Ezt nézzétek a Harry Potter után: 10 fantasy film az egész családnak

Végignéztétek a Harry Potter filmeket, plusz a 20 éves évfordulót és most valami hasonlót kerestek, amit a gyerekekkel együtt is meg lehet nézni? Kerestünk nektek tíz varázslatos családi fantasy filmet, ami felnőtteknek és gyerekeknek is élményt nyújthat.

Legendás állatok és megfigyelésük 1-2

A Legendás állatok és megfigyelésük című kötetet tankönyvként használták a Roxfortban a legendás lények gondozása tantárgyhoz. Az állatlexikont Göthe Salmander állította össze, az ő történetét mutatják be ezek a részek. A két film a varázslók világának kitágítása térben és időben. A második részben feltűnik Albus Dumbledore is. A 3. rész (Dumbledore titkai) bemutatója 2022 áprilisában várható.

Csillagpor

A kisvárost fal választja el a mágikus királyságtól. Egy nap hullócsillag esik le a falon túl. Tristan, aki reménytelenül szerelmes a szép Victoriába, megígéri, hogy elhozza neki. Sikerül átjutnia a falon, de az igazi kaland csak most kezdődik, mert a hullócsillagra – ami gyönyörű lány képében ölt testet – többen is pályáznak. A gonosz boszorkány, Lamia és testvérei az örök életet remélik tőle, a halott király három fia pedig annak eldöntését, hogy melyiküké lesz a trón. Neil Gaiman regényéből.

Holdhercegnő

A történet a 13 éves árva, Maria Merryweather hőstetteit követi nyomon, akinek egyetlen öröksége édesapjától egy könyv. A nem mindennapi könyvből Maria kezeiben egy ősi történet kel életre. A könyv egy réges-régi viszályt mesél el, mely a Merryweather és a De Noir családok között folyik a Hold varázsgyöngyeiért. Maria, ahogyan belemélyed a titokzatos mesébe, azon találja magát, hogy különös módon belekeveredett az elkeseredett viszályba.

Narnia Krónikái 1-2-3

1940-ben, az angliai német bombázások ellen négy gyerek, Peter, Susan, Edmund és Lucy, egy vidéki házba menekül. Eleinte jól szórakoznak, míg egy nap találnak egy különös ruhásszekrényt. Lucy bele is néz és egy különös birodalomban találja magát. A Narnia krónikái egy hét kötetből álló gyerekkönyv-sorozat, melyek szerzője C.S. Lewis, ez alapján készültek a filmek.

Az arany iránytű

Lyra, a tizenkét éves árva kislány az oxfordi Jordan College neveltje, egyben egy párhuzamos világ lakója. Ez utóbbiban a lelke az állandóan változó állatka, Pantalaimon képében kíséri. A mindent átfogó Magisztérium sötét mesterkedései eredményeképpen egy titokzatos erő képviselői, az Átkosok gyerekeket rabolnak. Az a hír járja, hogy az Északi-sarkon fekvő kísérleti állomásra viszik őket, ahol titkos kutatásokat végeznek rajtuk. Amikor Lyra legjobb barátja, Roger is eltűnik, a kislány megfogadja, hogy akár a világ végére is elmegy, hogy megmentse őt. A film Philip Pullman regénysorozatának első kötetéből készült, de a közelmúltban megjelent egy sorzat is (Az Úr sötét anyagai), szintén a folytatásos mű alapján.

Fantasztikus labirintus

A tizenéves Sarah (Jennifer Connelly) fantáziája jóval élénkebb az átlagnál. Mikor a gondjaira bízott kisöccse, Toby többször is megzavarja kedvenc meséskötete olvasásában, a lány mérgében azt kívánja, bárcsak ragadnák el a koboldok. Legnagyobb rémületére megjelenik a koboldok királya, Jareth (David Bowie) és magával viszi kisfiút. Sarah-nak meg kell találnia Jareth kastélyát, mielőtt a kisöccséből is kobold lesz, azonban odáig az út egy titkokkal és szörnyekkel teli labirintuson keresztül vezet.

Charlie és a csokigyár

Azután fantasztikus hír röppen világgá: Willy Wonka bejelenti, hogy kinyitja gyára kapuit az öt szerencsés nyertes előtt, aki egy-egy aranyjegyet talál csokoládéja csomagolópapírjában. Charlie is a kevés kiválasztott közé kerül. Találkoznak a titokzatos férfival, és arra is fény derül, mi a látogatás megszervezésének igazi célja. Roald Dahl kisregényéből.

A herceg menyasszonya

A nagyapa olyan esti mesét mond unokájának, amely nemzedékek óta száll szájról szájra a családjukban. S a mese lassan megelevenedik: a szép hercegnő, Boglárka kezére pályázó gonosz Humperdinck herceg emberrablástól, gyilkosságtól, sőt háborútól sem riad vissza, ha ez az egyetlen módja, hogy elnyerje a kiszemelt kisasszony kezét. Ám egy kicsiny, de annál lelkesebb kompánia útnak indul a leányzó szívszerelmének vezetésével, hogy kiszabadítsa. A film remakeje már tervben van.

Jumanji – A következő szint

Az 1995-ös klasszikus folytatásában a játék, amely beszippantja fantáziavilágába a játékosait, még mindig működik. A régi barátok akaratuk ellenére visszakerülnek a következő pályára, de a felállás már egészen más, mint legutóbb.

Végtelen történet

Bastiannak nem könnyű az élete. Édesanyja meghalt, az apja pedig állandóan azzal gyötri, hogy rosszul tanul és folyton álmodozik. A fiú egy szép napon besétál a könyvesboltba, ahol rábukkan egy érdekesnek látszó könyvre. Lenyűgözi Fantázia császárnőjének története. Az uralkodónő egyre gyengébb, mert birodalma veszélybe került, mind nagyobb területet pusztít el a Semmi. A császárnő úgy érzi, országa addig van biztonságban, ameddig ő él. Ahhoz azonban, hogy életben maradjon, szüksége van egy különleges, fantáziatlanság és reménytelen álmodozás elleni gyógyírra, s ezt a gyógyírt kell Atraskónak elhoznia. Bastian annyira átéli az eseményeket, hogy egyszer csak ott találja magát Fantázia kellős közepén.

A legjobb családi fantasy filmek után jöhet egy élőszereplős Disney film: