Elképesztő látványt nyújt a Budai-hegység jégbe fagyott vízesése

A Budapesttől félórányi autóútra található nagyközség egész környéke elképesztő téli jégbirodalommá alakult, melynek koronázatlan ékköve a hatalmas, befagyott vízesés.

A Solymár melletti Alsó-Jegenye-völgyben található a Budai-hegység legnagyobb vízesése. A Paprikás-patak 4-5 méter magas vad zuhatagát végül a jég szelídítette meg és változatos formájú jégcsapok alakjában várja a kirándulókat.

A befagyott vízesés megtekintése után érdemes továbbindulni a csodás kilátást nyújtó solymári vár irányába – azonban ne csak a cél lebegjen a szemetek előtt, hiszen addig még számtalan látnivalóval találkozhattok útközben.

A túraútvonal többször is átvezet a patakon, amit havas sziklaszirtek és fehér takaróba bújt fák kereteznek, de meglátogathatjátok a Rózsika-forrást, a Paprikás-üreget és egy tündéri kis faházikót is. Az utat általában a lefolyó vizek hömpölygő hangja kíséri, most azonban maximum a hó ropogása hallatszik a téli csendbe burkolózó tájon.

A befagyott patak partja gyerekekkel közös kiránduláshoz is ajánlott, hiszen a változatos sétaútvonalon komolyabb szintkülönbségek nélkül tudtok haladni, így a túra könnyen beilleszthető akár egy délelőtti, akár délutáni kiruccanásba is.

A túra hossza kicsivel több, mint 5 kilométer, amit 1-2 óra alatt kényelmes tempóban be tudtok járni a jelzett turistautakon. A téli hidegben ne feledkezzetek meg a réteges öltözetről és a megfelelő bakancsról, hiszen az erdei ösvény most fokozottan csúszóssá válhat!

