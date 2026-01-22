Izgalmas küldetésekkel vár Közép-Európa legnagyobb szabadulószoba-komplexuma Budapesten

A téli hónapokban nincs is jobb beltéri program, mint kipróbálni egy új szabadulószobát. A Game Over izgalmas küldetéseinek köszönhetően garantáltan ki fogtok melegedni a rejtvények megoldása közben!

A Game Over, Közép-Európa legnagyobb szabadulószoba- és étteremkomplexuma 15 egyedi szobával, modern bárral és egy hívogató, 100 fős étteremmel várja a kalandra vágyókat.

A többi szabadulószobához képest újdonság, hogy a Game Overben kifejezetten gyerekeknek szóló szabadulószobák is kialakításra kerültek – így akár a családdal közösen is felfedezhetitek a Csokigyár, az 1001 Éjszaka és Atlantisz világát. A klasszikus szabaduló-élményért pedig érdemes az Orient Expressz, a Top Secret vagy a kalóz tematikájú szobák mellett döntenetek.

Ha a küldetések mellett váratlan izgalmakat is szeretnétek, a kínálatban horrorszobák is rendelkezésetekre állnak: a Rémálom Hotelben vagy a Rémségek Cirkuszában például élő szereplős elemek gondoskodnak az igazi borzongásról.

A cél egyszerű: dolgozzatok össze, gondolkodjatok gyorsan, és szabaduljatok ki időben – a megoldásra minden esetben 60 percetek van. Az egyedi szobák filmbe illő díszletekkel várnak, hogy a lehető legjobb szabadulós élményt nyújtsák. A szobák sokszínűsége miatt a Game Over ideális választás lehet baráti társaságoknak, családoknak és akár céges csapatépítésekhez egyaránt.

Game Over 1132 Budapest, Victor Hugo utca 16. Weboldal | Facebook

