Népszerű együttes tolmácsolásában ismerhetjük meg a Duna mentén élő népek zenéjét márciusban

A Duna nemcsak földrajzi fogalom, hanem közös élmény: egyszerre választ el és köt össze, történeteket sodor, kultúrákat formál és évszázadok óta inspirál művészeket. Ezt a sokrétegű örökséget idézi meg a Duna Művészegyüttes jubileumi előadása, A Duna balladái – Táncok és imák a Duna mentén, amely a társulat közel 70 éves fennállását ünnepli.

A produkció nem klasszikus értelemben vett „balladázás”: a szó eredeti jelentéséhez visszatérve táncban mesél. A Duna mentén élő népek zenéiből, mozdulataiból és rítusaiból építkezve rajzolja fel azt a különleges lelki térképet, amelyen Kelet és Nyugat találkozik. A sodró lendületű koreográfiák és a meditatív pillanatok egyszerre idézik meg a folyó erejét és megtisztító nyugalmát.

A március 14-én, a Nemzeti Színházban tartott est zenei világát a StEfrem Férfikar emeli különleges magasságokba, akik vokális erejükkel hidat képeznek hagyomány és kortárs megszólalás között.

Bővebb információ és jegyvásárlás ide kattintva az esemény weboldalán érhető el.

