Mágikus Budapest: 6 izgalmas hely a városban, ami varázslatos élményekkel vár

Varázsvilág- és szemfényvesztésfanok, figyelem! Ha szeretnétek varázslatos élményekkel gazdagodni a fővárosban, akkor ezeket a helyszíneket érdemes egytől egyig végigjárnotok idén ősszel.

Illúziók Múzeuma

Lépjetek be az Illúziók Múzeumának különleges világába, de vigyázat, itt semmi sem az, aminek látszik! Nyolcféle tematikus szoba és tucatnyi szemfényvesztő installáció vár rátok Európa egyik legnagyobb Illuziók Múzeumában, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartogat izgalmakat. Nézzétek meg az eltorzított tükörképeteket a Tükrök Szobájában, tévedjetek el a Végtelen szobában, vagy dacoljatok a gravitáció törvényével, és ne felejtsétek el megörökíteni ezeket a különleges pillanatokat!

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3. | Weboldal

Magic Rooms

Budapest újgenerációs, minden eddiginél látványosabb szabadulószobáival várja a kalandvágyókat a Magic Rooms csapata, ahol összesen tíz, különböző tematikájú szoba közül választhatunk. A maximum 60 perc alatt teljesíthető, több helyiségen át vezető szobák esetében a már megszokott lakatok és zárak helyett rejtvényeken, rejtett ajtókon és titkos helyiségeken keresztül juthatunk el a megoldásig, a válasz pedig sokkal közelebb van, mint gondolnánk. Részt vennétek egy Harry Potter-tematikájú küldetésen? A Magic Roomsban jelenleg három különböző Varázslóiskola-szabadulószoba elérhető, próbáljátok ki az összeset!

1065 Budapest, Zichy Jenő utca 27. | Weboldal

The Magic II

A nagy sikerű, Harry Potter-ihlette The Magic után újabb helyszínen bukkantak fel a varázslótanoncok. A VI. kerület új varázskastélyában a hét minden napján tárt karokkal várják a varázsvilágfanokat, egész napos brunchkínálattal, mágikus desszertvariácókkal, füstölgő bájitalokkal, esténként pedig elképesztő alkoholos varázsfőzetekkel kiegészülve. Mindezekhez társul egy lenyűgöző enteriőr is, melynek minden egyes szegletében mágiával átitatott részleteket – varázslényeket, életre kelt képeket, füstölgő üstöket – fedezhetünk fel, ez a különleges hangulat pedig minden bizonnyal titeket is elvarázsol majd.

1065 Budapest, Nagymező utca 45. | Weboldal

Az ország legnépszerűbb Harry Potter-szabadulószobáit az Időcsapdában találjátok. Három különböző kaland vár rátok: a Titkok Kamrájában legyőzhetitek a baziliszkuszt, belopózhattok az Odúba, egy varázslócsalád otthonába, a Varázslóbörtön Foglya pályán pedig az Azkabanból kell kiszabadítanotok egy foglyot a félelmetes dementorok karmai közül. Ráadásul a szokásos 60 perces szabadulószoba helyett itt 75 perc jut mindenre. Az interaktív, látványos escape roomokban lakatok helyett varázspálcákkal kell ügyeskednetek, sőt ha ez még nem lenne elég, kipróbálhatjátok a Varázsló és Boszorkány Maratont, ahol 150 vagy 210 perces izgalmakban lehet részetek.

1073 Budapest, Erzsébet krt. 17. | Weboldal

Repülő Seprű Varázslóiskola

Idén is csatlakozhatnak a kisebbek a Harry Potter világát megelevenítő Repülő Seprű Élmény és Varázs Kávézó bűvésziskolájához. A tanfolyamon lélegzetelállító bűvésztrükköket tanulhatnak meg a gyerekek, amelyek elsajátítása bizonyítottan pozitívan hat a gondolkodásra, a logikára, a mozgáskultúrára, az önbizalomra és a beszédtechnikát is jelentősen fejleszthetik vele. Mindezeken túl személyiségfejlesztő ereje is van, így az önismeretünkre is pozitívan hat. A bűvésziskolát 8 éves kortól ajánlják, az órákon pedig minden hétfőn, 17 órától 18 óráig vehetnek részt a kis varázslótanoncok.

1034 Budapest, Pacsirtamező utca 36. | Weboldal

House of Houdini

A magyar származású, világhírű illuzionista Harry Houdini ritkán látott, nevezetes tárgyait őrzik a Budai Várnegyed központjában található Houdini Ház falai. A népszerű kulturális központ azért jött létre, hogy a bűvészet kedvelőinek és művelőinek találkozási pontjaként működhessen. A ház minden idők legnagyobb szabadulóművészének állít emléket, Európában egyedüliként bemutatva és megőrizve a bűvész eredeti bilincseit és személyes levelezéseit. A House of Houdini mindezek mellett bűvészműsorral és interaktív élményekkel várja az érdeklődőket, a látogatás végén pedig még Houdini árnyéka mellett is fotózkodhatunk!

1014 Budapest, Dísz tér 11. | Weboldal

+1 Ha inkább az otthon melegében teremtenétek varázsvilágot:

Jennifer Carroll: Varázspartik és lakomák a Harry Potter-filmekből

Ha az otthonotokban is elmélyednétek a varázsvilág rejtelmeiben, akkor Jennifer Carroll könyvét nektek ajánljuk! Ennek a szórakoztató kalauznak a birtokában megtervezhetitek a tökéletes Harry Potter-partit, feladatokkal, kézműves foglalkozásokkal, partisnackekkel, és olyan időtöltésekkel, amelyek a filmekben szereplő eseményeket idézik fel. A Varázspartik és lakomák tele van jobbnál jobb fotókkal, a filmekkel kapcsolatos, kulisszák mögötti részletekkel, és egyszerű, pontokba szedett útmutatással szolgál, hogyan szervezzünk öt különféle Harry Potter-partit. Születésnap, Halloween, a Karácsonyi bál által inspirált estély, otthonos mozimaraton és elbűvölő Harry Potter esküvői fogadás. Minden egyes rendezvényhez részletes leírás tartozik és ötletekkel, fotókkal mutatják be, hogyan díszítsük fel a szobákat, mi legyen a svédasztalon, milyen meghívót küldjünk, és hogyan tervezzük meg a bulikat. Kezdő házigazdáknak és tapasztalt partiszervezőknek egyaránt ideális olvasmány.

(Nyitókép: The Magic II)

Várnak Budapest különleges hangulatú könyvtárai és antikváriumai: