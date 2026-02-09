Idén is mesés panorámával kísérve, a Dunán csendülnek fel Strauss legszebb keringői

A tavalyi hatalmas érdeklődésre való tekintettel idén februárban újra megszólalnak Ifj. Johann Strauss legszebb keringői a Dunán a komolyzene szerelmeseinek legnagyobb örömére.

A keringők királyaként is emlegetett Johann Strauss nemcsak a 19. századi Bécsre, de Magyarországra is komoly hatást gyakorolt, hiszen gyakori budapesti fellépéseivel, valamint magyar témájú műveivel itthon is hatalmas népszerűségre tett szert. Sokan nem is tudják, de az Éljen a Magyar! című gyorspolkát kifejezetten a magyarok tiszteletére írta a kiegyezés után.

A több mint száz keringő, amiket Strauss komponált, egyszerre kifinomultak és lendületesek, ritmusuk pedig azonnal magával ragadja a hallgatóságot. Nem csoda hát, hogy a zeneművész iránti rajongás a mai napig kitart, így 2026. február 28-án már második alkalommal vehettek részt Strauss-koncerttel egybekötött hajótúrán a Dunán.

A különleges út során nemcsak a zene élményét, hanem Budapest leggyönyörűbb kivilágított látványosságait is felfedezhetitek: a fényárban úszó Parlament, a Budai Vár és a Várkert Bazár ragyogó színei, a várost összefonó hidak, valamint a rakpart impozáns épületei minden pillanatban lenyűgöző panorámát kínálnak.

A másfél órás hajóúton Strauss műveit a hazai és nemzetközi szinten is méltán híres, idén fennállásának 65. évfordulóját ünneplő Duna Szimfonikus Zenekar előadásában, Horváth Gábor karmester vezénylésével hallgathatjátok meg.

Az együttes kreativitását dicséri, hogy a hagyományos szimfonikus műsor mellett olyan különleges zenei irányzatokat is érintenek koncertjeik alkalmával, amelyek a közönség új rétegeit képesek bevonzani – így azoknak is érdemes lehet részt venni ezen a felejthetetlen esten, akik esetleg nem ismerik mélyrehatóan Strauss műveit.

A helyek korlátozott számban elérhetők, ezért amennyiben nem szeretnétek lemaradni erről az exkluzív élményről, akkor érdemes minél előbb bebiztosítani a helyeteket.

Bővebb információ és jegyvásárlás ide kattintva az esemény weboldalán érhető el.

A jazz és a swing szerelmesei sem maradnak koncert nélkül: