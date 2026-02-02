Világhírű swingegyüttes repít el a jazz aranykorába Budapesten idén februárban

A tavalyi koncert elsöprő sikere után idén ismét Budapestre látogat az ikonikus swingegyüttes, hogy életre keltse az 1930-40-es éveket, megidézve a jazz aranykorát.

Sorra hódítja az európai színpadokat, idén télen pedig két alkalommal is felejthetetlen zenei utazásra hívja a magyar közönséget: a David Hermlin and his Swing Dance Orchestra februárban a fővárosba érkezik!

A méltán híres német swingegyüttes 2025-ben számos magyar városba elhozta már a 30-as és 40-es évek hamisítatlan swing és jazz himnuszait, 2026. február 22-én pedig dupla koncerttel ejti ámulatba az UP Rendezvénytérben a műfaj szerelmeseit.

Hamisítatlan swinghangulat

David Hermlin édesapja, Andrej Hermlin nyomdokaiba lépve vette át a zenekar vezetését, és nyitott új korszakot a formáció történetében. Lehengerlő karizmatikusságának és zene iránti odaadásának pedig a magyar közönség elsők között lehet szemtanúja!

David és testvére, Rachel gyermekkoruk óta a swing világának bűvöletében tevékenykednek – profizmusuk és a családi összhang, mely átjárja koncertjeiket, mindenkit ámulatba ejt.

A világhírű swingegyüttes az 1930-as és 1940-es évek swing- és jazzhangulatát idézi meg hamisítatlan eleganciával, tűpontosan kidolgozott hangszereléssel és pezsgő színpadi energiával. A dobok lüktető ritmusa, a rézfúvósok sziporkázása és a korhű öltözet együtt teremtik meg azt az atmoszférát, mely egy pillanat alatt visszarepíti a közönséget a nagy swingidőszak aranyló évtizedeibe.

Február 22-én a zenekar tagjai két alkalommal is életre keltik a show-t, hiszen a tavalyi turné után egyértelművé vált: ez az este többet érdemel egyetlen fellépésnél!

A nagy érdeklődésre való tekintettel tehát Európa egyik legautentikusabb és leghíresebb swingzenekara 2026-ban ugyanazon a napon kétszer is koncertet ad Budapesten, hogy a zene segítségével megidézze Duke Ellington és Glen Miller ragyogó fénykorát.

Az első alkalomra már minden jegy elkelt – érdemes minél előbb bebiztosítanotok a helyeteket a második koncertre, hiszen erről a páratlan élményről senki sem akar majd lemaradni!

