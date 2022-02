6 biliárdszalon Budapesten a játék szerelmeseinek

A 80-as és 90-es években élte reneszánszát a kocsmasportként számontartott biliárdozás, az utóbbi években pedig ismét népszerűvé vált a retró életérzésnek köszönhetően. Válogatásunkban összegyűjtöttünk néhány budapesti biliárdszalont, amennyiben kicsit aktívabban töltenétek el egy kocsmázós estét.

Zugló közkedvelt biliárdszalonja a Tájfun, ahol a játék mellett finom fogások közül is válogathatunk. A biliárdszalon 2005-ben megújult formát kapott, ekkor egy sokkal modernebb berendezéssel tért vissza. Az épület alsó és felső szintjén 31 darab snooker- és biliárdasztallal várják a vendégeket, hatalmas területen, összesen 1200 négyzetméteren. Ha pedig már meguntátok a biliárdozást, egy karnyújtásnyira folytathatjátok a játékot a dartstáblákon vagy a csocsóasztalokon. A mérkőzések után valószínűleg megéheztek majd, az éhségcsillapításban az emeleten lévő étterem kínálata lesz segítségetekre. A Tájfunban versenyeket is tartanak, így, ha szeretnétek tesztelni a tudásotokat, előzetes jelentkezés után még erre is van lehetőség.

1145 Budapest, Szugló utca 65.

Az Atlantis Bisztró & Biliárd három tevékenység ötvözeteként jött létre, ugyanis egyszerre szolgál reggelizőhelyként, bisztróként és biliárdszalonként. Az itt üzemelő pékség minőségi, frissen sütött termékei hazai alapanyagokból, a kenyerek pedig természetes kovásszal készülnek. A hely délben bisztróvá változik, melynek étlapján a hagyományos és modern magyar konyha ételei mellett megtalálhatóak pizzák, kézműves hamburgerek, saláták és kenyérlángosok is. Esténként a szórakozásé lesz a főszerep, na meg a két biliárdteremé, amelyekben 7 biliárdasztal, 3 dartstábla és 2 csocsóasztal várja ezen játékok kedvelőit. A választott ételeket a biliárdasztalok mellett, játék közben is elfogyaszthatjátok.

1137 Budapest, Hegedűs Gyula utca 2.

A Kolosy tér közelében található Glob Royal Biliárd Center négy szinten várja nemcsak a biliárdozni, de a bulizni vágyókat is. A tulajdonosok külön szintet szenteltek a biliárdasztaloknak, így nyugodt környezetben hódolhattok a játék iránti szenvedélyeteknek, akár órákon keresztül. Emellett persze dartstáblák és csocsóasztalok is vannak baráti mérkőzések lebonyolítására. Az asztalfoglalás kedvező áron elérhető, amennyiben pedig megtetszett a helyszín, különböző rendezvények, szülinapok szervezése is lehetséges a négyszintes vendéglátóegységben, a többi emelet ugyanis hang- és fénytechnikával felszerelt.

1036 Budapest, Csemete utca 5.

1191 Budapest, Kossuth tér 4-5.

A Noiret Biliárd és Darts Szalon egy 27 éve működő szórakozóhely, alig 130 méterre az Arany János utcától. Kocsmasportválasztékuk figyelemreméltó, hiszen van náluk tíz darab biliárdasztal, egy snookerasztal, nyolc dartsgép, öt dartstábla, négy csocsó, a hangulatért pedig egy zenegép felel. A szalonhoz tartozik egy pubrész is, ahol sokféle koktél közül válogathattok, amiket játék közben vagy a helyiségben kialakított, hangulatos boxokban is elfogyaszthattok. A boxok kialakításának köszönhetően elkülönülhettek más társaságoktól, szülinapi és céges bulikat is szervezhettek a helyen. Ezen felül a szalonban megvásárolhatjátok a játékhoz szükséges felszereléseket, amennyiben még nincs sajátotok.

1066 Budapest, Dessewffy utca 8-10.

A ROOM Biliárdszalonban a hét minden napján várják a könnyed sportok, ez esetben a biliárd kedvelőit. A szalonban négy sztenderd és egy VIP asztal áll rendelkezésetekre, amelyeket perc- és óraalapon is kibérelhettek. A VIP asztal előnye, hogy a teremben csak ti lehettek ott, így igazán exkluzív élményt nyújthat számotokra a játék. Az asztalokat rendszeresen karbantartják, szükség esetén újraposztózzák, és folyamatos igénybevételhez tervezték őket. A bisztró italválasztéka figyelemreméltó, ugyanis 200 féle alkoholos és alkoholmentes ital közül lehet választani. Amennyiben elnyerte tetszéseteket a szalon, érdemes asztalt foglalni.

1133 Budapest, Gogol utca 2.