5+1 magával ragadó filmzenekoncert év elejére Budapest környékén

Sorra bukkannak fel a jobbnál-jobb filmzenés tematikájú komolyzenei koncertek, és erre aligha lehet panaszunk: amellett, hogy így laikusak számára is közelebb kerülhet a szimfonikus koncertek világa, néha igazán egyedi hangulatú, élőzenés filmvetítéseken is részt vehettek. Összeszedtük a legjobbakat, amiket ne hagyjatok ki az év első felében!

Bridgerton zenéje gyertyafényben // VOKE József Attila Művelődési Központ, Dunakeszi (2026. január 17.)

Ha szívesen elmerülnétek a romantikus, kosztümös filmek eleganciájában, látogassatok el Dunakeszire egy Bridgerton-témájú szimfonikus koncertre, ahol a sokak által szeretett sorozat történelmi korszakának ellenállhatatlan bájai is megelevenednek. A VOKE József Attila Művelődési Központban a sorozatban szereplő ikonikus modern slágereket hallgathatjátok meg egy vonósnégyes előadásában. A hangulatról a magával ragadó dallamok mellett a helyszínt beragyogó, több száz gyertya is gondoskodni fog. Rajongóknak egyszerűen kihagyhatatlan programlehetőség!

Így neveld a sárkányod filmkoncert // Riz Levente Sport – és Rendezvényközpont ( 2026. j anuár 24.)

A tavaly debütált élőszereplős film után sem maradtok egyedülálló Így neveld a sárkányod-élmény nélkül: január végén ugyanis igazán különleges, élőzenével kísért mozizásban lehet részetek, ha újra megnéznétek Hablaty, a vikingfiú és Fogatlan, az éjfekete sárkány legendás barátságáról szóló filmet. A XVII. kerületi Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban John Powell Oscar-díjra jelölt filmzenéjét HD minőségben, a Duna Szimfonikus Zenekar kíséretében nézhetitek meg aznap két időpontban, délután négyes és este nyolcas kezdéssel. A filmet magyar szinkronnal és angol felirattal vetítik.

Harry Potter zenéje gyertyafényben // VOKE József Attila Művelődési Központ, Dunakeszi (2026. február 21.)

Ha a Bridgerton világa helyett inkább a varázslatos Roxfortba utaznátok lélekben, szintén csupán Dunakesziig kell mennetek: februárban igazán különleges helyszínen élhetitek át a varázslatos filmzenéket. A VOKE József Attila Művelődési Központ tematikus zongoraestjén több száz gyertya fényének társaságában hallgathatjátok meg a legendás filmzeneszerzők, John Williams, Patrick Doyle, Nicolas Hooper és Oscar-díjas Alexandre Desplat műveit. A jegyvásárlással nem árt sietnetek, ha nem akartok pórul járni – ez az este bizony sokakat érdekelni fog!

Hollywood // Zeneakadémia (2026. március 9.)

Szenzációs hollywoodi kasszaskerek jól ismert dallamai fognak felcsendülni a Zeneakadémián, ahol az előadás karmestere, Hámori Máté is beszélni fog a zenék és a mögöttük megbúvó történetek világáról. A koncerten csupa olyan filmzenében merülhettek el, amik önállóan is megállják a helyüket zenei klasszikusként – ennek megfelelően az estén többek között olyan legendás filmek betétdalait tudjátok meghallgatni, mint a Casablanca, a Psycho, A cápa vagy az E.T, de a Star Wars-filmek sem maradhatnak ki a felsorolásból. Ennél impozánsabb helyszínt ráadásul aligha találhattok, ha filmzenéket szeretnétek hallgatni!

Tavaszi Filmzene Szuperkoncert // Sugár Mozi (2026. március 12.)

Ha hoppon maradtatok, amikor a teltházas januári előadásra próbáltatok jegyet venni, van egy szuper hírünk: az év eleji elsöprő siker után szerencsére márciusban is megrendezik a filmzene ünneplését az Örs vezér terén. A Sugár Mozi legszebb és egyben legnagyobb termében két felvonásban fognak felcsendülni a legismertebb filmzenék. A szimfonikus koncert azonban nem csak emiatt lesz különleges: a háttérben a koncert közben az adott film leginkonikusabb jelenetei lesznek kivetítve. Az eseményen a Showszínház kiemelt művészei is fel fognak lépni.

+1 Filmzene Andrea Bocelli és André Rieu előadásában // Benczúr Ház Rendezvényközpont (2026. február 21.)

Két igazi legenda, Andrea Bocelli olasz énekművész és André Rieu holland hegedűművész koncertfilm-felvételének lehettek részesei a terézvárosi Benczúr Házban, ahol híres filmzenék is hallhatóak lesznek. Azt azért fontos megjegyeznünk, hogy Bocelli és Rieu természetesen nem lesznek ott fizikai valójukban az esemenyén, azt Zelinka Tamás előadásában hallgathatjátok meg. Ennek megfelelően viszont szerencsére az ár is jóval kedvezőbben alakul, hiszen az eseményre csupán minimális összegbe kerül a belépőjegy, amit a helyszínen tudtok majd megvásárolni.

