városháza Téli Élménypark

Nagy-Budapest létrejöttének 75. évfordulója alkalmából számos aktivitásra kerül sor a fővárosban – többek között idén is megrendezik a hagyományos karácsonyi vásárt a Városháza parkban, ahol számos egyedi kézműves termék és gasztronómiai különlegesség várja a látogatókat. Na meg szokás szerint egy takaros jégkoripálya is – ha a belvárosi ünnepi forgatag kellős közepén, hamisítatlan karácsonyi hangulatban suhannátok egy jót, aligha lehet elképzelni jobb választást! A pálya november 14-től egészen január 31-ig várja a kicsiket és nagyokat egyaránt.

1052 Budapest, Városháza park | Facebook

VIII. kerület

Horváth Mihály tér

A józsefvárosi jégpálya november 28-tól vár 300 négyzetméteren. A belépés szerencsére nem csak a kerületi lakosoknak ingyenes, így mindenki kedvére élvezheti a pályát. Mivel fedetlen helyszínről van szó, az időjárás befolyásolhatja a nyitvatartást.

1084 Budapest, Horváth Mihály tér 16. | Weboldal

IX. kerület

Budapest Park KoriPark

A Budapest Park téli átalakulása igazi szezonális varázslat: a nyári koncertek helyét ilyenkor a főváros egyik legnagyobb szabadtéri jégpályája, a KoriPark veszi át. Már megvan a pontos dátum is: november 28-tól február 1-ig biztosan mehettek korizni a Parkba. A jegy egyszeri belépésre jogosít, de ha bírjátok szusszal, akár reggeltől estig a helyszínen tartózkodhattok vele, ha pedig elfáradtok, a hangulatos hüttékben forró italokkal és téli finomságokkal tudtok feltöltődni a következő körre. Hétköznap délután 4-től, hétvégente pedig már reggel 10 órától mehettek korcsolyázni – a pálya hétfőtől csütörtökig este 9-ig, péntektől vasárnapig pedig este 10-ig tart nyitva.

1095 Budapest, Fábián Juli tér 1. | Weboldal

X. kerület

Kőbányai White Sharks jégpálya

A kőbányai White Sharks jégpályán fedett körülmények között, 450 négyzetméteren tudtok korcsolyázni, majd megpihenni a megújult büfében. A helyszínen kölcsönzésre, illetve élezésre is lehetőségetek nyílik. A közönségkori mellett érdemes csekkolni a gyermek- és felnőttoktatást is, ha tovább mélyítenétek a tudásotokat.

1105 Budapest, Ihász utca 24. | Weboldal

Óhegy park

November utolsó napján nyit a Kőbányai Advent, ahol szerencsére idén is lesz ingyenes korcsolyázási lehetőség az Óhegy parkban. A megnyitón ráadásul megcsodálhatjátok a jégtáncbemutatót is, amit az első adventi gyertya ünnepélyes meggyújtása követ. Úgy tudjuk, hogy december 5-én a Mikulás is becsatlakozik pár körre!

1103 Budapest, Óhegy utca | Facebook

XI. kerület

Bikás park

A XI. kerületi lakosok kedvenc ingyenes jégpályája a Bikás parkban idén várhatóan december 5-én nyit, ahol a korábbi évekhez hasonlóan korcsolyabérlésre is lesz lehetőség.

1119 Budapest, Tétényi út 37. | Facebook

XIV. kerület

Városligeti Műjégpálya

Budapest szívében, a Városliget romantikus fái között található a kontinens egyik legimpozánsabb, grandiózus szabadtéri jégpályája, a nyáron csónakázótóként működő legendás Városligeti Műjégpálya. Több mint másfél évszázada itt találkoznak télről télre a korcsolyázás szerelmesei: családok, barátok és sportolók, akiket máig magával ragad a helyszín történelmi hangulata és a jég csillogása. A varázslatos ligeti panoráma és a forró italok illata együtt teremtenek igazi téli idillt, ahol a profik és a kezdők is otthon érzik magukat. A tervezett nyitónap idén november 24., amit a szervezők még pontosítanak a dátumhoz közeledve.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. | Weboldal

XVI. kerület

Mátyásföldi Jégcsarnok

A fedett jégcsarnok októbertől egészen március utolsó hétvégéjéig vár közönségkorcsolyával és jégdiszkóval – a pontos beosztásért látogassatok el a weboldalukra!

1165 Budapest, Újszász utca 47/G | Weboldal

XVII. kerület

Advent Rákosmentén

November 29. és december 21. között tudjátok kipróbálni a Rákosmenti Advent ingyenes korcsolyapályáját. A szervezők a nyitásig még számos újdonsággal és részletes programtervvel készülnek – érdemes követni tehát az esemény Facebook-oldalát, ahol mindenre időben fény derül.

1173 Budapest, Fő tér | Facebook

XVIII. kerület

Jégpálya a Bókay-kertben

Ha egy igazán családias korcsolyázásra vágytok, nagyszerű választás a XVIII. kerületi Bókay-kert fedett, kivilágított jégpályája. Használjátok ki a decembert, hiszen a pestszentlőrinci komplexum mindössze november 28-tól január 4-ig van nyitva. Hétvégente már reggeltől is hódolhattok a korizás örömének, míg hétköznapokon a délutánok és az esték állnak rendelkezésetekre. A pálya mellett itt is kellemes hütte található, ahol többek között forró italokkal frissíthetitek fel magatokat két jéggalopp között. A kerületi lakosok jelentős kedvezménnyel vásárolhatnak jegyet.

1181 Budapest, Szélmalom utca 33. | Facebook

XX. kerület

Pesterzsébeti Jégcsarnok

A pesterzsébeti jégpályát kevesen ismerik az itt élőkön kívül, pedig ez a szuper fedett pálya 200 fő befogadására is alkalmas. A nagyközönség számára főleg hétvégén elérhető csarnokban legközelebb november 29-30-án lesz közönségkorcsolyázás. A jégcsarnokot kerületi lakosok ingyenesen látogathatják.

1201 Budapest, Zodony utca 1. | Weboldal

XXI. kerület

Csepeli Jégpark

Az elmúlt évek sikerei után idén is megnyitja kapuit a Csepeli Jégpark: november 21-től látogathattok ki az ország egyik legkülönlegesebb formájú jégpályájára. Az idei évben ráadásul számos meglepetéssel kedveskednek a szervezők: többek között meghosszabbított jégfolyosóval és fényalagúttal készülnek, a megnyitó napján ráadásul a jégtáncbemutatót is megcsodálhatjátok.

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 89-91. | Facebook

XXII. kerület

Budafoki Jégsátor

November elejétől már vár a Budafoki Jégsátor is, ahol szintén fedett pályán tudtok korcsolyázni. A pálya használata a kerületi közszférában dolgozók számára ingyenes, míg az itt élők szerdánként tudnak ingyen korizni.

1221 Budapest, Hajó utca 2. | Weboldal

