9 páratlan program országszerte, ami minden Agatha Christie-rajongót levesz a lábáról

Az Agatha Christie regénye alapján készült A hét számlap című Netflix-sorozat az utóbbi hónapokban sokak szívét elnyerte. Mi tagadás, az adaptáció bennünket is megihletett, ezért csokorba gyűjtöttük nektek az írónő és krimijei inspirálta programokat országszerte.

Krimifesztivál // FOTON, Veszprém (2026. február 21.)

Február 21-én immár negyedik alkalommal avanzsál a magyar krimi fővárosává Veszprém, ahol ezúttal is remek programok részesei lehetnek a műfaj szerelmesei. A fesztiválnak otthont adó FOTON Audiovizuális Centrum falai között tematikus beszélgetésekkel, krimiírók és krimikutatók eszmecseréjével, kedvezményes könyvvásárlási lehetőséggel, dedikálásokkal, kvízzel és nyereményjátékkal is készülnek az érdeklődőknek.

Tovább az esemény weboldalára >>

Kastélykrimi // Festetics-kastély, Keszthely (2026. február 21., március 14.)

A keszthelyi Festetics-kastély február 21-én és március 14-én is interaktív nyomozás helyszíne lesz. A különleges időutazás keretében, gyönyörű környezetben egy rejtélyes bűntény nyomába eredhettek a kastélyban hagyott bűnjelek, bizonyítékok és a csavaros észjárás segítségével. Annyi már elöljáróban is mondhatunk, Hercule Poirot-t meghazudtoló magánnyomozóknak a kastélyban a helye!

Tovább a Facebook-eseményekre >>

Poirot az Orfeumban – vacsoraszínházi előadás (2026. február 26., március 15., 22.)

Igazi időutazásra invitál február 26-án, március 15-én és 22-én az ország egyetlen orfeuma. Az évek óta nagy sikernek örvendő vacsoraszínházi előadások ezeken a napokon a krimik szerelmeseinek kedveznek. A korabeli jelmezek, a nagyszerű színészek és a belga ihletésű vacsora Agatha Christie népszerű detektívjének, Hercule Poirot-nak a világát idézik meg. A bűntény helyszíne ezúttal a vacsora helyszínéül is szolgáló Orfeum, ahol a gyilkos nyomára kell akadnia a belga nyomozónak.

Tovább az esemény weboldalára >>

Az egérfogó // Jászai Mari Színház, Tatabánya (2026. február 28., márciusban több alkalommal)

Agatha Christie legendás Az egérfogó című krimije február utolsó napján, márciusban pedig több alkalommal is a tatabányai Jászai Mari Színház színpadára áll. A műfaj csúcsát jelentő alkotás csavart csavarra halmoz, a szerző ugyanis mesterien vezeti félre a nézőt. A két és fél órás előadás minden pillanatában tapintható a feszültség, nézőként pedig a legnagyobb csapda az, ha azt hisszük, már biztosan tudjuk a „Vajon ki a gyilkos?” kérdésre a választ.

Tovább az esemény weboldalára >>

Az Ackroyd-gyilkosság // Veres 1 Színház (2026. március 12.)

A Veres 1 Színház gondozásában, március 12-én a Bécsi úti Vidám Színpad deszkáin elevenedik meg két részletben Az Ackroyd-gyilkosság. A történet szerint a számos rejtélyes és titokzatos ügyet felgöngyölítő, kiváló belga nyomozó, Hercule Poirot nyugdíjba vonul. Békés nyugdíjas éveit élvezendő, a barátságos, de kissé álmatagul eseménytelen angol uradalmi birtokra, King’s Abbott-be költözik. Ám nem sokkal érkezése után a helységben két megmagyarázhatatlan haláleset történik, Poirot pedig – nyugdíj ide vagy oda – a tőle megszokott hevülettel veti bele magát az igazság megszállott keresésébe. Hercule Poirot szerepében Kálid Artúrt láthatjuk.

Tovább a jegyvásárlásra >>

Gyilkosság az Orient Expresszen // Thália Színház (márciusban és áprilisban több alkalommal)

Poirot alakját a Thália Színház színpadán Szervét Tibor ölti magára márciusban és áprilisban is több alkalommal. A klasszikus krimi színházi változata lenyűgöző látványvilággal ajándékozza meg a nézőket, akik újra és újra elmerülhetnek az Orient Expressz nyújtotta előkelő világban és a fedélzetén kibontakozó botrányos gyilkosság apró részleteiben.

Tovább az esemény weboldalára >>

Éjféltájt // Belvárosi Színház (2026. április 18., 19., 25.)

„Kinek jutna eszébe a nyaralására magával vinni a jelenlegi és az előző feleségét is? Ráadásul egy idős és meglehetősen szókimondó rokon tengerparti házába? A levegő az első pillanattól kezdve tele van feszültséggel, a sziklaszirten álló ház összes vendége mintha tojáshéjon lépkedne, nehogy kirobbanjon a botrány. És nem is Agatha Christie lenne a szerző, ha nem lebegne a levegőben egy gyilkosság baljós lehetősége.” Az Éjféltájt április 18-án, 19-én és 25-én is a Belvárosi Színházba csábítja a műfaj rajongóit.

Tovább a jegyvásárlásra >>

A nő hétszer – Agatha Christie: Távol telt tőled tavaszom // ISON (2026. április 22.)

Lány, feleség, anya, szerető, szingli, karrierista, elvált, özvegy, rebellis, alkotó, múzsa. Hányféle szerepet tölthet be egy nő élete során? És mennyiben rajta múlik mindez? Hogyan változnak lehetőségei attól függően, hogy épp mikor és hova született? Többek között ilyen fontos kérdéseket jár körbe A nő hétszer című könyvklub, ahol hónapról hónapra klasszikus és kortárs női szerzők művei adják a beszélgetések alapját a Hársfa utcai ISON-ban. Április 22-én a krimi királynője, Agatha Christie és az 1944-ben álnéven írt regénye, a Távol telt tőled tavaszom lesz főszerepben.

Tovább az eseményre >>

Ötórai tea a szegedi Orient Caféban

Szegedi városnézés, kiruccanás alkalmával vétek kihagyni a belvárosban otthonra lelt, helyiek és átutazók körében is népszerű Orient Café & Tea bájos kávézóját. A kedves kiszolgálás, a specialty kávé és a szálastea-kínálat eddig minden betérőt levett a lábáról, hát még az Agatha Christie regényei inspirálta berendezések és a polcokon sorakozó ritkaságok! Ha ránk hallgattok, egy szelet sütemény vagy keksz mellett itt érdemes megejteni az írónő munkássága előtt tisztelgő ötórai teát!

Tovább a Facebook-oldalra >>

Kalandos küldetések várnak a főváros kedvenc szabadulószobájában: