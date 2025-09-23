13 fergeteges új film a Netflixen és társain 2025 őszén, amit hiba kihagyni

A legjobb Netflix-filmek 2025 őszén
Alias Charlie Sheen
Charlie Sheen elmeséli élettörténetét a kétrészes dokumentumfilmben, káprázatos hollywoodi felemelkedésétől bulvárlapokból ismert bukásán át a gyógyuláshoz vezető útig.
A francia szerető (Netflix-premier: 2025. szeptember 26.)
Amikor egy megfáradt színész és egy jobb sorsra érdemes pincérnő találkozik Párizsban, váratlan románc születik – de túlélheti-e a reflektorfényt is? Főszerepben az Életrevalókból ismert Omar Sy.
Steve (premier: 2025. október 3.)
Egy feszült nap során a javítóiskola igazgatója (Cillian Murphy) azzal küzd, hogy megfegyelmezze diákjait, miközben saját problémái és a rá nehezedő nyomás egyre inkább próbára teszik.
Feszült helyzet (2025. október 24.)
Amikor egy ismeretlen forrásból indított rakéta célba veszi az Egyesült Államokat, versenyfutás kezdődik annak kiderítésére, ki a felelős és hogyan kell reagálni.
Frankenstein (2025. november 7.)
Egy zseniális, ám önimádó tudós életre kelt egy teremtményt egy hátborzongató kísérletben, amely végül a teremtő és tragikus alkotása pusztulásához vezet. Guillermo del Toro adaptációja.
HBO Max-filmek, amiket ne hagyj ki ősszel
Superman
James Gunn rendező újraértelmezi az eredeti szuperhőst a megújult DC-univerzumban.
Az utolsó táncosnő
Egy elbűvölő Las Vegas-i showgirlnek (Pamela Anderson) meg kell terveznie a jövőjét, amikor műsora 30 év után váratlanul véget ér.
Emilia Perez
A megosztó, 13 Oscarra jelölt musicalben a túlképzett és alulértékelt Rita egy nagy cég ügyvédjeként segít a bűnözőket kimosdatni, ám egy nap váratlan esélye adódik arra, hogy kiszálljon.
Hozd vissza őt [18+] (2025. október 3.)
Egy testvérpár új mostohaanyjához költözik egy távoli házba, ahol hamar rájönnek: a nő nemcsak kegyetlen, de valami sötét és természetfeletti dolog is zajlik körülötte. Ami ott történik, az túlmutat az emberi gonoszságon – és talán nem is ebből a világból való.
Ezek a legjobb őszi filmek 2025-ben a Disney+-on
Lilo és Stitch – A csillagkutya
A Disney animációs klasszikusának élőszereplős újragondolása, egy magányos hawaii lány és egy szökevény földönkívüli története, aki segít rendbe hozni a lány széthullott családját.
Elio
Eliót véletlenül felszippantja egy bolygóközi szervezet, amiben minden létező galaxis képviselteti magát. A fiút tévedésből a Föld nagykövetének tekintik, és mivel teljességgel felkészületlenül éri az így ránehezedő nyomás, muszáj lesz barátságot kötnie különc földönkívüli életformákkal, túlélnie néhány félelmetes próbatételt, és valahogyan rájönnie, minek is szánta őt a sors valójában.
A léggömbös (2025. október 3.)
Egy baromfitartó élete fenekestül felfordul, amikor egy beképzelt hőlégballon-pilóta rázuhan a tyúkóljára. A baleset feltárja egy családi konfliktus gyökereit, és arra kényszeríti lányt, hogy szembenézzen nemcsak a pilótával, hanem a saját múltjával is.
+ egy szuper film 2025 őszén az Apple TV+-on
The Lost Bus (2025. október 3.)
Egy kisiklott életű iskolabuszsofőr (Matthew McConaughey) és egy elhivatott tanár összefognak, hogy megmentsenek 22 gyermeket egy rémisztő tűzvészből.