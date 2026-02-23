7 szenzációs klasszikus zenei előadás Budapesten a szimfóniák szerelmeseinek

Februárban és márciusban is lesz miből válogatni a szimfóniák szerelmeseinek, akár színvonalas koncertek, akár lebilincselő előadások keretében adnátok át magatokat a zenei élvezeteknek. Nagyszerű, néhol az egész napot felölelő programsorozatokat ajánlunk, ahol elmélyedhettek a legendás zeneszerzők világában.

Kurtág100 // több helyszínen (2026. február 15-28.)

Ha kultúráról van szó, a 2026-os év természetesen nem szólhat másról, mint az idén 100. születésnapját ünneplő Kurtág Györgyről. A Kurtág100 fesztiválon február 15. és 28. között olyan helyszínek várnak titeket tematikus zenei rendezvényekkel, mint a Zeneakadémia, a Magyar Zene Háza, a Művészetek Palotája és a Budapest Music Center. A számtalan csodálatos koncert mellett még egy lebilincselő életrajzi filmet is megnézhettek a világhírű magyar művész legendás zenei örökségéről. A teljes programért nézzétek át az esemény honlapját!

Páratlan Párok – Giuseppe Verdi és II. Fülöp // MOMkult (2026. február 24.)

Immár ötödik szezonját tapossa Bősze Ádám és László Ferenc nagy sikernek örvendő életrajzi-kultúrtörténeti sorozata, ami most izgalmas csavarral lett még érdekesebb: a Páratlan Párok mostani évadában ugyanis nem kortárs alkotók kerültek egymás mellé, hanem zeneszerzők és olyan történelmi, vagy épp mitológiai alakok, akikről a híres komponisták emblematikus műveket alkottak. Így lehetséges, hogy a február 24-i alkalmon Giuseppe Verdi és II. Fülöp kerülnek terítékre – a fergeteges hangulatról a két kimagasló tudású, és lehengerlő humorú történész gondoskodik majd.

Beethoven-est // Zeneakadémia (2026. február 26.)

A hősiesség, a végzet és a megdicsőülés eszmekörét járja körbe a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának Beethoven-tematikus estje február végén. Az előadáson a német zeneszerző három művét hallgathatjátok meg, egészen pontosan a Coriolan-nyitányt, a C-dúr hármasversenyt és a Sors-szimfóniát. A rendezvényen a szimfonikus zenekart Stark János Mátyás hegedűművész, Devich Gergely csellista és Ránki Fülöp zongorista kísérete egészíti ki, akik Trio Haris néven évek óta dolgoznak és koncerteznek együtt, nagy sikert aratva még a fiatalabb korosztályon belül is.

Haydn-Mozart plusz: Mozart, Haydn, Veress // Zeneakadémia (2026. február 27., 28.)

A bécsi klasszika és a magyar XX. század kiemelkedő operái és versenyművei elevenednek meg március elején a Zeneakadémia Nagytermében, ahol többek között Mozart szenvedélyes alkotásai, Haydn drámai szimfóniái, illetve Veress Sándor emblematikus erdélyi táncstílusai fognak felcsendülni. A Budapesti Fesztiválzenekart ezen a különleges estén a szakmájában egyedülálló tehetségnek tartott Nicolas Altstaedt vezeti, aki csellón kíséri a koncertet. Az előadássorozat egyik napja már régóta teltházas, így ha nem szeretnétek lemaradni a másik két alkalomról, időben szerezzétek be a jegyeiteket!

Strauss koncert és hajótúra a Dunán // Európa Hajó (2026. február 28.)

Idén februárban újra megszólalnak ifj. Johann Strauss legszebb keringői a Dunán, ahol nemcsak a zene élményét, hanem Budapest leggyönyörűbb kivilágított látványosságait is felfedezhetitek. A másfél órás hajóúton Strauss műveit a hazai és nemzetközi szinten is méltán híres, idén fennállásának 65. évfordulóját ünneplő Duna Szimfonikus Zenekar előadásában, Horváth Gábor karmester vezénylésével hallgathatjátok meg. A helyek korlátozott számban elérhetők, ezért amennyiben nem szeretnétek lemaradni erről az exkluzív élményről, akkor érdemes minél előbb bebiztosítani a helyeteket.

Mozart-nap a Zeneakadémián (2026. március 8.)

Ahogy 2018 óta minden évben, úgy idén is egynapos zenei fesztivállal tisztelegnek Mozart előtt a Zeneakadémián. Az egész vasárnapot felölelő koncertsorozat programjában a zeneszerző kamaraművei, versenyművei és szimfóniái egyaránt helyet kapnak, melyek közül mindenki megtalálhatja a kedvencét. A kisebbeknek külön Mozart-témájú gyerekprogrammal készülnek, így ők sem maradnak ki a szórakozásból. A rendezvényen olyan művészek előadásában élvezhetitek a legenda szerzeményeit, mint Elisabeth Leonskaja, Takács-Nagy Gábor, Berecz Mihály, Szűcs Máté, Klenyán Csaba és a Keller Quartet.

Bach-világegyetem 2.0 – Bach és az előadóművészek // ISON (2026. március 21.)

A tavalyi elsöprő siker után idén már másodjára rendeznek egész napos Bach-előadássorozatot a Hársfa utcai ISON-ban. Fazekas Gergely zenetörténész, a Zeneakadémia docense aznap három előadást is tart a témában – ezek közül már csak a Bach előadóművészekhez való viszonyáról szólóra tudtok jegyet váltani, úgyhogy ha felkeltette az érdeklődéseteket az esemény, ne habozzatok tovább a vásárlással. Érdemes időben érkezni a helyszínre, hiszen a programok előtt már egy órával kinyit a büfé, ahol mennyei speciality kávékat és elképesztően krémes brownie-kat fogyaszthattok a kézműves ciderek és az omlós perecek mellett.

