7 szuper bowlingpálya Budapesten, ha önfeledt játékkal ütnétek el a időt

Ha beltéri programokat kerestek, kikapcsolódást hétköznap estére vagy hétvégére, itt az idő, hogy meglátogassátok a főváros legjobb bowlingpályáit, hiszen Budapest szerencsére számtalan szuper helyet kínál erre az esetre.

Sugár Bowling

Budapest egyik legkedveltebb bowlingpályája az azonos nevű üzletközpontban található az Örs vezér terén. Kedvezményes páros ajánlataiknak köszönhetően randihelyszínként is megállja a helyét, de a pálya hatalmas befogadóképessége miatt akár születésnapokat vagy nagyobb rendezvényeket, csapatépítőket is szervezhettek ide. A bent található étteremnek hála nem kell elhagynotok a helyszínt, ha megéheznétek, a megszokott szendvicseken és pizzákon kívül itt a könnyed előételektől kezdve egészen a bélszínsteakig mindent megtaláltok az étlapon.

1148 Budapest, Örs vezér tere 24. | Weboldal

Anytime és (M)anytime Bar & Entertainment

A Király utcában már két helyszínen is vár titeket az Anytime csapata, hiszen 2025 januárjában pár számmal arrébb újabb egységet nyitottak (M)anytime néven. Bármelyiket is választjátok, csak jól járhattok: a bowlingozáson kívül mindkét hely biliárdasztalokkal, dartscal és shuffleboarddal gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Ha kifáradtatok, rendeljetek a zseniális koktélok és a nagyszerű ételek közül – az eredeti helyen hamburgerek, frissensültek és pizzák közül választhattok, míg a kistestvér legendás lángosokkal űzi messzire az éhséget.

Anytime Bar & Entertainment: 1068 Budapest, Király utca 56. | (M)anytime Bar & Entertainment: 1068 Budapest, Király utca 60. | Weboldal

MOM Bowling

Budapest egyik legelegánsabb bowlingpályája nem máshol, mint XII. kerületi MOM Parkban található. Itt a hét minden napján akár éjszakába nyúlóan, egészen este 11-ig tudtok gurítani – hétfőtől csütörtökig ráadásul kedvezményes áron vehetitek igénybe a pályákat. Fontos megjegyeznünk, hogy a pályát maximum 3 órára tudjátok kibérelni, amelyet egyszerre 8 fő tud igénybe venni. Ennél jobb beltéri élményben már csak akkor lehetne részetek, ha a látogatásotokat egy mozizással is egybekötitek!

1123 Budapest, Alkotás utca 53. | Weboldal

Bowling City

Nem a MOM az egyetlen hely az Alkotás utcán, ahol jót lehet bowlingozni: a Novotel aljában szintén egy patináns pálya kapott helyet. A hely ráadásul gyermekbarát, hiszen szívesen fogadnak iskolás csoportokat, és születésnapi zsúrokat is vállalnak – a honlapon ráadásul ingyenesen letölthető meghívóval is készültek, így ezzel sem kell bajlódnotok. Az á la carte étlapon olyan finomságok kaptak helyet, mint a marhahátszín vagy a tejszínes lazacsteak, míg a kicsiknek külön gyerekmenüvel kedveskednek. Az előzetes foglalás minden esetben szükséges, ezt emailen vagy telefonon tudjátok megtenni.

1123 Budapest, Alkotás utca 63.-67. | Weboldal

Pearl & Harbor Restaurant Bowling Bar

A Pearl & Harbor Bowling Bar letisztult, elegáns termekkel és Európa-szerte a legmodernebb technikai kivitelezéssel vár titeket, ahol nyolc Brunswick Bowling pályán dönthetitek sorra a bábukat. A bowling mellett biliárdozásra is lehetőség nyílik: összesen három minőségi biliárdasztalnál versenyezhettek. Az étteremben a magyar és az olasz konyha ihlette ételkülönlegességeket is megkóstolhatjátok, az ázsiai ízek rajongóit pedig a sushi bar várja. Érdemes hétfőtől szerdáig foglalni, hiszen ebben az időszakban kedvezményes áron tudtok bowlingozni.

1032 Budapest, Bécsi út 136. | Weboldal

Strike Bowling Club

Az 1990-es évek hamisítatlan retrohangulata vár titeket a Budafoki úti Strike-ban, ami nem is csoda, hiszen a hely valóban ekkor tárta először szélesre kapuit a sport szerelmesei előtt. A bowlingcenter mögött tehát egy igen tapasztalt csapat áll, ami meg is látszódik a hely minőségén: nyolc pályán játszhattok, a kicsiknek ráadásul könnyített golyókkal kedveskednek, így ők is részt tudnak venni a gurításban. Ne hagyjátok ki az éttermet se, hiszen laktató ételekkel és mennyei koktélokkal koronázhatjátok meg a közösen átélt élményeket.

1117 Budapest, Budafoki út 111-113. | Weboldal

SilverKart Budapest Gokart és Rendezvényközpont

A hidegebb napokra nagyszerű választás lehet a kőbányai SilverKart komplexum is, ahol a bowling mellett még számos remek beltéri program helyet kapott: tudtok biliárdozni, dartsozni, de akár még gokartozni is. A játék fáradalmait a szerencsére igen pénztárcabarát étteremben tudjátok kipihenni. A hely kiválóan alkalmas születésnapok vagy céges csapatépítő rendezvények megtartásához, de akár lány- és legénybúcsúkhoz is jó választás lehet. Foglalás előtt érdemes alaposan áttanulmányozni a helyszín honlapját, hiszen szuper akciós csomagokkal várnak titeket.

1108 Budapest, Kozma utca 3. | Weboldal

