Megnyílt Budapest belvárosának új gasztronómiai varázsvilága

A nagy sikerű, Harry Potter-ihlette The Magic étterem után a főváros másik helyszínén is felbukkantak a varázslótanoncok, ahol a különleges hangulat mellett egy igazán jót is ehetünk – ez a The Magic II.

Élményalapú vendéglátás

A VI. kerület új varázskastélyában a hét minden napján tárt karokkal várják a varázsvilágfanokat, ahol jelentősen nagyobb helyszínen még látványosabb kialakításokkal, valamint több újdonsággal is találkozhatunk.

A The Magic tulajdonosainak célja ugyanis az élményalapú vendéglátás, ezért az új étteremben olyan különleges enteriőrt álmodtak meg több szobrászművész segítségével, melynek hála néhány órára kiszakadhatunk a valóságból.

Varázsvilág a belvárosban

A berendezést a lenyűgöző megoldások mellett interaktivitás is jellemzi, így a The Magic II minden egyes szegletében mágiával átitatott részleteket – varázslényeket, életre kelt képeket, varázstükröket – fedezhetünk fel. Mindeközben a háttérben mágikus dallamok szólnak, és időnként bűvész szórakoztatja a vendégeket, különféle varázstrükkökkel.

A mennyezet színváltós villámokat szór, és forgó seprűk lebegnek felettünk, a mosdóba belépve pedig egy fiatal lány kacajára kapjuk fel a fejünket, ami biztosan ismerős lesz majd azoknak, akik látták a Harry Potter-filmeket.

Ha pedig ezt a különleges élményt hazavinnénk magunkkal, többféle, fotózásra alkalmas helyszín is kialakításra került az étteremben.

Újdonságok a The Magic II-ben

A fantázianevekkel ellátott mágikus fogásokat különleges köntösben tálalják, de csak miután kiválasztottuk a bájitalunkat, amely egy füstölgő üst kíséretében érkezik az asztalunkhoz. Ha pedig ránk hallgattok, akkor a nem mindennapi, fekete színű hamburgereket semmiképp ne hagyjátok ki!

Mindezeken túl egész napos brunchkínálattal, mágikus desszertvariácókkal, füstölgő bájitalokkal, esténként pedig elképesztő alkoholos varázsfőzetekkel egészül ki a kínálat.

A The Magic II-ben szinte mindenhol találunk valami látnivalót, ami folyamatosan kiegészül újdonságokkal, így érdemes visszatérni hozzájuk. A jövőben az étterem összesen 150 fő befogadásra lesz alkalmas, így nagyobb rendezvényekhez is tökéletes választás. Addig is, érkezés előtt érdemes asztalt foglalni, vagy telefonon érdeklődni a szabad helyekről!

The Magic II 1065 Budapest, Nagymező utca 45. Weboldal

