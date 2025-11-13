6 varázslatos program Budapesten és környékén Harry Potter-rajongóknak

Az őszi-téli időszakban nincs is jobb, mint újra elmerülni Harry Potter varázslatos világában. Szerencsére a főváros és környéke rengeteg lehetőséget kínál a filmzenei koncertektől kezdve az izgalmas kvízestekig.

Harry Potter filmzenei koncert // MVM Dome (2025. november 16.)

Ha azt hiszitek, már elégszer láttátok a Harry Potter és a bölcsek kövét, akkor mutatunk most egy olyan programot, amitől garantáltan új szemszögből tekintetek majd a filmklasszikusra: november harmadik vasárnapján ugyanis élő zenei kísérettel nézhetitek meg a Harry Potter-széria első részét az MVM Dome-ban. John Williams ikonikus filmzenéjét a 90 tagú Budafoki Dohnányi Zenekar előadásában hallhatjátok – mi biztosan nem hagynánk ki! A filmet óriásvásznon, magyar szinkronnal és magyar felirattal vetítik.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Varázslatos kvízestek // több helyszínen (2025. november 14-26.)

A kvízestek igazi jolly jokernek számítanak: azon kívül, hogy bármikor remekül összehozzák a csapatot, és teret adnak az egészséges versengésnek, igazán pénztárcakímélőek is: a belépés általában ingyenes vagy minimális összegbe kerül. Novemberben szerencsére számos Harry Potter-tematikájú kvízestet is elcsíphettek a fővárosban – például a Pódium Bistroban, a Habakuk Bárban vagy a FUNtasy Budapestben. Ha úgy vág az eszetek, mint Hermionénak, itt a helyetek! Az események előzetes regisztrációhoz kötöttek.

Ajánlunk még kvízesteket novemberre Budapesten:

Harry Potter-nap – Christmas Edition // Tordasi Élményfalu (2025. december 7.)

December első vasárnapján karácsonyi tematikájú Harry Potter-napon vehettek rész Tordason. A Budapesttől mindössze 20-30 perces autóútra található helyszínen ingyenes és feláras programokkal is készülnek: többek között megmérettethetitek magatokat kviddicsmeccsen, jelmezversenyen, de tanulhattok mágiát vagy kipróbálhatjátok a szabadulószobát is. Az étteremben ráadásul az ünnepi menüsort is megkóstolhatjátok, amit természetesen a varázsvilág ihletett. Az előzetes regisztrációról semmiképp se feledkezzetek meg!

Tovább a Facebook-oldalra >>

Karácsony a Könyvtárban – ZsebPotterek Ünnepi Könyvbemutató // ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár (2025. december 13.)

Igazán sokoldalú Harry Potter-programon vehettek részt december 13-án az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. Az irodalmi fókuszú eseményen az új ZsebPotterek-sorozat ünneplése kerül a középpontba, amit délután panelbeszélgetéssel tesznek még érdekesebbé. Az eseményen ezen kívül gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szórakoztató interaktív, nyomozós játékkal, tudáspróbával, kézműveskedéssel és workshopokkal készülnek. A nagy érdeklődés miatt a délelőtti és a délutáni turnus közül is választhattok. A bejutáshoz szükséges meghívót az eseménynél található linken tudjátok beszerezni.

Tovább a Facebook-eseményre >>

The boy who lived – The legendary music of Harry Potter // ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár (2025. december 21.)

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár a könyvbemutató után sem hagyja magára a Harry Potter-rajongókat: a korábbi négyszeres (!) telt ház után szerencsére új időpontokkal várnak egy igazán fényűző koncertre. December 21-én este a Harry Potter-filmek zenéje zongorán és egy vonósnégyes kíséretében kel életre, a hangulatról pedig több ezer gyertya és az ország egyik legszebb könyvtára gondoskodik – ettől garantáltan a Roxfort egyik legvarázslatosabb termében fogjátok érezni magatokat! Ha nem szeretnétek lemaradni erről a felejthetetlen élményről, érdemes minél előbb jegyet váltani!

Tovább a weboldalra >>

Harry Potter zenéje gyertyafényben // VOKE József Attila Művelődési Központ, Dunakeszi (2026. február 21.)

Az újévben sem maradtok Harry Potter-zeneélmény nélkül: februárban igazán különleges helyszínen élhetitek át a varázslatos filmzenéket. A Dunakeszin található VOKE József Attila Művelődési Központ tematikus zongoraestjén több száz gyertya fényének társaságában hallgathatjátok meg a legendás filmzeneszerzők műveit. A jegyvásárlással még várni kell, azonban nem árt figyelni az esemény oldalát – ez az este bizony sokakat érdekelni fog!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ha a Harry Potter-univerzum után más világok felé vennétek az irányt:

Kiemelt kép: Tordasi Élményfalu Facebook