5+1 fergeteges beltéri program gyerekekkel Budapesten esős, hideg napokra

Ne hagyjátok, hogy a szürke idő elvegye a kedvetek attól, hogy akár családosan is kimozduljatok otthonról, hiszen számos szuper beltéri program vár benneteket Budapesten!

Kolibri Színház

A belváros szívében működő Kolibri Színház évtizedek óta a gyerek- és ifjúsági színház egyik legfontosabb hazai műhelye. A legkisebbektől a kamaszokig minden korosztály talál itt életkorhoz illeszkedő, igényes, mégis játékos előadást. A repertoáron zenés mesedarabok, kortárs történetek és klasszikus feldolgozások is szerepelnek, amelyek nemcsak szórakoztatnak, hanem gondolkodásra és beszélgetésre is hívnak. Esős, hideg napokon különösen jó választás egy közös színházi élmény, amely egyszerre nyújt meghitt kikapcsolódást és tartalmas családi programot, amit utána még sokáig emlegethettek.

1061 Budapest, Jókai tér 10. | Weboldal

Csodák Palotája

Ha odakint esik, fúj a szél vagy csíp a hideg, a gyerekek energiája akkor sem csökken. Ilyenkor jön jól egy hely, ahol felfedezhetnek – és közben tanulnak is. A Csodák Palotája pontosan ilyen élményt kínál. Budapest ikonikus tudás- és élményközpontja négy szinten várja a kíváncsi családokat. Itt nem a „ne nyúlj hozzá!” a szabály, hanem épp ellenkezőleg: mindent szabad kipróbálni. Megtapasztalhatjátok, hogyan működnek a természeti jelenségek, hogyan ver át az érzékelésünk, vagy milyen erők mozgatják a világot – mindezt játékos, élményszerű formában. A kisebbeknek a látványos installációk és a szabad felfedezés jelent igazi kalandot, a nagyobbak pedig valódi „aha-élményekkel” gazdagodhatnak. A program egész évben frissülő tematikus hétvégékkel és különleges bemutatókkal egészül ki, így minden látogatás tartogat újdonságot.

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

Pixity

Ha egy fizikailag és mentálisan is kellően átmozgató programot kerestek, irány a Pixity, ahol a játék és az innováció találkozik, hogy páratlan élményt nyújtson az egész család számára. Budapesten elsőként náluk fedezhetitek fel ezt az egyedi kialakítású LED-szőnyegeken ugrálós játékot, amely teljesen új szintre emeli a szórakozás fogalmát, bármely korosztály számára. Jelenleg 3 játékszoba elérhető, ahol közösen játszhattok, de akár versenyezhettek is egymás ellen, emellett pedig különböző játékgépek, biliárd és darts is várja a látogatókat.

1139 Budapest, Lomb utca 27. | Weboldal

Elevenpark

Ki mondta, hogy a játszóház kizárólag gyerekeknek való? Az Újbuda Center második emeletén található Elevenpark egy olyan játszóház, ahol kicsik és nagyok együtt ereszthetik ki a gőzt és vezethetik le a fölösleges energiáikat. A csupa izgalommal váró játszóházban több mint 3000 négyzetméteren alakították ki a legkülönfélébb játékokat, amelyek nagy részét felnőttek is használhatják, így kivételesen nemcsak a gyerekek, hanem az egész család is együtt játszhat.

1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. | Weboldal

Cyberjump Trambulin Park

Ha a kardióedzést új szintre emelnétek gyerekekkel kiegészülve, vagy csak kalandosabban vezetnétek le a felesleges energiát, akkor irány a Cyberjump Buda Trambulinpark, ahol mindezt 3000 négyzetméteren tehetitek meg. A trambulinpark 16 különböző pályája és számtalan interaktív eleme kicsiket és nagyokat egyaránt hív egy eszeveszett ugrálásra, így szuper aktív családi program gyerekekkel is, a szaltók között pedig a hely büféje gondoskodik az energiáról.

1117 Budapest, Hengermalom út 19. | Weboldal

+1: Kalandra Fül Fesztivál a Danubia Zenekarral

Ha egy igazán különleges, muzsikában gazdag programra vágytok, nem kell tovább keresnetek, ugyanis március 7-én hetedjére rendezik meg Magyarország egyetlen, gyerekeknek és családoknak szóló klasszikus zenei fesztiválját. A Kalandra Fül Fesztiválon a Danubia Zenekar idén is vidám, interaktív koncertekkel hozza közel a zenét a gyerekek szívéhez a Budapest Music Centerben. Sőt, két vadonatúj produkcióval is előrukkolnak! A Szigetkék Alkotóműhely ingyenes programján különböző képzőművészeti technikákkal ismerkedhetnek meg kicsik és nagyok, a koncertek előtt pedig zsetonokért cserébe „élő zeneautomata” szórakoztatja a közönséget. Több jegy egyidejű megvásárlásakor 10-25% kedvezmény jár!

További információ és jegyvásárlás >>

