A legjobb családi filmek: 8 elbűvölő élőszereplős Disney-mese

Az élőszereplős Disney-filmek nagy korszakát éljük. A Mulan most került be az HBO GO kínálatába, pár hét múlva pedig érkezik a Szörnyella a mozikba, és még nincs vége. Készül a Notre Dame-i toronyőr, egy új Pán Péter és Bambi új változata is. Úgy gondoltuk, kiválogatjuk nektek az elmúlt évek legjobb meséit, mert sajnos több gyengébb darab is kikerült mostanság.

Dumbo

Az élő szereplős Dumbó a Disney-től és Tim Burton-től a szeretett klasszikuson alapul, ahol a másságot ünneplik, a családot becsülik és az álmok szárnyra kelnek. A küszködő cirkusz számára hatalmas visszatérést jelent egy olyan bébi elefánt, aki képes repülni. De amikor új befektető érkezik a cirkuszhoz rájönnek, hogy a férfi tervei sötét titkokat rejtenek.

Mulan

Az elismert filmrendező, Niki Caro Disney-nek készített filmje Kína legendás harcosáról. Amikor a kínai császár elrendeli, hogy családonként egy férfinak be kell lépnie és szolgálnia kell a császári hadseregben, hogy megvédhessék az országot az északi betolakodóktól, Hua Mulan, egy tiszteletreméltó, de öregedő harcos legidősebb lánya elhatározza, hogy átveszi gyengélkedő apja helyét. Mulan férfinak álcázza magát, és így indul a hadsereggel a nagy útra, melynek során minden lépését árgus szemek figyelik, neki pedig mélyen merítenie kell belső erejéből, és ki kell használnia valódi lehetőségeit. Lenyűgöző utazása során ő maga is megbecsült harcossá válik, és elnyeri egy hálás nemzet, és egy büszke apa tiszteletét. (HBO GO)

Barátom, Róbert Gida

Róbert Gida megannyi izgalmas kaland részese volt barátaival a Százholdas pagonyban. Ám felnőttként félresiklott az élete, nehézségek sorával kell megküzdenie. Róbertnek kevés pénzért és sokat kell dolgoznia, a jövője így is bizonytalan. A sok munkája miatt a feleségére és a kislányára is alig jut ideje. Szerencsére újra feltűnik az életében Micimackó és a többi gyerekkori barátja, és a segítségére sietnek, emlékeztetve őt arra, hogy a szerető és játékos fiúcska még mindig ott lakozik benne. (HBO GO)

A dzsungel könyve

Mauglit, az embergyermeket farkasok nevelték fel a dzsungelben. Amikor találkozik a félelmetes tigrissel, Sir Kán megfenyegeti, hogy elpusztítja őt. Maugli ezért elhagyja otthonát, és egy lenyűgöző utazásra indul, melynek során ezernyi izgalmas kaland vár rá. Szigorú mentora, Bagira, a fekete párduc és Balu, a szabad szellemű medve társaságában Maugli a dzsungel számos lakójával találkozik. Közöttük több olyan is van, amely nem a legjobb szándékkal közelít hozzá. Rudyard Kipling regényéből. (HBO GO)

Hamupipőke

Miután Ella édesanyja meghal, az apja újra megnősül. Ella örömmel fogadja a mostohaanyját és a lányait az otthonukba. Ám minden megváltozik, amikor az apja is meghal, a lány féltékeny és kegyetlen környezetben találja magát. A mostohaanyja és lányai semmibe veszik, Hamupipőkének nevezik, és szolgálólányként ugráltatják. Ella mégsem engedi át magát a kétségbeesésnek, a haldokló anyja szavaiból merít erőt: „Légy bátor és kedves!”. Egy nap azután találkozik az idegennel, aki megváltoztatja életét. (HBO GO)

A szépség és a szörnyeteg

A varázslónő szörnyeteggé változtatja az ifjú, hiú herceget, a személyzetet meg beszélő használati tárgyakká. A kastélyába zárt szörnyeteg csak az igaz szerelem által szabadítható fel. Az egyetlen esélye, amikor találkozik Belle-lel, az okos és gyönyörű lánnyal, aki az apja helyett feláldozva magát vállalja a rabságot a szörnyeteg kastélyában. A félelmeit leküzdve Belle összebarátkozik az elvarázsolt személyzettel, majd a szörnyeteg rémisztő külseje mögött meglátja a gyöngéd herceget. (HBO GO)

Aladdin

Izgalmas történet a megnyerő utcai suhancról, Aladdinról és a bátor és szabad akaratú Jázmin hercegnőről, akik közös jövőjének kulcsa egy dzsinn lehet. A Disney 1992-es animációs klasszikusa alapján készült filmben Guy Ritchie rendező a rá jellemző szélsebes, sajátos látványú akcióval tölti meg Agrabah kitalált városát.

Demóna

Demóna, a szép és jószívű lány egy békés erdei királyságban él. Amikor a szomszédos királyság szemet vet az országra, Demóna elhivatottan védelmezi hazáját. Nem sokkal később elárulják, melynek hatására szíve kővé változik. A lány és a hódító király örököse között ádáz küzdelem bontakozik ki, Demóna bosszúból megátkozza ellenfele újszülött kislányát, Csipkerózsikát. Miközben a lányka felcseperedik, Demóna rádöbben, hogy Csipkerózsika kezében van a királyság békéjének és saját boldogságának kulcsa. (HBO GO)

Ha már mindet láttad a legjobb élőszereplős Disney-filmek közül, jöhet egy mese 2020-ból: