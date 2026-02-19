9 Harry Potter-filmbe illő helyszín Budapesten és környékén egy varázslatos utazáshoz

Budapest kétségkívül varázslatos város – némelyik épülete és vendéglátóhelye pedig annyira különleges, hogy akár a Harry Potter-univerzumban is megállná a helyét. Ezek közül válogattuk most össze azokat, amiktől rögtön úgy éreztük, mintha a filmsorozat egyik jelenetébe csöppentünk volna.

Roxforti hangulat a Vajdahunyad váránál

Harry Potter-kalandunkat nem kezdhetjük mással, mint a budapesti Roxforttal: az 1896-ban felépült, gótikus stílusú Vajdahunyad vára mágussapkára emlékeztető csúcsaival tökéletes megfelelője kedvenc Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolánknak – az már csak hab a tortán, hogy a filmekhez hasonlóan nyártól ősz végéig csónakázhattok is a tóparti épület körül. Ha csak tennétek egy kört a vár és az azt körülölelő Városliget környékén, már az is lenyűgöző élmény – azonban ha időtök engedi, látogassatok el az itt található kilátásokra, és lépcsőzzetek fel a Kaputoronyba is. Szinte halljuk, ahogyan felcsendül a főcímdal!

1146 Budapest, Vajdahunyad sétány | Weboldal

Hermione kedvence: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

A könyvtárakban van valami mágikus: a régi könyvek illata, a felfoghatatlan mennyiségű tudás és a tiszteletet parancsoló, impozáns épületek falai megfoghatatlan hangulatot árasztanak magukból. A Ferenciek terén álló, idén éppen 150 éves ELTE Egyetemi Könyvtárba belépve ti is igazi varázslótanoncoknak érezhetitek magatokat: a 15 méteres belmagassággal rendelkező, kétemeletes Nagyolvasó mintha csak a roxforti bibliotéka másolata lenne – ki tudja, ha elég sokáig nézitek őket, talán a falakat díszítő hatalmas portrék és freskók figurái is megmozdulnak!

1053 Budapest, Ferenciek tere 6. | Weboldal

Gyógynövénytan az ELTE Füvészkert üvegházában

Bár az egész Füvészkert kétségkívül mágikus látványt nyújt, kedvenc varázslóink világát leginkább az itt található üvegház eleveníti fel, melyet látva Neville és Bimba professzor is elégedetten csettintene: néhol egészen megdöbbentő formájú, már-már mandragórára emlékeztető növényeket is megfigyelhettek egészen közelről. Amennyiben több tanulni vágyó varázslótanoncot ismertek, fogjatok össze, hiszen csoportok számára szakvezetést is igényelhettek, amitől egyből gyógynövénytanon fogjátok magatokat érezni.

1083 Budapest, Illés utca 25. | Weboldal

Kalandozás a Hilton Hotel kerengőben

A világörökségi környezetben fellelhető Hotel Hilton több évszázaddal ezelőtti épületmaradványokat őriz, melyeket suhogó talárban, a Tekergők Térképével a kezünkben lenne a legjobb felfedezni. Közéjük tartozik az 1960-as években lezajlott régészeti kutatások alkalmával feltárt, 13. századi domonkos kolostor, valamint egy Mátyás-címeres kút is. Szintén ekkor bukkantak a kerengő maradványaira, ami a mai napig a luxusszálló szerves része. Ha arra jártok, nézzétek meg, milyen izgalmas módon ötvözték a maradványokat modern építészeti elemekkel – és próbáljátok elkerülni Piton professzort!

1014 Budapest, Hess András tér 1-3.

A pesti Gringotts, avagy a Fonciére-palota

A Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út sarkán álló, eklektikus jegyeket felmutató Fonciére-palota igazi építészeti remekmű: a saroképület impozáns oszlopairól és sárkányokkal (vagy griffekkel?) őrzött épületéről rögtön a varázslók bankja, a Gringotts jut eszünkbe. Az intézmény a muglik világában is hasonló szerepet töltött be: ugyan több néven, de 1864-től egészen 1948-ig itt működött a Foncière Pesti Biztosító Intézet. Ennek emlékét már csak a homlokzaton található felirat őrzi, hiszen az eredeti épület a második világháború során részben megsemmisült.

1065 Budapest, Andrássy út 2.

Bájitaltanóra a Repülő Seprű Élmény- és Varázs Kávézóban

Budapest egyetlen Harry Potter-tematikájú kávézója, a Repülő Seprű minden sarka elképesztő átgondoltsággal nyújt igazi varázslóélményt, amitől garantáltan kiszakadtok a szürke hétköznapokból. Hát még ha magatokra öltitek a hely biztosította talárokat és varázspálcákat – de akkor sem fog senki furcsán méregetni, ha eleve beöltözve érkeztek. A legjobb, hogy itt ti is elkészíthetitek a saját varázslatos kiegészítőtöket, és megfőzhetitek a hol bugyborékoló, hol füstölgő bájitalokat – persze ha csak egy vajsört gurítanátok le, arra is van lehetőség.

1034 Budapest, Pacsirtamező utca 36. | Weboldal

Közös étkezések Roxfort módra: The Magic II Budapest

Budapest belvárosában, a The Magic Budapest II tematikus étterme szó szerint egy varázslatos világba repít, ahol minden terem más-más történetet és hangulatot mesél el, így nem csupán szemlélők, hanem a történet aktív részesei is lehettek. A misztikus atmoszférát részletgazdag díszletek, különleges fények és füstölgő bájitalok, valamint kreatívan tálalt, „megbűvölt” fogások teszik teljessé, ami által az étkezés élményszerű utazássá válik. A folyamatosan megújuló terek és az időről időre frissülő étlap gondoskodnak róla, hogy minden látogatás új felfedezést és újabb varázslatot tartogasson.

1065 Budapest, Nagymező utca 45. | Weboldal

Barangolás a Tiltott Rengetegben: Gödöllői Arbo-park

A téli hónapokban teljesen másik arcát mutatja a 137 hektáron elterülő, Budapesttől csak egy karnyújtásnyira lévő gödöllői arborétum: a parkra ilyenkor misztikus köd száll, a végtelen csendet pedig csak a lépteitek tompa zaja és az erdő rejtélyes neszei törik meg néha-néha. Félelemre azonban semmi ok, hiszen a kertben ilyenkor a legjobb egy kiadós, elmélyült kirándulást megejteni. A Százfűlé-főzethez azonban ne itt szedjétek össze a hozzávalókat: az Arbo-park természetvédelmi terület, ezért a gombák, virágok és egyéb termések gyűjtése szigorúan tilos!

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164. | Weboldal

Roxmortsi kiruccanás Szentendrén

Ami a Roxfortnak Roxmorts, az a budapestieknek Szentendre: ebbe a tündéri városba mindig jólesik kiruccanni egy nyugodt hétvégén. Macskaköves utcáinak és meseszép épületeinek köszönhetően biztosan varázslatos időtöltésben lesz részetek, akár a központban andalognátok, akár a környéken található szuper kirándulóhelyeket fedeznétek fel. Talán az sem véletlen, hogy pont itt nyitott meg a legújabb Harry Potter-kiállítás, ahol az eredeti filmkellékek és jelmezek megcsodálása mellett aktív részvételre is lehetőségetek nyílik, és számos kulisszatitkot ismerhettek meg a filmek készítéséről.

