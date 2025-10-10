6 klassz szabadulószoba Budapesten, ahol izgalmas kihívások várnak rátok

Ha valami igazán különleges és pezsdítő kikapcsolódási lehetőségre vágytok, a lehető legjobb választás, ha a családdal, barátokkal vagy akár kollégákkal ellátogattok egy szabadulószobába. Összegyűjtöttük nektek a kedvenceinket, ahol garantált a jó szórakozás!

Time Heist

Ősszel sem áll meg a móka a Time Heist háza táján, a szabadulószobák ráadásul két új rejtvénnyel is bővültek! Mostantól a Rejtély Rt. és a Horror Stories helyszínein kalandozva is próbára tehetitek logikátokat, na meg persze bátorságotokat. A Rejtély Rt. szobájában egy kísértetjárta kastélyban zajlik a nyomozás: bűnözők nyomába eredhettek, miközben eltűnt személyek után kutathattok. Amennyiben a Horror Stories szobáját választjátok, az elmegyógyintézet sötét titkai még a legelszántabb játékosoknak is tartogatnak meglepetéseket! Október 31-én ráadásul óriási akciókkal várnak titeket – ennél jobb programot el sem tudunk képzelni halloweenre!

1094 Budapest, Liliom utca 5. | Weboldal

Magic Rooms

A Magic Rooms is egy izgalmas új szobával bővült, ahol a modern technológia és az interaktivitás találkozásával új szintre emelik a szabadulószobák játékélményét. A VR szobában felfedezhetitek a virtuális valóság határait, miközben látványos akciójátékok szereplőivé válhattok és nyakig merülhettek a digitális világban. Ha inkább a hagyományos szabadulójátékokat kedvelitek, úgy nem kevesebb, mint 10, rejtélyekkel teli szabadulószoba áll rendelkezésetekre a legkülönfélébb tematikákban. Lehettek varázslótanoncok, lemerülhettek Atlantis csodás víz alatti világába vagy akár Wednesday-ként szörnyekre is vadászhattok a Nevermoreban. Egy biztos: a jókedv garantált!

1066 Budapest, Ó utca 39. | 1066 Budapest, Ó utca 40. | 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 27. | 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 22. | 1095 Budapest, Gát utca 36. | Weboldal

AROOM

Az AROOM-nál nem kevesebb, mint 16 szabadulószobában tehetitek próbára bátorságotokat két helyszínen is, a Székely Mihály, illetve a Király utcában. A szobák különböző korosztályoknak lettek kialakítva, tapasztalt és kevésbé tapasztalt szabadulóművészeknek egyaránt szólnak, így mindenki megtalálja a számára szimpatikus kihívást. A 16 szoba mindegyike más-más tematikájú: beleképzelhetitek magatokat például leleményes kalózok bőrébe, kutathattok szellemkastélyban eltűnt családi ereklyék után vagy magánügynökökként átvizsgálhatjátok Pablo Escobar házát is, amit csak a leggyakorlottabbaknak ajánlunk, hiszen a kolumbiai drogbáró otthona két szintből áll.

1061 Budapest, Király utca 14. | 1061 Budapest, Székely Mihály utca 4. | Weboldal

ILOCKEDYOU

Az ILOCKEDYOU újgenerációs szabadulószobáiban fény-, hang-, mozgás- és rezgésérzékelők vesznek körbe titeket, különböző hatásokkal izgalmassá téve a játék menetét. Tizenhárom pálya közül választhattok, melynek mindegyike garantálja az önfeledt szórakozást és az izgalmas fejtörők megoldásából fakadó élményeket. A Gozsdu udvarban négy prémium szobát is találhattok, melyek között gyermekbarát, családi és horrorszobák is helyet kaptak. Az egyik legkülönlegesebb a White Mission fantázianévre keresztelt pálya, ahol egy hófehér, üres helyiségben kell rájönnötök, vajon mi lehet a szabadulásotok kulcsa. De vajon ki tudtok jutni egy olyan szobából, ahol látszólag semmi sincsen?

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 45. | 1066 Budapest, Jókai utca 1. | 1092 Budapest, Lónyay utca 64. | 1072 Budapest, Dob utca 16. | Weboldal

Neverland

Budapest belvárosában 8 tematikus szabadulószobával vár a méltán nagy népszerűségnek örvendő Neverland. A helyiségekbe belépve úgy érezhetitek, mintha egy teljesen másik világba csöppentetek volna, elfeledkezve a valóságról. A hihetetlen történetek, izgalmas feladványok, a berendezések és díszlet minősége és kidolgozottsága mind hozzájárul egy felejthetetlen játékélményhez. Meneküljetek meg egy skizofrén sorozatgyilkos karjaiból, vegyetek részt az utolsó máguspróbán vagy mentsétek meg Európát egy újabb csernobili katasztrófától – egy a lényeg, versenyt futva az idővel, 60 percetek van elvégezni a rátok váró feladatokat és kiszabadulni az útvesztőnek tűnő helyzetekből.

1074 Budapest, Dohány utca 22-24. | Weboldal

Nightmare in Budapest

A főváros interaktív horrorháza, a Nightmare in Budapest olyan, akár a horrorrajongók Mekkája: itt nem csupán egy egyszerű szabadulójátékban vehettek részt, a helyiségekben ugyanis élőszereplők várnak benneteket és nem garantálhatjuk, hogy időnként nem hozzák majd rátok a frászt. A játék egy föld alatti pincében játszódik, helyenként sötét labirintusok útvesztőjében kell helyt állnotok, ahol akár „vérszomjas őrült gyilkosok” is keresztezhetik utatokat. Az igazán bevállalósak kipróbálhatják az Élve eltemetés szabadulójátékot is, aminek során valóban egy koporsóból kell kiszabadulnotok 60 perc alatt.

1072 Budapest, Rákóczi út 30. | Weboldal

További nagyszerű programokat ajánlunk őszre: