13 fergeteges új film a Netflixen és társain 2025 őszén, amit hiba kihagyni

Összegyűjtöttük nektek a legjobb új filmeket a Netflixen és társain 2025 őszén. Mindenki találhat kedvére valót.

A legjobb Netflix-filmek 2025 őszén

Alias Charlie Sheen

Charlie Sheen elmeséli élettörténetét a kétrészes dokumentumfilmben, káprázatos hollywoodi felemelkedésétől bulvárlapokból ismert bukásán át a gyógyuláshoz vezető útig.

A francia szerető (Netflix-premier: 2025. szeptember 26.)

Amikor egy megfáradt színész és egy jobb sorsra érdemes pincérnő találkozik Párizsban, váratlan románc születik – de túlélheti-e a reflektorfényt is? Főszerepben az Életrevalókból ismert Omar Sy.

Steve (premier: 2025. október 3.)

Egy feszült nap során a javítóiskola igazgatója (Cillian Murphy) azzal küzd, hogy megfegyelmezze diákjait, miközben saját problémái és a rá nehezedő nyomás egyre inkább próbára teszik.

Feszült helyzet (2025. október 24.)

Amikor egy ismeretlen forrásból indított rakéta célba veszi az Egyesült Államokat, versenyfutás kezdődik annak kiderítésére, ki a felelős és hogyan kell reagálni.

Frankenstein (2025. november 7.)

Egy zseniális, ám önimádó tudós életre kelt egy teremtményt egy hátborzongató kísérletben, amely végül a teremtő és tragikus alkotása pusztulásához vezet. Guillermo del Toro adaptációja.

HBO Max-filmek, amiket ne hagyj ki ősszel

Superman

James Gunn rendező újraértelmezi az eredeti szuperhőst a megújult DC-univerzumban.

Az utolsó táncosnő

Egy elbűvölő Las Vegas-i showgirlnek (Pamela Anderson) meg kell terveznie a jövőjét, amikor műsora 30 év után váratlanul véget ér.

Emilia Perez

A megosztó, 13 Oscarra jelölt musicalben a túlképzett és alulértékelt Rita egy nagy cég ügyvédjeként segít a bűnözőket kimosdatni, ám egy nap váratlan esélye adódik arra, hogy kiszálljon.

Hozd vissza őt [18+] (2025. október 3.)

Egy testvérpár új mostohaanyjához költözik egy távoli házba, ahol hamar rájönnek: a nő nemcsak kegyetlen, de valami sötét és természetfeletti dolog is zajlik körülötte. Ami ott történik, az túlmutat az emberi gonoszságon – és talán nem is ebből a világból való.

Ezek a legjobb őszi filmek 2025-ben a Disney+-on

Lilo és Stitch – A csillagkutya

A Disney animációs klasszikusának élőszereplős újragondolása, egy magányos hawaii lány és egy szökevény földönkívüli története, aki segít rendbe hozni a lány széthullott családját.

Elio

Eliót véletlenül felszippantja egy bolygóközi szervezet, amiben minden létező galaxis képviselteti magát. A fiút tévedésből a Föld nagykövetének tekintik, és mivel teljességgel felkészületlenül éri az így ránehezedő nyomás, muszáj lesz barátságot kötnie különc földönkívüli életformákkal, túlélnie néhány félelmetes próbatételt, és valahogyan rájönnie, minek is szánta őt a sors valójában.

A léggömbös (2025. október 3.)

Egy baromfitartó élete fenekestül felfordul, amikor egy beképzelt hőlégballon-pilóta rázuhan a tyúkóljára. A baleset feltárja egy családi konfliktus gyökereit, és arra kényszeríti lányt, hogy szembenézzen nemcsak a pilótával, hanem a saját múltjával is.

+ egy szuper film 2025 őszén az Apple TV+-on

The Lost Bus (2025. október 3.)

Egy kisiklott életű iskolabuszsofőr (Matthew McConaughey) és egy elhivatott tanár összefognak, hogy megmentsenek 22 gyermeket egy rémisztő tűzvészből.

További szuper filmek a Netflixen és társain 2025-ben: