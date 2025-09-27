7 kihagyhatatlan program Budapesten az esős, őszi napokra

Egyre rövidebbek a nappalok, a hőmérő higanyszála lejjebb és lejjebb kúszik. Ám akkor sem kell aggódnotok, ha borúsra fordulna az idő, hiszen a főváros számos programmal kecsegtet csapadékos időben is! Esernyőket elő, és szerezzetek életre szóló élményeket az alábbi helyszíneken – akár esik, akár fúj.

Time Heist

Ősszel sem áll meg a móka a Time Heist háza táján, a szabadulószobák ráadásul két új rejtvénnyel is bővültek! Mostantól a Rejtély Rt. és a Horror Stories helyszínein kalandozva is próbára tehetitek logikátokat, na meg persze bátorságotokat. Utóbbira különösképp szükségetek lesz, ha a Rejtély Rt. szobáját választjátok, hiszen itt egy kísértetjárta kastélyban zajlik a nyomozás: bűnözők nyomába eredtek, különös zajok forrását göngyölítitek fel, miközben eltűnt személyek után kutattok. Izgalmakból akkor sem lesz hiány, amennyiben a Horror Stories szobáját választjátok, hiszen az elmegyógyintézet sötét titkai még a legelszántabb játékosoknak is tartogatnak meglepetéseket! A pszichológiai kísérletek történetei és a torz lények felbukkanása garantáltan felborzolják majd a kedélyeket. Október 31-én ráadásul óriási akciókkal várnak titeket – ennél jobb programot el sem tudunk képzelni Halloweenre!

1094 Budapest, Liliom utca 5. | Weboldal

Light Art Museum

Budapest kedvenc fényművészeti múzeuma, a Light Art Museum idén ősztől lélegzetállító kiállításnak ad otthont: a More Than Human közel 40 műalkotása egyszerre kelt páratlan vizuális élményt, és gondolkodtat el mindarról, amit a világról tudni véltek. A művészet és a tudomány határán álló installációk, vetítések, immerzív alkotások a múltat és a jelent, sőt az emberiség jövőjét is feszegetik, és még molekuláris szinteken is tartogatnak izgalmakat. A megszokott, emberközpontú szemlélet határait átlépve az evolúció kezdeteitől bolygóközi távlatokig utazhattok, miközben nemzetközi művészek alkotásai révén ámulhattok el növényeken, gombákon, állatokon és a technológián. A More Than Human az emberi érzékelés számára többnyire láthatatlan területeket tár fel, miközben együttműködésre és figyelemre ösztönöz. Kihagyhatatlan, emberfeletti kaland, mely fantasztikus élményeket csempész az esős napokba!

1054 Budapest, Hold utca 13. | Weboldal

Csodák Palotája

Ha borúsra fordulna az idő, irány a Csodák Palotája, ahol száznál is több izgalmas felfedezés vár rátok! Miután felszálltatok a Fura kerekű autóra, örvényt tekertetek, ráfeküdtetek a Fakír ágyra, bebarangoltátok a Tükörlabirintust, próbáljátok ki a Repülő tükörképet, keverjétek össze az arcotokat, és szelfizzetek tudósokkal is! Ki ne hagyjátok a látványos tudományos showt az Öveges teremben, és ne felejtsetek el köpenyt ragadni Richter Gedeon laborjában sem – csak hogy néhányat említsünk a fantasztikus élmények közül. Ki mondta, hogy nem lehet egy kis csodát csempészni az esős napokba is?

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

Kolibri Színház

Nincs is jobb, mint színházi élményeket csempészni a szürke hétköznapokba – ezt már a legkisebbek is tudják! A Kolibri Színház minden korosztály számára készül varázslatos bemutatókkal: októberben a Csodálatos Andersen világába invitálják a 8-10 éveseket, novemberben pedig a 6-9 éveseknek hoznak el egy igazi klasszikust, Micimackó, avagy mi lesz a Százholdas Pagonnyal? címmel. A 12 évnél idősebbeket a Kövek című különleges, érzékenyítő előadás várja, míg decemberben az 1-4 éves apróságok élhetik át az Álombújócska varázsát. Felejthetetlen élmények az egész család számára, ha esik, ha fúj!

1061 Budapest, Jókai tér 10. | Weboldal

Recirquel: Walk My World

Lépjetek be a Walk My World filmdíszleteket megidéző, varázslatos világába, és engedjétek, hogy a mítoszok hősei ámulatba ejtsenek! A Recirquel immerzív élménye során hatezer négyzetméteren elevenednek meg különös lények, az újcirkusz és a tánc nyelvén elmesélt történetben. A kaland során szabadon mozoghattok a térben, felfedezve Trója és Karthágó mitikus világát, valamint Dido és Aeneas szerelmi tragédiáját. A Walk My World minden érzékszervetekre hatni fog, hiszen az innovatív attrakció egyszerre színház, kiállítás, szerepjáték és kalandregény – ennél több színt semmi nem hoz az esős napokba!

1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20. (Millenáris) | Weboldal

Rengeteg RomKafé

Van egy hely Budapesten, ahol több száz féle forró ital közül válogathattok, miközben pihe-pihe játékmackók sokasága ölel körbe. Ez nem más, mint a Rengeteg RomKafé, mely habos különlegességek sokaságával csábít a belváros szívébe, hogy medvék közé kuckózva bújhassatok el az eső elöl. Csak győzzetek választani a kézműves forrócsokoládék és a speciality kávék elképesztő kínálatából! A döntésben maga a tulajdonos, Szabó István is készséggel segít, hogy igazán elképesztő kombinációkat szürcsölhessetek. Fűszeres, sós, virágos, gyümölcsös, karamellás ízvilág… ez maga a forrócsoki-mennyország!

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 22. | Facebook

Hangdóm

Ha beborul az ég, bújjatok el a Magyar Zene Háza különleges mozitermében, és vegyetek részt egy immerzív zenei kalandon! A Hangdóm egyedülálló kupolavásznának köszönhetően az utazás során körülölel a látvány és a hang harmóniája, miközben egészen új dimenzióját ismerhetitek meg a zene és a mozizás világának. Kényelmes babzsákfotelekben ejtőzve tekinthettek meg animációs, művészettörténeti és még kortárs filmeket is, mindezt 360 fokos panorámavetítésként élvezve. Lengemesék, a Pink Floyd, Renoir, Csontváry, Platon Karataev és még a mesterséges intelligencia is a műsorprogram részét képezik!

1146 Budapest, Olof Palme sétány 3. | Weboldal

Ha pedig inkább sorozat-maratont tartanátok: