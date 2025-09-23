13 fergeteges új film a Netflixen és társain 2025 őszén, amit hiba kihagyni

Összegyűjtöttük nektek a legjobb új filmeket a Netflixen és társain 2025 őszén. Mindenki találhat kedvére valót.

A legjobb Netflix-filmek 2025 őszén

Alias Charlie Sheen

Charlie Sheen elmeséli élettörténetét a kétrészes dokumentumfilmben, káprázatos hollywoodi felemelkedésétől bulvárlapokból ismert bukásán át a gyógyuláshoz vezető útig.

A francia szerető (Netflix-premier: 2025. szeptember 26.)

Amikor egy megfáradt színész és egy jobb sorsra érdemes pincérnő találkozik Párizsban, váratlan románc születik – de túlélheti-e a reflektorfényt is? Főszerepben az Életrevalókból ismert Omar Sy.

Steve (premier: 2025. október 3.)

Egy feszült nap során a javítóiskola igazgatója (Cillian Murphy) azzal küzd, hogy megfegyelmezze diákjait, miközben saját problémái és a rá nehezedő nyomás egyre inkább próbára teszik.

legjobb netflix filmek 2025 szeptember, október

Feszült helyzet (2025. október 24.)

Amikor egy ismeretlen forrásból indított rakéta célba veszi az Egyesült Államokat, versenyfutás kezdődik annak kiderítésére, ki a felelős és hogyan kell reagálni.

Frankenstein (2025. november 7.)

Egy zseniális, ám önimádó tudós életre kelt egy teremtményt egy hátborzongató kísérletben, amely végül a teremtő és tragikus alkotása pusztulásához vezet. Guillermo del Toro adaptációja.

HBO Max-filmek, amiket ne hagyj ki ősszel

Superman

James Gunn rendező újraértelmezi az eredeti szuperhőst a megújult DC-univerzumban.

Az utolsó táncosnő

Egy elbűvölő Las Vegas-i showgirlnek (Pamela Anderson) meg kell terveznie a jövőjét, amikor műsora 30 év után váratlanul véget ér.

Emilia Perez

A megosztó, 13 Oscarra jelölt musicalben a túlképzett és alulértékelt Rita egy nagy cég ügyvédjeként segít a bűnözőket kimosdatni, ám egy nap váratlan esélye adódik arra, hogy kiszálljon.

Hozd vissza őt [18+] (2025. október 3.)

Egy testvérpár új mostohaanyjához költözik egy távoli házba, ahol hamar rájönnek: a nő nemcsak kegyetlen, de valami sötét és természetfeletti dolog is zajlik körülötte. Ami ott történik, az túlmutat az emberi gonoszságon – és talán nem is ebből a világból való.

Ezek a legjobb őszi filmek 2025-ben a Disney+-on

Lilo és Stitch – A csillagkutya

A Disney animációs klasszikusának élőszereplős újragondolása, egy magányos hawaii lány és egy szökevény földönkívüli története, aki segít rendbe hozni a lány széthullott családját.

Elio

Eliót véletlenül felszippantja egy bolygóközi szervezet, amiben minden létező galaxis képviselteti magát. A fiút tévedésből a Föld nagykövetének tekintik, és mivel teljességgel felkészületlenül éri az így ránehezedő nyomás, muszáj lesz barátságot kötnie különc földönkívüli életformákkal, túlélnie néhány félelmetes próbatételt, és valahogyan rájönnie, minek is szánta őt a sors valójában.

A léggömbös (2025. október 3.)

Egy baromfitartó élete fenekestül felfordul, amikor egy beképzelt hőlégballon-pilóta rázuhan a tyúkóljára. A baleset feltárja egy családi konfliktus gyökereit, és arra kényszeríti lányt, hogy szembenézzen nemcsak a pilótával, hanem a saját múltjával is.

legjobb netflix filmek 2025 ősz

+ egy szuper film 2025 őszén az Apple TV+-on

The Lost Bus (2025. október 3.)

Egy kisiklott életű iskolabuszsofőr (Matthew McConaughey) és egy elhivatott tanár összefognak, hogy megmentsenek 22 gyermeket egy rémisztő tűzvészből.

legjobb filmek 2025 október

További szuper filmek a Netflixen és társain 2025-ben:

20 izgalmas Ãºj film 2025 tavaszÃ¡n a Netflixen Ã©s tÃ¡rsain
20 izgalmas Ãºj film 2025 tavaszÃ¡n a Netflixen Ã©s tÃ¡rsain

ÃsszegyÅ±jtÃ¶ttÃ¼nk nektek hÃºsz olyan filmet, amik a kÃ¶zelmÃºltban kerÃ¼ltek fel a streamingoldalakra.

Funzine Funzine