Felejthetetlen élményekkel és zseniális pizzákkal vár Budapest kedvenc szabadulószobája

Nem túlzás azt állítani, hogy a Neverland mára már a belváros egyik kedvenc helyévé nőtte ki magát. Nem csoda, hiszen itt találhatjuk meg Budapest legjobb koktéljait, legkülönlegesebb nápolyi pizzáit és legizgalmasabb szabadulószobáit egyaránt.

A Dohány utca 22-24. szám alatt neonfényekkel teli, szürreális világ vár ránk – ez a Neverland, a hely, ahol egyszerre élhetjük át a különleges ízek és a szabadulószobák izgalmát. Nekik sikerült az, ami csak keveseknek: kitűnni a szabadulószoba-rengetegből, díszleteiknek és végletekig átgondolt játékaiknak hála.

Utóbbiak közt párban és csapatban játszhatókat is találunk, a legkülönbözőbb témákban – kezdésként a Nagy Pénzrablást és az Azték sírkamra szobát ajánlanánk. Mivel a játékok típusai széles skálán mozognak, itt a logikai és a kreatív feladványok rajongói is megtalálják számításaikat.

A Neverland háza táján a maximalista kivitelezés és a barátságos légkör kéz a kézben jár: náluk pont úgy érezhetjük magunkat, mintha kedves ismerőseinkhez érkeznénk. Az élmény italkülönlegességekkel lesz teljes – szerencsére a dzsungelhangulatú bár olyan remek signature koktélokat kínál, hogy már csak azok miatt is érdemes ellátogatni a Dohány utca legvarázslatosabb pontjára!

Jó hír az olasz konyha szerelmeseinek: a Neverland néhány éve megnyitotta éttermét, a Neverland Pizzériát, és a csapat itt sem elégedett meg kevesebbel, mint a legjobbnak járó címmel. Így a jól ismert szabályokat betartva, vékonyan, puhán, levegős széllel készítik a tésztát, ám kovászt is raknak bele, hogy könnyebben emészthetőbbé váljon a nápolyi gasztrosztár.

Legyen szó szabadulószobákról, pizzázásról vagy koktélozásról, a Neverland mindig jó választás – családdal, barátokkal, szívünk választottjával egyaránt.

Neverland 1074 Budapest, Dohány utca 22-24. Weboldal | Facebook

