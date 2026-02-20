Zseniális vendégelőadásokkal köszönti a tavaszt a Nemzeti Színház

A Nemzeti Színház márciusban nemcsak saját repertoárjával várja a közönséget, hanem befogadó színházként is kiemelten színes időszak jön a Duna-parti teátrum életében.

A Nemzeti Színház hónapról hónapra lehetőséget biztosít vendégelőadások számára, ám az idei március különösen sűrű: összesen hat produkció érkezik a Nemzetibe. Mindezek mellett a színház ad otthont a Jelen/Lét Fesztiválnak is, így színes programforgatag várja az intézménybe látogatókat.

Vidéki vendégjátékok garmadája

A vendégjátékok közül négy előadás a VISZEM – Vidéki Színházak Előadásainak Megmutatása – program keretében valósul meg, amelynek célja, hogy a vidéki színházak kiemelkedő alkotásai a fővárosi közönséghez is eljussanak.

Műsorra kerül A Noszty fiú esete Tóth Marival a Weöres Sándor Színház előadásában: Mikszáth klasszikus története ma is érvényes kérdéseket vet fel hatalomról, érdekekről és társadalmi játszmákról.

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadásában érkezik a Yerma, Federico García Lorca megrendítő drámája, amely a női sors, a vágy és a beteljesületlenség tragikumát állítja középpontba.

A Látni a láthatatlant a Békéscsabai Jókai Színház vendégjátéka, amely az emberi létezés látható és rejtett dimenzióit kutatja, gondolati és érzelmi mélységekbe vezetve a nézőt.

Kiemelt esemény lesz a hónapban a Győri Balett a Nemzeti Színházban: a Győri Nemzeti Színház produkciójaként érkező Romance / Székely fonó különleges, összművészeti estét ígér. A Romance balettelőadásként a mozdulat erejével szólal meg, míg a Székely fonó a népi hagyomány gazdagságát emeli színpadra – a két világ találkozása vizuálisan és zeneileg is erőteljes élményt teremt.

Csakugyan a vendégjátékok sorát gazdagítja az Árnyéksors, a Klebelsberg Kastély Kamaraszínház előadása, valamint A falu árvái, amely különleges, mesés hangulatú produkcióként érkezik a Nemzeti Színházba. Az előadás során a nézők gyermeki szemszögből élhetik át, ahogyan két odaadó szülő mesehősökké válva idézi meg Petőfi Sándor János vitéz című költeményét. A minimalista, kevés technikai eszközt igénylő formanyelvnek köszönhetően a történet ereje és a képzelet szabadsága kerül a középpontba.

Mivel a vendégelőadások mindegyike kizárólag egy alkalommal látható, érdemes időben beszerezni a jegyeket. Bővebb információt a Nemzeti Színház weboldalán ide kattintva találtok.

A krimi szerelmesei sem fognak unatkozni: